Renault quiere vender el mismo coche varias veces y por qué es tan importante para Sevilla que les salga bien

Dentro de los planes de Renault está fabricar y vender el mismo vehículo varias veces. Nos puede parecer una locura, pero existe un plan industrial de un gigante de la automoción europeo que quiere cambiar el modo en el que aborda la fabricación y comercialización de vehículos.

Dentro de este plan, se encuentra como pieza accesoria en el sistema Sevilla. La capital de Andalucía tiene una fábrica de Renault dedicada a la fabricación de cajas de cambio, un producto que va a dejar de ser tan importante en los coches con los nuevos coches eléctricos que están llegando al mercado, si queremos que esa fábrica siga empleando a gente, más vale que el plan de Renault resulte viable.

Los desconocidos gigantes del automóvil a los que Renault quiere quitarles el negocio

¿Cuáles son las grandes empresas del automóvil? Seguramente pensaremos en Volkswagen, Toyota o General Motors. Tal vez en fabricantes de componentes como Bosch o Valeo, pero es poco probable que pensemos en los vendedores de segunda mano, las empresas de alquiler, las empresas de carsharing y los desguaces y empresas de reciclado de componentes.

Todos estos sectores viven de la vida útil del vehículo, y no son pequeños. La empresa Clicars con sólo unos años de vida factura 206 millones de euros al año y es parte del grupo Aramis que cotiza en la bolsa de París. Detrás de marcas como “compramostucoche” y “Auto Hero”, se encuentra el gigante europeo Auto1 que en 2020 compró 450.000 vehículos. CarMax que es un vendedor de coches usados al otro lado del Atlántico tienen 27.000 empleados, la mayoría en EEUU.

También tenemos a las empresas de leasing de vehículos, aquellas que se dedican a financiar y gestionar el leasing de los coches de empresas y particulares. Por ejemplo sólo la división de Leasing del banco francés BNP Paribas tiene alrededor de 3.700 empleados que gestionan el leasing de 1400 vehículos diarios.

Detrás de todos estos negocios tiene la intención de estar el grupo Renault, con su proyecto “re-factory”. De hecho, la idea del grupo Renault es dedicar una fábrica en exclusiva, la de Flins en Francia, a este sector. La fábrica de Sevilla también va a albergar competencia.

El plan re-industrial de Renault

Actualmente un fabricante de coches como puede ser Renault fabrica un coche, lo vende a un comprador, muchas veces con su propia financiera, y mantiene o subcontrata un servicio de piezas de recambio durante unos años. Puede que venda el coche de segunda mano que aceptado como parte del pago o que si ha vendido el coche mediante algún procedimiento que le permite devolverlo al comprador lo venda, pero nada más.

En cambio, la idea de Renault es aprovechar los coches y revenderlos, varias veces. Un vehículo nuevo se vendería a un usuario, tal vez con un renting, después se reacondicionaría en una de sus fábricas de “refactory” y tendría una segunda vida, tal vez como vehículo de carsharing, renting para empresas o simplemente venta de segunda mano. Después de otras decenas de miles de kilómetros se volverá a reacondicionar, y ponerse como parte de un programa de renting de vehículos de bajo coste o de carsharing. Por último, el plan de Renault pasará por usar estas fábricas para reaprovechar el vehículo cuando esté al fin de su vida útil, aprovechando los materiales en un proceso de reciclaje.

También dentro de este plan tienen la idea de adaptar no sólo los vehículos eléctricos, sino también adaptar los vehículos térmicos (gasolina y diésel) a los nuevos tiempos eléctricos. Otro plan es la reparación y reaprovechamiento de las baterías de los vehículos, con objetivos de producción energética.

¿Lo vemos? El plan del fabricante francés es exprimir al coche varias vidas útiles, obteniendo beneficios en todas ellas. Además, todo esto va a incluir la etiqueta de sostenibilidad, economía circular, new green deal, next generation eu, etc.

Nos puede parecer que esto es una especie de “bajada de nivel”, de dedicarse a cosas que no debería de dedicarse un fabricante de primer nivel, pero es que en el mundo de la electrónica de consumo esto ya sucede.

La inspiración de esto no es otra que la industria tecnológica. No es difícil encontrar productos de tecnología re-acondicionados o que el fabricante los recicle, como hemos comentado Apple obtiene beneficios reciclando sus iPhones, pero también vende productos reacondicionados por la empresa, un modo de obtener un iPhone más barato que si estuviera nuevo.

¿Por qué es importante para Sevilla?

Aproximadamente el 10% del PIB de España depende de la Industria del automóvil, esta supone aproximadamente el 60% del peso del sector industrial. Las fábricas de Renault contabilizan aproximadamente el 1,5% del PIB de España y emplean a alrededor de 14.000 personas, 1200 de ellas en Sevilla. En toda la provincia de Sevilla hay aproximadamente 750.000 empleados, es decir, la fábrica de Renault supone aproximadamente el 0,16% de los empleos de la provincia. Y eso que es la capital del gobierno autonómico del territorio con más población de España.

Sevilla es la octava provincia en Industria de España, que haya varias fábricas de empresas grandes como entre ellas la de Airbus o la de Renault crea un ecosistema industrial que favorece que otras empresas más pequeñas se instalen y crezcan a las orillas del Guadalquivir. Esta fábrica, es la segunda que ha elegido Renault para su proyecto de refabricar y revender coches.

Es decir, si la industria de Renault permanece, será bueno para el ecosistema industrial de la provincia. Además, sucede algo, la fábrica de Renault en Sevilla produce cajas de cambio, y estos productos van a entrar en desuso o menor intensidad de uso a medida que los coches se electrifican. Por tanto, es bastante probable que la paulatina adaptación de la fábrica de Renault a las actividades de reaprovechamiento de los vehículos, sea imprescindible para la continuidad de la misma.

Pregunta a los lectores ¿estarían dispuestos a comprar el mismo coche varias veces bajo distintos servicios de movilidad?

Imagen | Ronny Siegel