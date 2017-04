Aerolíneas, víctimas del Brexit

Esta semana Teresa May firmó la carta y se entregó a las autoridades de la UE mediante la cual se activaba el artículo 50 del tratado y que poné en marcha la cuenta atrás del Brexit. A pesar de las protestas, salvo que cambien mucho las cosas o haya un acuerdo, para Abril de 2019 el Reino Unido no seguirá en la UE. Se ha hablado mucho de la City, aunque buena parte de sus servicios se exportan a países no UE, pero no se ha hablado de otros sectores, como las aerolíneas.

Las aerolíneas europeas tienen un nivel de proteccionismo que ya le gustaría a cualquier otra empresa europea. No vamos a entrar en si este nivel de proteccionismo es bueno o malo. Pero sí en que va a afectar a las aerolíneas tras el Brexit.

Aerolíneas, y proteccionismo

La regulación Europea protege a las aerolíneas europeas. Si una aerolínea quiere operar vuelos entre destinos de la UE, no sólo obliga a que la base de la aerolínea esté en territorio de la UE, sino que también obliga a que la mayor parte de su capital esté en manos de inversores Europeos. Este es el motivo por el que no hay aerolíneas norteamericanas o asiáticas haciendo rutas por Europa (y que las exitosas aerolíneas europeas de bajo coste no se hayan expandido a EEUU donde no son tan frecuentes este tipo de vuelos).

Así que existen dos posibilidades. La primera es que se negocie un acuerdo de “open skyes” entre el Reino Unido y la UE, la segunda es que ante un “hard brexit” el proteccionismo europeo ajuste y se vuelva imposible para estas aerolíneas seguir operando. Este es el caso de Noruega, y por este motivo Norwegian Airlines ofrece vuelos entre países de la UE.

No obstante, y viendo los difícil que ha sido sacar acuerdos de libre comercio como el CETA, y la declaración del parlamento europeo, no está muy claro que vaya a haber un acuerdo de este tipo. Así que supongamos que no hay un acuerdo ¿Quiénes serían las afectadas?

Aerolíneas de bajo coste victimas del Brexit

Empecemos por las aerolíneas de bajo coste más conocidas: Ryaniar y EasyJet. El caso de EasyJet es fácil entenderlo, es una aerolínea británica con su sede en el Reino Unido (en Luton). Claramente EasyJet va a tener que plantearse un cambio de sede, puesto que aunque opera muchas rutas entre el Reino Unido y el resto de la UE (principalmente destinos vacacionales), también opera muchas rutas entre aeropuertos del resto de los 27.

La otra opción que tiene EasyJet sería seguir siendo un operador británico y vender las rutas intra UE a otras aerolíneas, o incluso quedarse con parte del negocio mediante una joint venture. De este modo podría seguir usando su marca.

El caso de Raynair es diferente. Irlanda va a seguir en la UE, haciendo innecesario que cambie su sede. Si es probable que necesite un cambio accionarial, puesto que si se excluye a los inversores británicos, la empresa no suma el total de capital por accionistas de la UE.

Por otro lado, aunque afecta a Ryanair en menor medida, queda por ver las condiciones que va a poner el Reino Unido a sus vuelos internos. Actualmente la aerolínea irlandesa sólo opera tres rutas, internas en el Reino Unido frente al total de la UE. Si les obligaran muy probablemente no les quedaría otro remedio que abandonar estas rutas, son sólo una parte pequeña de su negocio. De momento, no descartan nada.

No obstante, los problemas de Ryanair palidecen ante los problemas que tiene uno de los gigantes de la aviación, International Airlines Group. Que igual no nos suena, pero es la aerolínea propietaria de Iberia, British Airways, Air Lingus, Vueling e IAG Cargo (la fusión de sus divisiones de mercancías).

IAG: Iberia y British Airways victimas del Brexit

IAG surgió como una buena idea. Si British Airways era líder en la conexión entre Europa y Norteamérica e Iberia en la conexión entre Europa y Sudamérica, la fusión de ambas sería un gigante transoceánico. La empresa tiene la sede legal en Madrid y la sede operativa en Londres, aparte de las divisiones de cada una de las aerolíneas que mantiene. No obstante, tras el Brexit la mayor parte de su capital va a estar en manos de fuera de la UE. Para empezar porque el socio de referencia de IAG es Qatar Airways, una empresa por supuesto de fuera de la UE.

Así que IAG (y por consiguiente Iberia y Vueling) se van a ver afectada por el Brexit como pocas empresas. Sólo un día después del referendum emitió un "Pofit Warning". British Airways no tiene rutas entre países de la UE, pero Ibería sí. Al igual que Vueling que tiene la sede en Barcelona. El presidente de Ryainair, Michael O’Leary (que no se calla una) ha afirmado que Iberia y British Airways tendrán que separarse debido al Brexit. No obstante, hay quién opina de modo diferente.

Si la aerolínea se rompiera en dos (supongamos que BA por un lado y el resto de aerolíneas por otro), Iberia se quedaría en una posición incómoda, siendo bastante más pequeña que las otras aerolíneas europeas (Air France KLM y Lufthansa y sus afiliadas), pero sin un posible partner equivalente (Alitalia de momento ha demostrado ser una máquina de perder dinero).

Por último hay que considerar que si parte de la City londinense se desplazara a otras plazas europeas (pensemos en París y Fráncfort), la ruta Londres-Nueva York podría verse afectada. De modo que se perdería parte de lo que es la parte más interesante de British Airways. No obstante, con la tormenta que se espera gracias al Brexit, creo que este es el menor de sus problemas.

Al igual que nuestros políticos, sobre todos los madrileños, están intentando atraer a las empresas financieras a España, no deberían de olvidar que van a poder atraer a otro tipo de empresas que por los motivos que sean van a trasladarse desde Reino Unido al territorio del resto de la UE.

