Sam Altman dice que le están intentando robar trabajadores de OpenAI con bonus de 100 millones de dólares. Pero quizá no sea cierto

En una reciente entrevista, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha afirmado que varios empleados de su compañía han recibido ofertas millonarias para abandonar la empresa y unirse a Meta.

Según Altman, el gigante tecnológico estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de dólares en bonos individuales para atraer talento clave del campo de la inteligencia artificial.

Durante el pódcast “Uncapped”, presentado por Jack Altman, el CEO de OpenAI aseguró que Meta está lanzando ofertas especialmente agresivas dirigidas a sus ingenieros más valiosos.

Sam Altman mencionó que su competidor habría propuesto bonos de contratación de 100 millones de dólares, además de salarios anuales similares, a varios integrantes de su equipo.

El motivo detrás de esta ofensiva sería el impulso de Meta por posicionarse en la carrera hacia la creación de una superinteligencia artificial, una tecnología que supere las capacidades humanas.

Para ello, no solo han hecho fuertes inversiones, sino que también han fichado a figuras prominentes, como el director ejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang, quien ahora lidera un laboratorio de investigación dentro de la compañía.

Sin embargo, voces del sector tecnológico han comenzado a dudar de su veracidad. Si bien es cierto que el mercado del talento en IA está extremadamente competitivo, las cantidades mencionados parecen poco realistas para contratos de incorporación, incluso en Silicon Valley.

If your team is getting poached left and right, you go on podcasts and tell everyone that the poachers are paying $100M sign-on bonuses, which is fiction. Then, your team expects $100M sign-on bonuses, which aren't being paid. So they don't leave.



4D chess.