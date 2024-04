El precio mayorista de la electricidad entra por primera vez en negativo en España. Lo no tan bueno es que es la industria la que demanda poca energía

Esta semana hubo una novedad en el mercado eléctrico español. Por primera vez en su historia hubo precios negativos en el mercado mayorista durante unas horas. Esto es, los productores de electricidad tuvieron que pagar por producir en lugar de cobrar durante dichas horas.

Es una situación bastante extraña porque realmente el productor podría parar de generar en lugar de pagar, pero hay veces que parar la producción y rearrancar en momentos con mayor demanda puede ser más costoso que seguir produciendo pagando algo de dinero.

Lo que es podría parecer algo estupendo para el consumidor (precios muy baratos; ojo, no gratis porque el precio eléctrico no es solo la generación) en realidad está indicando algo muy negativo del mercado eléctrico español: no hay demanda.

A la transición energética le falta demanda

Que los precios sean negativos quiere decir que la oferta de energía es más alta que la demanda. Y esto no dice nada bueno de nuestro tejido industrial y particular. Estamos en medio de una transición energética para descarbonizar el uso de la energía. Y para ello se pretende electrificar masivamente industrias que usan combustibles fósiles y también el transporte.

Por ello se están instalando agresivamente nuevos generadores de energía renovables (principalmente solar y eólica) pero la parte de la demanda no crece y por eso tenemos precios tan bajos e incluso negativos.

La oferta está creciendo pero la demanda no. ¿Dónde está la electrificación de la industria? ¿Dónde está la electrificación del transporte? Todavía no llega y la transición energética no funciona solo generando mucha electricidad de forma renovable, también tiene que haber consumidores para dicha energía.

La demanda a la baja

De hecho los datos no solo dicen que la demanda eléctrica no está subiendo sino todo lo contrario: en los últimos 10 años ha bajado. Los motivos son variados pero lo que está claro es que la industria no acaba de despuntar y eso no augura nada bueno para la economía.

Demanda energética España

Los países industriales demandan más energía que los de servicios. Y parece que en España seguimos destruyendo industria. Y los planes por electrificar de momento no salen adelante.

Mientras la situación siga así seguiremos viendo precios muy bajos y negativos y más con todas las renovables que se van a instalar. Si además los precios regulados acompañan estos precios se trasladarán al consumidor final. Esperemos que esta señal de precios al menos atraiga la inversión y suba la demanda.