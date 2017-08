Así consiguieron las aerolíneas de Oriente Medio conquistar el mundo

Emirates, Etihad, Qatar, Turkish... hace 20 años estas aerolíneas eran desconocidas, pero en cambio estaban llamadas a ser uno de los mayores éxitos de la historia de la aviación comercial. Mientras que en EEUU y Europa la desregulación conseguía que surgieran gigantes de la aviación LowCost como EasyJet, Southwest o posiblemente el más exitoso de todos los casos: Ryanair. Occidente se abarataba, pero en Oriente Medio se empezó a trabajar de otro modo.

Es decir, mientras que los vuelos dentro del mismo continente o nacionales eran cada vez más populares y menos glamourosos permitiendo viajar a personas que antes no se podían plantear tomar un avión, los vuelos intercontinentales mantenían su glamour y estas aerolíneas se dedicaban a ofrecer más y desproporcionado lujo. No hay más que ver las cabinas de primera y de estas aerolíneas,

Localización, contexto y dinero bien invertido

Si nos fijamos, Oriente Medio está en un punto estratégico del mundo. No sólo por sus reservas de petróleo e hidrocarburos, sino también porque están en medio de tres continentes, África, Asia y Europa.

Todos sabemos del crecimiento chino en incontables ocasiones y de la conexión euroasiática y africana que este país planea para extender su influencia, asegurarse los suministros y desarrrollar sus zonas del interior más pobres. Pero China no es el único país de Asia que se desarrolla, sino que otros muchos como Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malaysia o la Indial están creciendo.

Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y en menor medida Turquía son países estables situados entre los tres continentes. Tienen una posición privilegiada para convertirse en el enlace usando el modelo Hub de las aerolíneas.

Además tenemos el contexto. Aunque las economías europeas están relativamente estancadas (con excepciones), las economías de Asia están disparadas. Es en Asia donde están las oportunidades ahora para los emprendedores y aquellos que quieren crecer y ganar dinero. Todos estos países quieren ser lo que son ahora Japón, Corea del Sur o la China desarrollada: competitivos y crecientes en la economía global.

Por último que otras naciones como la India se empiecen a despertar y que algunos países africanos empiecen a salir del agujero, hace que el Golfo Pérsico sea el enlace natural entre estas economías. El comercio Sur-Sur is the new normal. Además la clase media emergente de estos lugares comienza a hacer turismo internacional o a viajar por motivos laborales, y estas aerolíneas comienzan a ser su primer contacto.

Además estos países tenían algo, dinero y ser suficientemente listos en su forma de invertirlo. No han inventado nada. Tener una aerolínea con apoyo estatal junto con un gran aeropuerto en una localización estratégica como Ssingapur con Singapore Airlines o Hong-Kong con Cathai ya se había hecho anteriormente. Aquí simplemente se está jugando a un juego más grande. Cuatro mil millones de personas muchas de ellas en las economías que crecen más rápido, viven a ocho horas de vuelo de Dubai.

Además mientras que los aeropuertos de Norteamérica no añaden capacidad y en Londres se pelean sobre qué aeropuerto puede tener una pista adicional ya que en los más cercanos no cabe un vuelo más, en Dubai nunca han tenido problema en expandir los aeropuertos para cumplir las necesidades que pueda tener Emirates. De hecho, el flamante Aeropuerto Internacional de Dubai ya es el primer aeropuerto del mundo en vuelos internacionales, pero se está quedando pequeño. Los planes del emirato son ampliar el Al-Maktoun Airport a 35 kilómetros al sur de la ciudad para convertirlo en el mayor aeropuerto del mundo.

Gestión y recursos humanos: importados

Emirates (el mayor caso de éxito de las tres) se fundó en 1985 por el jeque de Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum, contrató a Sir Tim Clark para ponerla en marcha y le dio una indicación “siempre obtén beneficios”. Empezaron alquilando los aviones y reinviertiendo, poco a poco fueron creciendo.

Dubai depende mucho de los profesionales de otros países, y en la industria aerospacial se nota. Por ejemplo el CEO de Dubai Airports (la organización propietaria de los mismos) se llama David Griffiths. Sobre como Dubai importa talento e instituciones de otros países hablaremos en otro momento.

Emirates no es una excepción, la tripulación es internacional y multilingüe. Las instrucciones de seguridad se dan en inglés (el idioma de la empresa), en árabe y en el idioma del país de destino. En Dubai y en Emirates han tenido muy claro que si quieres triunfar en el mundo global necesitas personal de todo el mundo y se han dejado el nacionalismo para el logo y la carne halal.

Acusaciones y la administración Trump, ¿una amenaza?

Por supuesto las grandes aerolíneas de Europa y Norteamérica no están muy contentas con el éxito de las aerolíneas del golfo. Han acusado a Emirates de recibir subvenciones y de tener el carburante de sus aviones a un precio subvencionado. Emirates afirma que compran a precio de mercado y que tanto ellos como Qatar y Etihad sufrirían mucho si el petróleo volviera a alcanzar los 100 dólares por barril.

En china también se invierte mucho en aeropuertos, pero las aerolíneas chinas al igual que las estadounidenses tienen un gran mercado interno que atender. Quien más está sufriendo la competencia de las aerolíneas del golfo son las europeas que ven como sus vuelos a Asia tienen menos demanda. Además están los impuestos, que los que exigen a sus aerolíneas occidente son bastante más altos que los del emirato.

Otro problema al que se enfrentan las aerolíneas del golfo es la prohibición de los aparatos electrónicos mayores que un teléfono móvil en cabina y no como equipaje facturado a ciertos países de mayoría musulmana por parte de la administración Trump. Etihad, Turkish y Emirates tenían vuelos directos a EEUU que se podrían ver afectados por la prohibición. No todo son cielos despejados en Oriente Medio para sus aerolíneas estrella.

