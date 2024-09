El Salario Mínimo en algunas provincias es demasiado alto, la prueba es que algunos trabajos se van a Portugal, a pocos kilómetros de la frontera

El salario mínimo es un tema controvertido. Cada vez que se sube tenemos a personas celebrándolo y anunciado lo bueno que es el gobierno que nos sube los salarios y a personas advirtiendo de lo malo que es el salario mínimo para el mercado laboral, avisando que será un problema en el país con más desempleo de la UE.

El salario mínimo actual en España está desproporcionado, no es el mismo el coste de vida fuera de las grandes ciudades o ciudades con mayor desempleo. Por otro lado que sea más bajo en Portugal, ayuda a la economía portuguesa, pero perjudica a la española. Especialmente en las regiones fronterizas, dónde es más fácil cruzarla en unos minutos para obtener lo que se quiere más barato si así está disponible.

Portugal se aprovecha del salario mínimo español

El salario mínimo actúa como una prohibición al trabajador de trabajar por menos de una cantidad. Pero estando en el espacio Schengen que, prácticamente, elimina las fronteras entre los países, si uno está dispuesto a trabajar por menos puede encontrar un trabajo peor remunerado en países con un nivel de vida o un salario mínimo más bajo, entre ellos Portugal, sólo tiene que cruzar la frontera. Por tanto los trabajadores podrían dejar España por las mañanas e irse a Portugal a trabajar por una cantidad que están dispuesta aceptar, pero que se les prohíbe cobrar.

En Elvas, a pocos kilómetros de la frontera con España y a pocos kilómetros de Badajoz nos encontramos con varios call centers en los que el idioma hablado dentro es el español. La españolas Konecta y Marketl, las francesas Sitel y Teleperformance mantienen presencia en el país luso aprovechando sus menores salarios. Entrevistan a los trabajadores en Badajoz u online y les contratan en origen. Teleperfomance se ha convertido en el tercer empleador privado del país con 14.500 empleados.

¿Por qué? En Portugal no existe un convenio de tele-operadores y el salario mínimo es más bajo que el español. Cientos de trabajadores extremeños y andaluces cruzan la frontera a diario a Portugal donde atenderán a clientes de empresas de telefonía o energía. En algunos casos, cuando los padres trabajan los dos se acaban mudando a Portugal con los hijos.

El caso portugués no es una excepción, otras empresas están llevando sus call centers a Bulgaría, donde el salario mínimo no pasa de 460€/mes. Muchos de ellos dan soporte de empresas tecnológicas. Puede que esta primera fase necesiten ayuda poco especializada, además incluso puede que estos servicios se acaben trasladando de Portugal a Marruecos o que la IA les acabe sustituyendo el trabajo, pero mientras tanto, esos trabajadores españoles cotizan para pagar las pensiones portuguesas, no las españolas.

¿Tiene solución esto? Va a ser difícil repatriar los trabajos, especialmente ante la llegada de los modelos de las IA, pero hay que empezar a dejar de pensar de que subir el salario mínimo con el objetivo de que un trabajador cobre lo mismo, acaba siendo contraproducente para el empleo, que nunca lo tuvo tan fácil para no trabajar, especialmente si algún día le dice nque sustituya a una IA.

El salario mínimo debería ser ajustable por provincia

Lo cierto es que el SMI pensado como un modo de dar un mínimo de remuneración a los trabajadores no tiene sentido que sea igual en todas las provincias independientemente de su coste de vida y de los salarios en la misma. De hecho los políticos hablan del coste de vida pensando en Madrid, que es donde residen, pero el coste de vida es más bajo en otras provincias.

De hecho el salario mínimo si lo que queremos es que se sitúe al 60% del salario medio de la provincia, el salario mínimo es demasiado alto en la mayoría de las provincias, y un poco más bajo de la cuenta en lugares como Madrid o Navarra.

En general esto se considera un tabú porque muchos opinan que el trabajador de fuera de Madrid vale lo mismo que el madrileño. Podemos estar de acuerdo, pero olvidan que ante igualdad de salarios, una empresa va a preferir poner sus instalaciones en Madrid o Barcelona, ya que ofrecen un aeropuerto con conexiones internacionales, vías de tren con buenas conexiones nacionales, cercanía a los clientes, más posibles candidatos para cualquier puesto, mayor facilidad de encontrar trabajadores con habilidades escasas, etc.

Si el salario mínimo fuera ajustable por provincia, se incrementaría la capacidad de competir de geografías subnacionales (ya sea la provincia o la Comunidad Autónoma). No tiene sentido que creamos que una región puede tener idioma, costumbres, sistema educativo, parlamento, sistema sanitario, política de turísmo diferencial, policí y otras muchas más cosas, pero no regular su salario mínimo.