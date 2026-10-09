Lidl ultima un nuevo supermercado de 8.000 metros cuadrados en el sur de León y lo coloca junto a sus grandes rivales: Mercadona y Eroski

En Lidl preparan un nuevo movimiento en el mercado de la distribución en León. La cadena alemana lleva meses levantando en La Bañeza, al sur de la provincia, un gran supermercado sobre una parcela de unos 8.400 metros cuadrados, en una zona donde ya están instalados algunos de sus principales competidores. El proyecto contempla un edificio de más de 2.300 metros cuadrados y la creación de al menos 16 empleos.

Y es que la guerra por el consumidor no se libra únicamente en las grandes capitales. También tiene sus propios escenarios en las ciudades y poblaciones medianas, donde la proximidad entre establecimientos puede marcar diferencias. La Bañeza es un buen ejemplo de esta batalla comercial: el nuevo local se levanta en la confluencia de la calle La Vega con la carretera N-VI, una ubicación estratégica para captar tanto a los vecinos como al tráfico que atraviesa esta vía, con Mercadona y Eroski situados a muy poca distancia, y con Carrefour y DIA también teniendo presencia próxima.

Las obras avanzan con la apertura en el horizonte y la previsión apunta a que puedan estar terminadas en diciembre. Se trata de un movimiento sobre una parcela de unos 8.400 metros cuadrados, aunque el edificio tendrá una superficie construida de 2.318 metros cuadrados. La sala de ventas ocupará alrededor de 1.309 metros cuadrados y el recinto dispondrá de 110 plazas de aparcamiento, además de sitio para motos y bici.

La operación, además, se produce en un momento en el que Lidl continúa ganando peso dentro de la distribución española. Los datos de Kantar muestran el avance de la cadena alemana durante los últimos años, en un mercado cada vez más disputado por las principales enseñas. La proximidad a otros supermercados no es, por sí sola, una prueba de una estrategia concreta de Lidl, pero sí sitúa al nuevo establecimiento en pleno territorio de sus competidores. Y ahí puede estar una de las claves del tema. El consumidor no tiene por qué abandonar por completo su supermercado habitual para probar otro. Puede comparar precios, aprovechar promociones o repartir sus compras entre distintos establecimientos. Es el conocido fenómeno del ‘cherry picking’, por el que el comprador selecciona en cada tienda aquello que considera más interesante.

Una compañía en crecimiento

Desde la dirección de la compañía han dejado claro en su hoja de ruta para España que el ritmo de expansión seguirá siendo elevado. Lidl prevé destinar más de 440 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2026 a más de 60 actuaciones en su red comercial, entre nuevas aperturas, ampliaciones y modernizaciones. Una estrategia que combina el crecimiento territorial con la apuesta por tiendas modernas y eficientes, mientras la compañía refuerza su relación con los proveedores nacionales y regionales. De hecho, Lidl cerró su último ejercicio con más de 8.400 millones de euros en compras a más de 800 empresas proveedoras españolas, según el balance publicado por la propia compañía.