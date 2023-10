El fentanilo arrasa EEUU y está llegando a España

El fentanilo siega vidas en EEUU. La droga que te deja hecho un zombie como nos la presentan los vídeos de redes sociales empieza a ser más común fuera Norteamérica. Barrios de las principales zonas urbanas se ven inundados de adictos que parecen ignorar cualquier cosa que no sea la droga a la que son adictos.

Sin olvidar las vidas humnas, que es lo más importante, la adicción al fentanilo también destroza la economía. No sólo por las muertes, también los costes de tratamiento, los costes judiciales y policiales y el efecto en los barrios de las ciudades, y su uso se incrementa en España.

¿Qué es el fentanilo y por qué es adictivo?

El fentanilo es un opioide más de los que se usan en Medicina. Se desarrolló en 1960 por primera vez. Es un derivado de la fenilpiperidina. Se utiliza como anestesia y como tratamiento del dolor, especialmente de pacientes oncológicos. Es conocido por ser 100 veces más efectivo que la morfina y 50 veces más efectivo que la heroína. Existe el riesgo de sobredosis, provocando hipoxia que puede llevar a daños cerebrales permanentes, estado de coma o incluso la muerte.

El uso del fentanilo bajo el control médico es seguro y no nos va a volver adictos, por lo que no debemos de temer si se nos prescribe para uso hospitalario. El fentanilo es adictivo por su potencia. Puede provocar dependencia y síndrome de abstinencia unas pocas horas después de hacer consumido fentanilo por última vez. El tratamiento típico suele requerir medicamentos y terapia.

Sólo en EEUU en 2021 hubo 107.000 muertes por sobredosis, de las cuales 4/5 estaban relacionadas con opiaceos. Un 15% más que en 2020 y un 30% más que en 2019. En 2022 los números provisionales fueron similares, con un 68% de las 107.081 muertes relacionadas con opioides distintos de la metadona. Aunque no tenemos los datos de 2023, en San Francisco en los tres primeros meses de 2023 se incrementaron en un 41% con una persona falleciendo de sobredosis cada diez horas.

El fentanilo en EEUU

A estas alturas seguramente todos hemos visto vídeos de adictos al fentanilo en EEUU por redes sociales en la que se nos presenta a las víctimas como zombies. Esta adicción se debe a la capacidad de esta droga de bloquear las respuestas motoras del cuerpo humano. Aunque la adicción al fentanilo es algo relativamente nuevo, lo cierto es que en lo que llevamos de siglo EEUU tiene un problema de adicción a los opioides, que afecta tanto a zonas rurales con la economía más dañada como Virginia Occidental como a zonas urbanas en la cresta de la ola de las industrias más innovadoras y rentables como Nueva York y San Francisco.

Precisamente en Virginia Occidental las muertes provocadas por fentanilo crecieron un 122% entre 2015 y 2017 respecto a los números entre 2004 y 2015. La crisis de adicción a los opioides empezó en 1990 y se considera que tuvo tres olas. Una al comienzo, otra en 2010 y otra en 2013. En 2011 se considera el pico de la crisis de los opiáceos, cuando más recetas fraudulentas se hicieron en EEUU.

Aunque lo importante de una crisis así son las vidas humanas, no se pueden obviar los efectos económicos en las endeudadas economías de EEUU o Europa. Se ha detectado una menor participación en la fuerza laboral y un incremento de las peticiones de prestaciones a la seguridad social. En EEUU se considera que la crisis en 2015 tuvo un coste de 504.000 millones de dólares a la economía, unos 1.672 dólares per cápita. Sólo en el estado de Massachussets 304 millones de dólares en tratamientos médicos. Eso sin contar como la disminución en la productividad y la menor participación de la fuerza laboral de EEUU, especialmente de hombres jóvenes. Otros estudios afirman que la terciarización de la economía a partir de 1980 ha provocado que haya más consumo de opiáceos.

El tráfico de fentanilo, difícil de controlar y fuente de conflictos

Dentro de la guerra comercial entre EEUU y China, el fentanilo es un factor más. No lo decimos nosotros, según publica la comisión de seguiridad y economía China-EEUU en 2017, China es o al menos era el principal productor del fentanilo que llegaba a EEUU, el cuál no es consumido en China, pero sí es fácil de comprar. También se han identificaron algunos productores químicos que exportarían opioides sin mucha dificultad.

El fentanilo ilegal llega a EEUU de varios modos según la DEA (la agencia contra las drogas de EEUU). Puede ser por el producto enviado directamente a EEUU desde China, India o México, a veces por correo ordinario. También una pequeña parte llega a Canadá y de ahí viaja a EEUU. También puede ser por algo más difícil de localizar, los precursores. Los precursores pueden ser enviados desde China y usarse para fabricar el fentanilo en EEUU o en México. De hecho se ha detectado incluso precursores enviados desde EEUU a México, fentanilo producido en México y luego que viaja a EEUU.

Curiosamente algunos cárteles mexicanos de la droga han anunciado que prohíben la producción y venta de esta sustancia en los territorios que controlan. Según la DEA debido a los diferentes controles estiman que las fuentes de fentanilo y precursores se irán diversificando con el tiempo a EEUU. Es decir, no es sólo China, sino que otros muchos orígenes para el fentanilo. Lo que sucede es que China tiene la mayor base industrial y es normal que de ahí salgan la mayor parte de estos productos.

El fentanilo en España

El uso del fentanilo en España está creciendo. Si en 2018 su uso ocasional era del 1,9% en 2022 lo fue del 14%. Además empieza a haber historias de adicciones entre miembros de la comunidad médica o adictos que falsifican y roban recetas para conseguir este producto en las farmacias. No obstante todavía se considera por autoridades y expertos que el tráfico ilegal de fentanilo no ha llegado todavía.

Los controles sobre el fentanilo se están incrementando en los centros médicos. El Servicio Andaluz de Salud está poniendo mayor énfasis y también otros sistemas de salud regionales de un modo más discreto. No obstante, la dificultad no es sólo controlar el fentanilo a nivel legal, sino controlar la importación, fabricación y distribución ilegal de esta substancia. Por su potencia hace que las dosis necesarias sean muy pequeñas, por lo que es más fácil para los traficantes su comercio ilegal.

Los que tenemos recuerdos, aunque sean lejanos y difusos, de la fuerza que tuvieron las drogas en la España de los años 80, no podemos sino estremecernos ante un nuevo opioide más potente y difícil de detectar.

Pregunta a los lectores ¿creen que los efectos del fentanilo serán tan grandes en Europa como lo han sido en EEUU o que podemos estar tranquilos porque aquí las medidas se están tomando antes?