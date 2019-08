La débil creación de empleo nos indica que una crisis está cerca

La afiliación a la seguridad social el último día del mes de julio ha crecido, pero menos desde 2008 (el año de la crisis). Sólo aumentó en 4.253 personas respecto al año mes anterior. Normalmente el mes de mayor creación de empleo en España es julio. Es el mes en el que se contratan a más personas para dar servicio a los turistas europeos que al gastar sus euros, coronas y libras alimentan la economía española y las empresas emplean a personas que no trabajan en otra época del año.

Pero si este año se ha creado tan poco empleo, creo que podemos pensar que la demanda no es tan fuerte, que apenas hay diferencia y no se ha reforzado con más trabajadores desde junio. ¿Acaso no nos suena de algo? ¿No recordamos que algo parecido pasó hace unos años?

Déjà vu de la crisis

En julio de 2008 (hace once años ya), en El Blog Salmón publicamos esta gráfica. En aquel momento se hablaba de desaceleración por parte del gobierno, pero claramente no fue una desaceleración, todavía estamos pagando las consecuencias de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Volviendo a la gráfica se veía una fuerte diferencia de comportamiento del desempleo en España, mientras que todos los años restantes se había creado empleo en verano, ese verano no se creó empleo, sino que se destruyó. A partir de ese momento vinieron las quiebras de las cajas, el desempleo, la crisis de financiación de nuestro gasto público y el rescate solicitado a las instituciones internacionales. Todo en unos pocos años después de que se dejara de crear empleo en verano.

Así que, los que vivimos la anterior crisis con un poco de consciencia, no podemos sino pensar en esos momentos previos a la crisis en los que los signos empezaron a aparecer. A sentir un escalofrío cuando oímos dicha noticia en la radio del coche camino al trabajo o cuando la leemos al abrir la noticia de cualquier periódico digital en el móvil (antes era necesario hacerlo en el portátil o incluso en el ordenador de sobremesa, con torre y todo).

¿Por qué ahora?

Lo hemos comentado alguna vez, a pesar de los tratados comerciales de la UE, nuestra economía no está aprovechando las oportunidades comerciales que estos nos dan y sigue dependiendo excesivamente de exportar a los países de la UE. Y estos se están desacelerando.

No hay más que ver que los últimos datos de crecimiento de Francia son peores de lo esperado, y eso que las esperanzas no eran muy buenas. Francia creció al 0,2%, se esperaba un 0,3%. Además tenemos que la economía alemana se está desacelerando. Teniendo en cuenta de que Francia y Alemania son las mayores economías de la zona Euro y que la libra esterlina está cayendo frente al euro debido a la amenaza de Brexit sin acuerdo del nuevo primer ministro, no es raro que los británicos tengan menos dinero para gastar, por la misma cantidad de libras les dan menos euros.

Por último lugar, nuestra situación política no ayuda demasiado. Las pocas reformas que hizo el Partido Popular a cambio del rescate financiero se están agotando, y hay muchos más temas que arreglar, nuestro mercado de trabajo, la calidad de nuestras instituciones, nuestro sistema educativo, la competitividad de las empresas, etc. Mientras que la economía de nuestro entorno se ralentiza, nuestros políticos discuten, no llegan a acuerdos y nuestra economía se deteriora fuera de los muros del Congreso de los Diputados.

Poner en marcha medidas que puedan ayudar a relanzar nuestra economía es algo necesario, algunas se propusieron hace varios años. Eso puede ser la diferencia entre una desaceleración y pasar el nuevo bache suavemente o incluso una nueva recesión que nos pille más débiles.

