El quinto riesgo, el libro del que los Obama harán un documental para Netflix

El Quinto Riesgo de Michael Lewis es un libro sobre la transición del equipo de Donald Trump, especialmente en los departamentos de Energía, Agricultura y Comercio, pero también es un libro que explica las increíblemente complejas burocracias que tienen estos departamentos federales así como los servicios que prestan que mucho más allá de sus nombres prestan un servicio importante a los ciudadanos de EEUU.

El libro a su vez no es sólo una crítica a la administración Trump, sino también una defensa a la administración federal de EEUU y los muchos servicios que presta a los ciudadanos, aunque ellos no sean conscientes. Así como que las funciones de los departamentos de energía, agricultura y comercio van mucho más allá de lo que uno podría suponer por los nombres.

Dado que Michael Lewis escribió otros libros de gran relevancia económica como Flash Boys sobre el trading de alta frecuencia, o The Big Short, que fue llevado al cine sobre aquellos que apostaron contra el mercado inmobiliario, me pareció un libro interesante para los lectores cuando lo vi en una librería, según entiendo será lanzado próximamente en castellano por alguna editorial importante.

La transición de Donald Trump

Según cuenta el libro, Donald Trump a pesar de estar obligado por la ley, no planeó mucho su equipo de transición. La administración federal es una maquinaria extremadamente compleja y acostumbrada a un cambio en sus dirigentes. Casi un año antes de las elecciones están esperando que el equipo de transición llegue y comienzan a preparar informes e infraestructura (puestos de trabajo, ordenadores, etc) para el equipo que entrará justo después de las elecciones.

Esto no sucedió al día siguiente de ganar Donald Trump, nadie llegó. Donald Trump había despedido a su equipo de transición cuando vio que le costaba dinero de su campaña (aunque legalmente deba estar separado del suyo propio). Mientras que afirmaba por Twitter que era un procedimiento muy ordenado por el cual estaba formando su gabinete, pero que sólo él conocía los nombres, nadie entraba en las agencias federales.

En cambio en los departamentos muchos puestos que normalmente hubieran cambiado de manos, tuvieron que quedarse de urgencia. Aparentemente tanto Donald Trump como su yerno Jared Kushner entendieron que una transición de una administración a otra sería como una compra empresarial, en la que los empleados permanecen.

Finalmente según Lewis acabó llegando el equipo de transición, no era el adecuado. No estaban demasiado interesados en conocer cómo funcionaban dichas administraciones, sino en deshacer el legado de Obama.

Los departamentos de Energía, Agricultura y Comercio

Uno de los puntos que pretende mostrar el libro es que estos departamentos tienen mucho más que hacer de lo que parece. El Departamento de Comercio uno esperaría que regule el comercio, pero en la práctica a través de la NOAA (National Oceanic and Atmosferica Agency) y otras agencias es un departamento que se dedica a generar datos públicos que son usados por las empresas. Por ejemplo muchos piensan que es absurdo que la gente obtenga sus predicciones atmosféricas a través del servicio nacional del tiempo cuando lo puede obtener de AccuWeather, pero desconoce que AccuWeather lo obtiene del National Weather Service de la NOAA. Donald Trump acabó nombrando al CEO de AccuWeather como director de la NOAA.

El Departamento de Agricultura tiene muchas más funciones asignadas, por ejemplo ayuda en la navegación aérea a base de mantener a las aves migratorias alejadas de los aeropuertos, la seguridad alimentaria, dan créditos de desarrollo rural (que impactan en las cestas de voto de Trump, donde suelen desconocer que muchos proyectos han sido financiados por el gobierno federal al que ven lejano y distante). Otras más desconocidas es que están detrás de la producción masiva de penicilina en los años 40.

El Departamento de Energía, no se dedica única y exclusivamente a la energía, sino que también se encarga de la seguridad nuclear del país. Son funcionarios de este departamento los que usan dosímetros en los grandes eventos deportivo como la Superbowl o los que desmantelan las armas nucleares viejas.

Es decir, el libro a base de anécdotas e historias personales acaba explicando algunos de los roles más desconocidos que tienen estas tres administraciones al público, a la vez que critica el poco interés por parte de los equipos de Trump de gestionar estos servicios eficientemente.

El documental que planea el matrimonio Obama

Hacía tiempo que no ofrecía a los lectores del blog una reseña sobre un libro, a pesar de que suelen ser bienvenidas. Aunque el planteamiento del libro me parece bueno, personalmente no lo considero bien escrito. Da la sensación de que no llega a ningún sitio y se centra excesivamente en anécdotas personales con lo que la mezcla no permite salir con una lista de lo que hace cada agencia.

Asimismo el libro cuenta poco sobre que estaba sucediendo a partir de que los directivos designados por Trump comenzaran a tomar posesión de sus cargos y a enfrentarse a decenas de problemas diarios que tendrían que resolver. Digamos que acaba siendo un “el gobierno federal hace muchas cosas que desconoces y desde la administración Trump no empezaron con buen pie”, pero se queda ahí. Echo de menos más análisis en el libro, que podría ser más.

Eso sí, es un canto a favor del Deep State y del Big Government que mejor estrcuturado podría callar a cualquier "cuñado" pro Trump de los que se empeñan en que la administración pública es una especie de máquina ineficiente que se dedica a gastar dinero del contriubuyente ineficientemente y para mantener a la población sometida.

Por último, este es el libro sobre el cual el matrimonio Obama ha comprado recientemente los derechos para realizar una serie de documentales en Netflix, que no se centrará tanto en la administración Trump como en lo muchos servicios necesarios que presta el gobierno federal y que suelen ser desconocidos para el gran público. Michael Lewis para desmarcarse de la política, ha afirmado que la administración Obama no hizo suficiente para solucionar los problemas y que son también responsables de la ineficiencia del gobierno federal, siendo Trump un síntoma, no la causa.

Pregunta a los lectores ¿son completamente conscientes de todos los servicios que pone el sector público a su disposición?

