50 años perdidos. Los españoles somos igual de pobres que en 1970 respecto al resto de occidente

Hace 50 años España era todavía una dictadura. Agonizaba, sí, pero Franco seguía vivo. Y el futuro era incierto. El objetivo del país era entrar en la Unión Europea (con otro nombre) pero no parecía que sin ser una democracia se pudiera hacer. Y eso nos iba a traer prosperidad.

En estos 50 años muchas cosas han cambiado y ha habido mucho progreso. Pero comparativamente con los países de la OCDE seguimos siendo igual de pobres que en 1973. Hemos avanzado pero ellos también y no hemos logrado aumentar posiciones. Estas son las conclusiones del último estudio de Fedea, Renta per cápita y productividad en la OCDE de 1960 a 2022.

Un camino de ida y vuelta

El estudio analiza la renta per cápita de los países de la OCDE en los últimos 62 años. Y España ha estado siempre por debajo de la media de la OCDE en todo este tiempo. Hubo dos picos positivos, en 1973 y en 2003. El primero fue por el plan de crecimiento iniciado en 1955. El segundo por la entrada en la UE en 1986. Pero desde entonces hemos vuelto a perder posiciones. Y estamos igual que en 1970.

Gráfico extraído del estudio de Fedea

Es decir, en este periodo ha habido momentos en que los hemos recortado posiciones a nuestros principales socios, pero también crisis profundas que nos han echado para atrás. Y hemos vuelto a la casilla de inicio. Somos tan pobres como en 1970, no en términos absolutos sino comparándonos con otros países de la OCDE. No hemos logrado aprovechar completamente nuestras oportunidades de convergencia.

Podría ser peor

Desde luego es una muy mala noticia que España no haya aprovechado correctamente sus oportunidades. Ser una democracia, que permitía más apertura económica que una dictadura. Entrar en el mercado común, con socios prioritarios como Francia, Alemania y Reino Unido. Todo esto tendría que habernos acercado a rentas per cápita de países más potentes pero no lo ha hecho.

Sin embargo, ¿qué habría pasado de no haber entrado en la UE o si siguiéramos siendo una dictadura? Sin duda no habríamos podido mantenernos en el un nivel de renta per cápita del 80% de la OCDE. Es decir, me gustaría ser Corea, que pasó estar por debajo del 20% a estar ahora casi en el 100% con un crecimiento casi sin fisuras. Pero no me gustaría ser Grecia, que en los años 70 superaba a España, luego bajó, se acercó mucho a España en 2007 y de nuevo se desplomó. Y mejor no hablar de países de Latinoamérica como Venezuela (no está en la OCDE pero su renta per cápita se ha desplomado desde 1970).

Otro aspecto a destacar que en estos 50 años ha habido mucho crecimiento. También de la renta per cápita. Lo que destaca este estudio es que, en media, hemos crecido lo mismo que el resto de países de la OCDE. A pesar de estar por debajo no hemos logrado recortar distancia. Esto no significa que no hayamos crecido, solo que no hemos logrado hacerlo a mayor ritmo que el grupo de cabeza. Y, a pesar de ser algo conformista, visto lo visto, crecer al mismo ritmo que nuestros socios no es tan mala noticia.

