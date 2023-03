La Fed rompe las reglas del juego con el rescate del SVB: la cobertura de depósitos ilimitada y ya veremos si paran las subidas de tipos

Este fin de semana ha sido muy movido por el pánico bancario y posterior caída e intervención del banco de EEUU Silicon Valley Bank (SVB). Los motivos de la caída ya los hemos explicado, pero las consecuencias todavía siguen desarrollándose. La primera es que otro banco ha sido intervenido este fin de semana, el Signature Bank de Nueva York.

Pero lo más relevante es que, después de que las entidades no hayan sido vendidas (de momento), la Fed ha decidido garantizar todo el saldo de los depósitos, por encima de los 250.000 dólares por cliente que establece su Fondo de Garantías. Esto es una novedad que rompe las reglas del juego.

Los límites de la FDIC saltan por los aires

El Fondo de Garantía de depósitos de EEUU, la FDIC, protege los saldos hasta 250.000 dólares por cliente y entidad (existe también un límite total si quiebran varias entidades). En el caso del SVB y el Signature Bank estos límites se superaban ampliamente porque tenían muchos clientes corporativos cuyos saldos suelen ser superiores.

La presión para un rescate total ha sido muy intensa todo el fin de semana, desde empresarios muy ligados al Venture Capital de Silicon Valley hasta figuras relevantes de la política americana. Al final estás presiones han surtido su efecto y los depositantes podrán acceder a todo su dinero, sin límite.

Ahora la FDIC tiene dos problemas: el primero es que seguramente este rescate salga más caro. Y si se extiende a otros bancos mejor ni hablar, porque el problema del SVB no parecía de solvencia sino de gestión de riesgos por tener activos con vencimientos largos, pero si se espera a dichos vencimientos la FDIC podría recuperar todo el dinero. Pero si empieza a haber bancos con problemas de solvencia la factura podría ser muy alta.

El segundo problema es el moral hazard. Los bancos tienen que saber gestionar su riesgo. SVB no lo ha hecho bien, pero no rematadamente mal, la subida de tipos rápida les ha pillado con el pie cambiado (como seguramente a muchos otros bancos). Pero un rescate total de los depositantes crea incentivos perversos (¿para qué esforzarse en protegerse ante un bank run si habrá rescate?). Al menos la FDIC no rescata a los accionistas y deudores de la entidad, solo los depositantes, por lo que el moral hazard es menor.

Los planes de la Fed, en supenso

Hasta la caída del SVB estaba claro que las subidas de tipos iban a continuar. La inflación no cesa y la única herramienta que parece poner un poco de freno son las subidas de tipos. De hecho ya hemos comentado que históricamente la contundencia es lo único que funciona.

Ya se sabía que las subidas de tipos, y más con el ritmo que se están haciendo, podían romper algo. El mercado de trabajo, los hipotecados, algunas empresas endeudadas... pero el "roto" ha venido por un lugar que no se esperaba: la banca.

La banca ha sufrido con la época de tipos cero, ya que sus márgenes venían del diferencial entre al tipo al que prestan y el tipo al que toman el dinero prestado (normalmente de los depósitos). Con los tipos en cero este diferencial era mínimo. Con tipos más altos pueden aumentar el diferencial y empezar a ganar dinero de una forma mucho más cómoda.

El problema es que esta subida ha sido muy rápida y ha devaluado los bonos que tenían ya en cartera. Hasta que vayan venciendo y reinvirtiendo el bonos con mayor tipo de interés o concediendo créditos a mayores tipos puede haber problemas de liquidez (que ante un bank run se convierten en problemas de solvencia como hemos visto con SVB). Por cierto, todo esto explica que todavía no veamos depósitos a buenos tipos en España: los bancos están siendo prudentes, muchos de sus préstamos están todavía tipos bajos y si empiezan a remunerar fuerte los depósitos podrían tener pérdidas a corto plazo.

Que los bancos quiebren no es nada bueno para la economía. No hace falta remontarse mucho para ver lo que provoca una crisis financiera. Sí, la subida de tipos puede romper cosas, pero si afecta a los bancos esto se expande a toda la economía. No hay más que ver la situación en la que estaban muchas startups de Silicon Valley ante la intervención de SVB: no sabían si iban a poder pagar sus nóminas.

Por tanto, el debate de si la Fed subiría los tipos 50 puntos básicos la próxima semana o si sería más agresivo ha quedado congelado. De hecho hay quien dice que no debería haber más subidas de tipos de momento. Pero entonces la inflación seguiría desbocada. Un bonito dilema. Bonito para los bancos centrales, pues lograr este equilibrio entre contener la inflación y cargarse la economía es, precisamente, su trabajo.