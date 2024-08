Succession fue una serie entretenida. Pero la realidad supera la ficción con la familia Murdoch

Succession está basada en la familia Murdoch, como muchos saben. Lo cierto es que Rupert Murdoch ha construido un imperio de medios de comunicación, pero a sus 93 años no va a vivir para siempre. A la hora de planear el futuro del grupo de medios de comunicación más influyente del mundo angloparlante, Murdoch quiere dejarlo todo atado y bien atado.

El imperio y la familia de Rupert Murdoch

Rupert Murdoch se ha casado cinco veces, la última vez en 2024. Además tiene seis hijos, la mayor Prudence, de su primer matrimonio con Patricia Booker; Elisabeth, Lachnal y James de su segundo matrimonio con Anna Torv (esto sonará a los fans de Succession); Grace y Chole de su tercer matrimonio con Wendi Deng. Por si fuera poco tiene además una hijastra, es Dasha Zhukova, hija de Roman Abramovich con Elena Zhukova, su última esposa con la que se casó en Marzo de 2024 (habiéndose comprometido pero no casado en 2022).

Todos los días millones de personas se informan con las noticias de alguna de las empresas Murdoch. Desde un empleado de mantenimiento que va al centro de Londres en metro a un directivo de banca en Nueva York que va en Uber pasando por un ama de casa de que ve la Tv mientras que desayuna y una programadora de Melbourne que lee news.com.au en el autobús al trabajo.

El imperio Murdoch se compone de dos empresas: FOX Corporation y News Corporation. Fox es conocida por su cadena de TV FOX, que tiene canales de noticias, deportes y entretenimiento. NewsCorp por su parte es dueña de la editorial Harper Collins y de medios muy famosos como el Wall Street Journal y el New York Post en EEUU, The Times y The Sun en Reino Unido o The Australian en Australia. Es decir, es fácil ver su fuerza e influencia en el mundo angloparlante, cuando tienes varias de las principales cabeceras y canales de televisión en los países más importantes

Ambas empresas tienen de presidente a Lachnal Murdoch, el hijo mayor de Rupert Murdoch, porque en estas empresas, al igual que en Succession, un hijo es bastante influyente.

La guerra de los Murdoch

Si en la serie Succession veremos a los hermanos Roy cooperar y competir entre ellos por el control del conglomerado WaystarRoyco, los Murdoch se encuentran en una situación parecida. A sus 93 años Murdoch ha decidido que sea su hijo Lachnal el que tome el control de su vasto imperio de noticias. Eso se debe a que Murdoch quiere seguir manteniendo una línea conservadora tras su fallecimiento.

Murdoch está realizando cambios en el fideicomiso para beneficiar la posición de Lachlan Los otros hijos de Murdoch: James, Elisabeth y Prudence están descontentos con esta decisión. Eso ha hecho que estos tres hijos hayan empezado una secreta guerra judicial contra su padre que es apoyado por Lachlan. A los hijos no les ha gustado el apoyo a Trump que han seguido Murdoch y Lachlan.

Un tribunal del estado de Nevada ha determinado que Murdoch puede hacer cambios en el fideicomiso siempre que sea para la mejora de sus beneficiarios y los haga de buena fé, pero eso no ha gustado a los otros hijos. ¿Por qué en Nevada? Digamos que este estado es popular para los fideicomisos (trusts en inglés) por sus leyes favorables, sus bajos impuestos y su privacidad para los asuntos familiares. El futuro de los Murdoch lo decidirá un tribunal testamentario de Reno. La ruptura faimiliar es tal que sólo Lachlan ha acudido a la boda de Rupert Murdoch con Elena Zhukova.

En el actual fideicomiso propietario de las acciones de News Corp y de Fox News, Murdoch tienen el control definitivo, pero Prudence, Lachlan, Elisabth y James tendrían un voto cada uno cuando fallezca Murdoch. Chloe y Grace tienen derechos económicos, pero no de voto. Murdoch teme que Prudence, Elisabeth y James podrían ponerse de acuerdo para arrebatarle el poder a Lachlan una vez fallezca Murdoch y moderar la visión conservadora de su línea editorial muy a favor de Donald Trump en los últimos tiempos.

Al igual que en Succession no está claro que los hermanos se vayan a acabar poniendo de acuerdo para quitar a Lachnal del poder y poner a James, pero si parece que quieren evitar que esto suceda. Por este motivo están batallando sus abogados. Una decisión que se tomará en un tribunal testamentario de Reno, un escenario mucho menos exótico y glamuroso que a los que nos ha acostumbrado la serie a ver los personajes de Logan, Connor, Kendall, Shioban y Roman.