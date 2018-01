Emirates salva a al A380, el último gran avión

Emirates es la aerolínea que está salvando el famoso A380. La aerolínea dubaití de la que hemos hablado en alguna ocasión, ha realizado un pedido adicional de 36 unidades del Airbus A380, el mayor avión de los cielos de pasajeros que se fabrica ahora. Esto sucede en un momento en el que los aviones grandes están en decadencia.

De hecho, en el catálogo de los fabricantes de aviones sólo quedaban dos aviones con cuatro motores, el A380 y el Boeing 747, que ya ha dejado de fabricarse en su versión de pasajeros. El A380 es el último avión de cuatro motores surcando los cielos y es posible que deje de entregarse dentro de poco.

La producción de este avión estaba limitada ya a seis unidades anuales, bastante por debajo del nivel que se estuvieron fabricando. Además se estaba planteando dejar de construir este modelo en favor de aviones más pequeños, como el Airbus A350 que es la apuesta de Airbus por aviones bimotores de larga distancia.

El pedido de Emirates

Emirates Airlines ha encargado 36 unidades adicionales del A380, que implicará que el avión se siga fabricando durante diez años más. El pedido en realidad es de 20 aviones y opción a encargar otros 16 más. Emirates quiere usar los A380 como forma e seguir capturando tráfico aéreo, ya que actualmente se dobla cada quince años y su modo de operar mediante el modelo “Hub-and-spoke” les permite seguir creciendo en un punto estratégico de la economía mundial.

Además, para Emirates el A380 es casi su seña de identidad. La aerolínea intenta jugar con la percepción del consumidor de que es mejor viajar en un A380, más grande nos parece más seguro, más cómodo, más lujoso. Independientemente de que de verdad lo sea, Emirates intenta ofrecer eso como valor añadido al precio.

De hecho Emirates es el mayor comprador del Airbus A380 del mundo, más de la mitad de los A380 que hay en el cielo son de Emirates. El A380 permite a la empresa distinguirse de la competencia, pero también es Emirates quien ha conseguido que el proyecto del A380 no sea una catástrofe. Después de este pedido, Emirates habrá invertido 49.000 millones de euros en A380, 13.095 millones en este último pedido.

Airbus por supuesto está encantada con esto, ya que el A380 no está siendo el éxito que se esperaba cuando se empezó a concebir a finales de los años 80 y la fuerza que tiene Emirates como cliente ha provocado que haya desacuerdos entre las dos empresas. Para promocionar su producto, Airbus entre otras cosas ha lanzado con sus clientes el portal iflya380 que permite reservar vuelos que se operan con Airbus A380.

El modelo Hub and Spoke versus el modelo Point to Point y ETOPS

Si hemos hecho algún vuelo medio-largo, normalmente sabemos que hay dos alternativas para hacerlo. La primera es ir directo, o vuelo punto a punto. Supongamos que estamos en Madrid y queremos ir a Chicago, la primera opción es ir a Chicago directamente con alguna aerolínea que lo ofrezca.

No obstante, puede que no haya vuelos directos, en ese caso tendremos que tomar un vuelo que nos lleve a algún Hub como puede ser Nueva York, Atlanta o Charlotte, y después tomaremos otro vuelo que nos llevará desde el Hub a Chicago. Esto tipo de vuelos permirte servir más destinos con menos rutas, favoreciendo aviones grandes con mucha capacidad, ya que los slots (oportunidades de aterrizaje y despegue en los grandes aeropuertos) están limitados.

Eso sí, como pasajeros nos supone una gran cantidad de tiempo detenidos esperando en el aeropuerto que actúe como Hub. Esta fue la apuesta de modo de viaje de Airbus, que supuso que los viajes del futuro seguirían este modelo y por eso se puso a diseñar y fabricar el A380.

No obstante, puede suceder que haya demanda suficiente para enviar un avión más pequeño directamente a través del atlántico directamente a Chicago. Esta era la apuesta de Boeing a finales de los años 80 y el motivo por el que no acabaron de renovar el 747 que ha dejado de fabricarse. El problema es que hasta la certificación ETOPS de los aviones bimotores, no era factible realizar este tipo de vuelos a largas distancias.

La certificación ETOPS permite que si se cumplen ciertas condiciones, un avión de dos motores, que es relativamente pequeño frente a los cuatrimotores que cruzaban los océanos en los años 60, puede desplazarse más lejos de un aeropuerto secundario si es necesario. Desde que se empezaron a hacer largos viajes con aviones más pequeños, el modelo point to point. Eso permite que haya vuelos como por ejemplo el de British Airways que conecta el centro de Londres (London City Airport) con Nueva York con un avión pequeño, un Airbus A318.

La rivalidad Boeing-Airbus, de aviones grandes a aviones pequeños

Mientras que Airbus creía en el viejo modelo Hub-and spoke y diseñaban su A380, Boeing vio el futuro en los aviones ETOPS, por eso se dedicó a sacar aviones como el Boeing 787 Dreamliner, que siendo más pequeño y bimotor permitía operar vuelos largos “punto a punto” por su certificación ETOPS. Esto es mejor para el pasajero, ya que permite hacer vuelos directos en vez de cambiar de avión en un Hub. Boeing ya no ofrece aviones de pasajeros cuatrimotores en su catálogo.

Airbus por su lado, se ha puesto al día. Actualmente su producto estrella para las aerolíneas no es el Airbus A380, sino aviones más pequeños como el A350, que con sólo dos motores permite alejarse más de cualquier aeropuerto secundario que cualquier otro. El A350 está diseñado para ser la competencia del 787 Dreamliner y del 777 y su catálogo lo refleja.

Es decir, mientras que los grandes aviones pasan a ser un producto de nicho para aerolíneas como Emirates, la nueva rivalidad entre Boeing y Airbus está en los aviones pequeños y medianos de bimotores frente a la anterior era cuatrimotor. Por un lado en los aviones eficientes que permiten hacer rutas a las aerolíneas de bajo coste y por otro lado en los aviones bimotores medianos que permiten hacer grandes rutas de punto a punto. Este es el futuro de la aviación comercial, tal y como vemos ahora y también de la rivalidad entre Airbus y Boeing, los hasta ahora grandes fabricantes de aviones del mundo.

