Disney no convence a los inversores y Bob Iger vuelve en plan salvador

Hay novedades importantes en la gestión de una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo: Disney. Al igual que en su día Steve Jobs volvió a Apple para hacerla renacer de sus cenizas, Bob Iger ha vuelto.

Quizá la vuelta no es tan espectacular como la de Jobs, ya que no había pasado tanto tiempo y Disney no está tan mal como cuando el genio californiano volvió a la gestión de la tecnológica. Pero desde luego hay cosas que recuerdan a aquella ocasión.

¿Quién es Bob Iger?

Bob Iger es la persona que dirigió Disney desde 2005 hasta 2020. Y fue la persona que le dio la vuelta a la compañía. Disney era una empresa rentable, sin duda, pero que estaba envejeciendo mal.

Bajo el mandato de Iger Disney compró Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012), Fox (2018) y lanzó Disney+ (2019). Es decir, Bob Iger cogió una empresa especializada en contenido que se estaba quedando antigua y la relanzó completamente al siglo XXI. No hay más que abrir la aplicación de Disney+ para ver la ingente cantidad de contenido icónico que ha generado desde que llegó al poder en 2005.

El relevo de Iger

Lo cierto es que la marcha de Iger estaba bien planificada. Fue reemplazado por Bob Chapek, elegido por el mismo Iger. Sin embargo el terremoto de 2020 fue el coronavirus y eso nadie se lo esperaba.

Hubo ciertas tensiones hasta que Iger definitivamente dejó todos los mando a Chapek en 2021. Pero los resultados no acompañaban a pesar de las buenas cifras de suscripción de Disney+.

Ayer se anunció la vuelta de Bob Iger como CEO de Disney. El mercado ha celebrado la noticia con fuertes subidas. Iger es sinónimo de crecimiento, al menos hasta la fecha. Veremos si logra levantar de nuevo la compañía, en esta ocasión de un pequeño tropiezo.