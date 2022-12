Estos puntos no quedan claros sobre la quiebra de FTX y el caso Bankman-Fried

Hace unos días fue detenido Sam Bankman-Fried en Bahamas, no había huido a Argentina u otro lugar como se rumoreaba. Si ya hablamos de la quiebra, creo interesante mencionar que existen algunos temas que vuelven este acontecimiento más sospechoso todavía. Además cada día que pasa parece peor.

Parece quedar claro que el motivo de la quiebra fue que FTX permitió a Alameda Research que utilizara los fondos de sus clientes en sus operaciones, y que estos los perdieron. Cuando los clientes empezaron a tener dudas sobre la viabilidad de FTX y empezaron a retirar sus fondos, los cuales ya no estaban en manos de FTX ni de Alameda Research. Pero otros puntos no quedan nada claros y deberíamos saber más sobre ellos.

¿De dónde sacó el dinero para arbitrar con el precio del Bitcoin?

Sa Bankman-Fried afirmó repetidas veces que había conseguido el dinero para fundar Alameda Research y FTX mediante un arbitraje entre el precio del bitcoin en EEUU y Japón En Japón estaba a un 10% por encima, por lo que haciendo operaciones de diez millones de dólares se podía conseguir un millón. [¿De dónde sacó SBF los diez millones originales?]((https://twitter.com/HowieBTC/status/1591528774050488320) Eso es algo que nunca ha aclarado. Es cierto que venía de tener experiencia en los mercados financieros operando con arbitraje de ETFs en una firma de primera como es Jane Street, pero ¿suficiente como para que alguien le confíe dicha cantidad? Además, ¿no quiso seguir haciendo negocios con Sam después de sus pingües beneficios?

El rol de los padres: Joseph Bankman y Barbara Fried

Los padres de Sam Bankman-Fried son una gran incógnita en este proceso. Ambos han sido profesores en la prestigiosa escuela de derecho de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo. ¿No les preocupaba que su joven hijo se lanzara a manejar un negocio que fuera del mundo cripto esá altamente regulado? Tengamos en cuenta que su Exchange hacía un servicio híbrido entre mercado de valores y banco. Ambos negocios están brutalmente regulados por separado y los exchanges los combinan. ¿No les preocupaba el tema regulatorio?

Aparentemente no, según recoge el New York Times, unos meses antes lo que le preocupaba a su padre (que también había estudiado psicología clínica) era la falta de sueño de su hijo. Parece que tampoco las bromas que tendría que soportar su hijo al combinar sus apellidos (mal construida la expresión se podría traducir por “banquero frito”).

No es de extrañar que estén siendo fuertemente investigados en este momento. Además, ha aparecido una mansión en Bahamas bajo su nombre. Normalmente este tipo de edificios se suelen comprar mediante sociedades “offshore” en paraísos fiscales para evitar dar a conocer al propietario, pero esta ha sido fácil de encontrar. Han afirmado que la están trasladando a la propiedad de FTX, pero es raro esta mezcla de propietarios y que afirmen no saber cómo acabó a su nombre. Otra vivienda en Washington DC ha sido identificada que podría pertenecer al entramado de FTX o de SBF.

Además desde la quiebra de FTX Sam Bankman-Fried estuvo dando entrevistas y apareciendo públicamente, en contra del consejo de sus abogados. Estos incluso intentaron contactar a uno de los progenitores, para evitar que SBF hablara en el Deal Summit de Nueva York. Tengamos en cuenta que en estas situaciones lo que se pide por parte de los abogados a su cliente es que cierren el pico, no vaya a ser que den más evidencias que puedan empeorar su situación. Además Joseph Bankman asesoró a FTX y fue pagado por FTX. La pareja viajaba frecuentemente a Bahamas a ver a su hijo. Ahora son el foco de todos los cotilleos de Stanford y hay quien afirma que la defensa legal de su hijo los puede acabar arruinando. Adicionalmente, ambos se jubilan este año, normal ya que tienen 67 y 71 años respectivamente.

Donaciones políticas y falta de “Due Dilligence”

Sam Bankman-Fried fue el segundo mayor donante a la campaña presidencial de Joe Biden, después de Michael Bloomberg (que es uno de los hombres más ricos del mundo). También ha sido un fuerte donante a al partido republicano. Entiendo que una campaña presidencial necesita dinero, pero ¿no se investiga un poco a los principales donantes y sus intenciones?

No es sólo que Sam Bankman Fried pudiera engañar a un youtuber de Dubai o a varios periodistas, es que se puede ver como uno de los oradores de Crypto Bahamans, junto con Bill Clinton y Tony Blair. También en declaraciones al congreso de EEUU ¿Nadie lo investigó un poco más? Tampoco parece que le importara al equipo de baloncesto Miami Heat (que juega en la NBA) cuando se nombró el estadio como FTX Arena (anteriormente se conocía como el de American Airlines, para que nos hagamos una idea de la clase de empresas que suelen pagar por estos derechos de nombrar en EEUU).

Tampoco vemos que hubiera una “Due Dilligence” por parte de los inversores a SBF y a FTX. Una “Due dilligence” es un proceso mediante el cuál se explora que lo que afirma una empresa es verdad. Por ejemplo enviando a un equipo a comprobar si una empresa que afirma tener pozos de petróleo de verdad tienen pozos de petróleo. Pero FTX consiguió engañar a inversores serios como Temasek (del gobierno de Singapur) o a Sequoia Capital (una empresa de capital riesgo de EEUU conocida entre otras por haber invertido en Google).

Por ejemplo, después de ver esta entrevista a Caroline Ellison, deberían de haber saltado las alarmas. Especialmente por la confusión que podría haber entre Alameda Research (la empresa que hacía trading con criptos) y FTX (que debería haber custodiado exquisitamente las criptodivisas y reservas de cash que le habían proporcionado sus clientes).

En resumen, un montón de preguntas sin respuesta. Muchos controles que no se hicieron bien por parte de la prensa, los inversores, los políticos, etc. Parece que todo el mundo confió en la historia del joven genio y billonario. Empezamos ahablar de un Bernie Madoff del siglo XXI, esta vez con las criptos. No obstante, la cantidad estafada por Madoff fue mayor.

Pregunta a los lectores, ¿creen que algo más no está claro sobre el caso de FTX y Sam Bankman-Fried?