Adriana, camionera: "Cuando llego al parking echo las cortinas y no bajo del camión para que no vean que soy mujer"

El transporte por carretera mueve buena parte de la economía, pero muchas veces lo hace sobre jornadas largas, noches fuera de casa y una soledad que no aparece en la etiqueta de ningún producto. Según recoge El Español a partir del testimonio de Adriana en Espejo Público, esa dureza se multiplica cuando quien conduce es una mujer y además tiene que pasar la noche en parkings sin sentirse segura.

El camión sigue siendo un oficio muy masculinizado. Según los datos citados por El Español, las mujeres representan apenas el 2% de los conductores profesionales de camión en España, frente a un porcentaje total de mujeres conductoras en el país que supera el 43%.

Adriana forma parte de esa minoría. Tiene 57 años, acumula más de dos décadas de experiencia al volante y llegó a España desde Rumanía para trabajar como transportista.

Su diagnóstico es claro: el trabajo ha cambiado y la sensación de inseguridad ha crecido. "La inseguridad ha crecido mucho. Sabes cuándo sales de casa, pero no cuándo vas a volver", confesaba en el programa.

El problema se concentra especialmente en las áreas de descanso. El momento en el que el conductor debería dormir y recuperar fuerzas se ha convertido, para muchos transportistas, en una situación de exposición.

"Estamos vendidos, nos están robando día y día"

Adriana cuenta que los robos en ruta y en áreas de servicio ya son parte de la conversación habitual del sector. En los últimos meses, además, las redes se han llenado de vídeos grabados por camioneros que muestran asaltos y sustracciones en plena jornada.

"Estamos vendidos, nos están robando día y día", lamenta.

Los objetivos son muy concretos: gasóleo, baterías o mercancía. Para una empresa puede ser una pérdida económica. Para el conductor que duerme dentro de la cabina, es también una amenaza personal.

Uno de los episodios que recuerda ocurrió de madrugada en Francia. "Me desperté sobre las dos y media porque me estaban robando. Miré por la cortina y había cuatro tíos con un coche quitándome el gasoil", cuenta.

Dormir sin que sepan que es una mujer

En el caso de las mujeres camioneras, la inseguridad adopta una capa adicional. Adriana explica que ha cambiado sus rutinas para intentar pasar desapercibida cuando termina la jornada.

"Cuando llego al parking, aparco, apago las luces, echo las cortinas y no me bajo del camión para que no vean que soy mujer. Y es una pena tener que vivir así", relata.

También asegura que ha vivido episodios de acoso en rutas internacionales. Y esa experiencia condiciona incluso algo tan básico como bajar del vehículo, ducharse, comer o descansar.

La lectura laboral es evidente: si una profesión ya tiene problemas para atraer trabajadores, el entorno se vuelve todavía menos atractivo cuando una parte de la plantilla potencial siente que debe esconderse para dormir.

Áreas de descanso sin suficiente vigilancia

Los profesionales del transporte denuncian que muchas áreas carecen de vigilancia suficiente y permiten el acceso sencillo de vehículos ajenos a los camioneros. Por eso reclaman más iluminación, controles y medidas de seguridad.

Adriana describe cómo actúan algunos delincuentes: "Entran, se esconden y donde hay más cantidad de camiones es donde actúan. En una hora tienen que llevarse todo lo que puedan".

La Comisión Europea tiene identificada la necesidad de aparcamientos seguros para camiones como una prioridad dentro de la movilidad por carretera, precisamente por el impacto que tienen estas zonas en la seguridad, el descanso y la actividad logística.

La fatiga también es un riesgo económico y vial

El problema no termina en el robo. Si un camionero no duerme, al día siguiente sale a la carretera en peores condiciones. Y eso afecta a todos.

"No duermes y al día siguiente sales a la carretera tras jornadas de 15 horas conduciendo. La fatiga y el estrés se acumulan y eres una bomba de relojería", advierte Adriana.

También denuncia métodos de robo especialmente peligrosos. "Van con cloroformo y lo echan por las rejillas de ventilación de la cabina. A un amigo mío lo dejaron dormido durante 40 horas. Te pueden matar incluso", asegura.

Esa mezcla de miedo, falta de descanso y presión laboral convierte la seguridad en una cuestión económica. No se trata solo de proteger mercancías, sino de evitar que el deterioro de las condiciones expulse a más profesionales de un sector que ya necesita relevo.

Más de 26.000 firmas ante el Parlamento Europeo

Adriana decidió llevar más de 26.000 firmas al Parlamento Europeo para reclamar medidas urgentes que mejoren la seguridad en las áreas de descanso destinadas a camioneros.

Su petición encaja con un debate más amplio: faltan conductores y, al mismo tiempo, las condiciones de trabajo siguen alejando a muchos posibles candidatos. El Ministerio de Transportes estima que en los próximos tres años harán falta unos 30.000 conductores profesionales en España.

Pero para atraerlos no basta con decir que hay empleo. También hace falta que puedan descansar sin miedo.

"Mi marido no lo tenía, era yo la camionera"

Adriana también pone el foco en los prejuicios. Cuando llegó a España desde Rumanía y buscó trabajo, recuerda que la primera reacción no fue preguntarle por su experiencia.

"Lo primero que me preguntaban era si mi marido no tenía carnet de camión. Mi marido no lo tenía, era yo la camionera", explica.

La frase resume una barrera cultural que todavía pesa en el sector. No es solo falta de candidatas. También es falta de adaptación de un oficio que durante años ha sido pensado casi exclusivamente para hombres.

Adriana lo resume con una pregunta incómoda: "Las mujeres sí estamos listas para el transporte, pero la pregunta es si el transporte está listo para nosotras".

Imagen: Espejo Público, Unsplash (Konstantin Kitsenuik).