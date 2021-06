Por qué están creciendo la Lightning Network de Bitcoin y la capa 2 sobre Ethereum, y cuáles son los proyectos más interesantes

El cripto-sistema como lo conocemos a día de hoy cuenta con muchas potencialidades, pero también con algunas limitaciones muy graves que, de no solucionarse, pueden dar al traste con buena parte del progreso que la cripto-economía está llamada a traer a nuestro mundo. Pero lo cierto es que, aunque el mundo cripto fuese echado a rodar desde las sombras por el enigmático (e inexplicablemente ocultado todavía a día de hoy) Satoshi Nakamoto, hace tiempo ya que este mundo dejó de ser un territorio exclusivo de Bitcoin.

Hay ahí fuera muchas otras opciones, algunas de ellas con mejoras funcionales sustanciales respecto a Bitcoin, y que están llamadas a superarle en el largo plazo. Así que Bitcoin, y en menor medida también el universo Ethereum, se ven abocadas a tener que reinventarse o… morir a manos de alguno de sus feroces competidores del cripto-universo, que podrían ser los que efectivamente logren alcanzar la adopción masiva, para la que Bitcoin (y Ethereum) realmente aún tiene mucho camino que recorrer y mucho que mejorar.

Las disruptivas y democratizadoras finanzas descentralizadas pueden ser en este caso el pistoletazo de salida, en especial para todas esas cripto-monedas que apuestan por llevar las DeFi de forma nativa en su ADN. Pero lo cierto es Bitcoin y Ethereum contratacan, y las Lightning Network de Bitcoin y la capa 2 de Ethereum son el camino trazado, pero: ¿Llegarán a tiempo de recorrerlo antes de que les tomen definitivamente la delantera?

Del fuego a la rueda, pasando por cualquier herramienta, todo invento de la humanidad ha requerido inevitablemente de un perfeccionamiento

No será un servidor el que trate de satanizar injustamente a Bitcoin y todo lo que ha traído a nuestro mundo. No. Bitcoin ha lanzado por las bravas a nuestro mundo a una espiral de progreso socioeconómico meticulosamente diseñado, y tan sólo se le puede censurar que lo haya hecho con una nocturnidad y alevosía que, si bien en su momento podía estar mínimamente justificada por todos los intereses creados a los que les destruía su negocio, hoy en día no tiene ningún sentido mantenerse en un sospechoso anonimato. De hecho, hoy en día ya hay múltiples proyectos de otras critpo-monedas todavía más disruptivas y amenazantes que Bitcoin, algunas incluso abanderadas por universidades mundiales de primer nivel, y han hecho sus lanzamientos a cara descubierta sin sufrir ningún tipo de persecución.

Si Satoshi Nakamoto hoy en día saliese a la luz casi seguro sería tratado como un genio y un héroe. Pero el hecho es que seguramente no se trate de un único individuo, sino que haya tras ese pseudónimo todo un equipo multidisciplinar de economistas, criptógrafos, matemáticos, informáticos, etc. a los que sólo un estado represivo puede forzar a mantener su actividad en el más sepulcral de los silencios: eso es imposible de conseguir en el abierto y comunicativo Occidente.

Pero independientemente de sus orígenes, Bitcoin, y en especial por ese Blockchain que vino de su mano, es todo un logro digno de alabanzas. No obstante, hoy en día presenta diferentes limitaciones que, en caso de no ser superadas, deberían acabar haciendo que el rey Bitcoin cediese su reinado cripto a otro pujante aspirante, algunos de los cuales están haciendo realmente muchos méritos para ello. No obstante, este proceso no debería en absoluto extrañarnos, ni obligarnos a convertirnos en Bitcoin-defensores o Bitcoin-denostadores. El hecho es que todo progreso novedoso que ha acometido la humanidad no ha sobrevenido de la noche a la mañana. Especialmente las invenciones más disruptivas del hombre requieren de una fase de mejora y perfeccionamiento, en la cual está inmerso ahora el cripto-sistema.

Pero en el caso del cripto-sistema, dado su carácter mayormente abierto y de comunidades comprometidas y muy activas, el ritmo al cual ese perfeccionamiento está sucediendo se multiplica exponencialmente, y hay ahí fuera centenares de cripto-monedas intentando destacar para ser finalmente ellas mismas el caso de éxito de la ansiada adopción masiva. Recuerden además que en el fondo toda cripto-moneda es un simple software, y como tal la capacidad de innovación y el time-to-market del sector supera con creces al de otros tejidos socioeconómicos de nuestra civilización. Si será Bitcoin, Ethereum, o cualquier otra el que consiga ser la futura cripto de éxito no sólo depende de la capacidad de innovación de los nuevos aspirantes, sino que también depende de la capacidad de evolucionar que demuestren Bitcoin o Ethereum, y si serán capaces de superar sus propias limitaciones, totalmente comprensibles en cualquier nuevo invento, pero que al fin y al cabo suponen una oportunidad que terceras partes no dudan en explotar en su favor.

Las limitaciones están ahí, y son realmente graves, en especial para que Bitcoin nos pueda traer de verdad esa “liberación financiera” para la que se supone que se inventó

Realmente, en esta sección no voy a empezar a enumerarles complejas cuestiones técnicas obstrusas e incomprensibles para un lector medio. Por el contrario me voy a limitar a lo más evidente y lacerante del actual cripto-mercado. Si ustedes poseen en su wallet algunos Bitcoins o Ethereum (o algunas otras altcoins que sufren de las mismas limitaciones), saben perfectamente que hacer una operación tan básica como transferir unas cripto de una cartera a otra en determinadas franjas horarias, puede requerir bastantes minutos hasta que la operación se ejecuta, además de suponer unos “fees” o comisiones de red que pueden llegar a ser un robo. Esta realidad choca frontalmente con ese discurso casi anti-sistema con el que Bitcoin irrumpió en el escenario financiero, y ha acabado degenerando en una amarga realidad por la cual el ciudadano común sigue pagando comisiones, pero que pasan por un sistema en el que una única mano negra domina y manipula el mercado a voluntad.

Es decir, el actual concepto de “liberación financiera” que nos vendieron en su momento, ha acabado resultando en seguir pagando por doquier, pero ahora sin ni siquiera saber a quién, pues la transparencia en el universo Bitcoin brilla por su ausencia (de forma connatural a su criptográfica privacidad), y ello supone otra oscura tacha en un cripto-sistema en el cual además la terrible burbuja ante la que les advertimos por activa y por pasiva es otro motivo para sembrar la desconfianza. El futuro cripto más prometedor pasa efectivamente en este momento por la elección de una altcoin, que nos trate de traer una liberación financiera de las de verdad. Candidatos alternativos prometedores no faltan, y pueden contar entre ellos por ejemplo a Stellar, Cardano, Algorand, y unos cuántos más.

Y hablamos de comisiones y de liberación financiera porque suponen lo más lacerante del actual cripto-universo tal y como lo conocemos, pero si hablamos de las posibilidades de adopción masiva para las cuales Bitcoin se supone también que llegó a nuestro mundo, el panorama no es más halagüeño. Y es que con tiempos de transferencia que se pueden alargar hasta los muchos (y eternos) minutos, el hecho es que Bitcoin o Ethereum como tales ahora mismo no sirven ni de lejos para que usted pueda pagar en dos o tres segundos un producto en una tienda minorista. Lo mismo les digo respecto a esos micropagos que son evidentemente un requisitos funcional, pero que son inviables actualmente por sus costes en la red de Bitcoin o Ethereum. De nuevo las altcoins que les citaba ya nacieron con todos estos problemas resueltos de forma nativa.

Realmente, bajo todas estas limitaciones, subyace lo que en realidad es a la vez la gran ventaja y la gran desventaja de una red centralizada respecto a una centralizada como les escribía recientemente. El hecho es que, bien sea para Bitcoin, para Ethereum, o para cualquier altcoin basada en una Blockchain descentralizada, escalar una red centralizada con unos pocos servidores para hacerla más potente y que pueda cursar más operaciones es infinitamente más sencillo que en el caso de una descentralizada. Y es que no podemos olvidar que una red descentralizada está compuesta por miles de nodos funcionando simultanea y coordinadamente, que realizan como conjunto millones de transacciones diarias, con toda la complejidad operativa añadida que ello implica. El obvio beneficio es la seguridad que supone que la información sea mucho más difícilmente alterable al dejar de residir en un único servidor centralizado mucho más fácilmente hackeable, y pase a residir en miles de nodos a un tiempo casi imposible de hackear todos simultáneamente.

Ahora bien, tampoco estas redes son seguras al 100%, y los ataques del 51% son literalmente el atraco al cripto-banco con el que pueden robarle todo su cripto-dinero por muy seguro y offline que lo guarde usted en un almacenamiento en frío. Pero el hecho es que escalar estas redes tiene su gran complejidad, que Bitcoin y Ethereum todavía no han resuelto, resultado la limitación en unos costes y unos tiempos de ejecución de cripto-operaciones que son de todo menos aceptables, y que varias altcoins sí que han resuelto muy satisfactoriamente. Como Bitcoin y Ethereum no “espabilen” rápido, se les van a comer el pastel (y muy merecidamente).

Bitcoin contrataca con su flamante Lightning Network

Pues sí. Como era de esperar, la (ahora mismo) lucrativa comunidad Bitcoin se resiste a morir, y está tratando con mucho esfuerzo y distensiones internas sacar a la luz la Lightning Network, que nacería para solucionar finalmente los tres problemas operativos que les hemos expuesto anteriormente, y que son un no-go para el futuro de la cripto-moneda rey. Estamos hablando de las ya citadas altas comisiones, los tiempos de ejecución excesivos, y la no viabilidad de los micro-pagos. Pero, para especial alegría de un servidor, a estos tres factores operativos habría que añadir una cuarta mejora todavía más esperada si cabe, y que sería conseguir que Bitcoin dejase de derrochar innecesariamente miles y miles de Kilowatios sin sentido, y que dejase así de ser un auténtico desastre medioambiental en la era del cambio climático, tal y como fuimos de los primeros medios en analizarles hace ya casi cuatro años, cuando apenas nadie hablaba de este grave error de diseño de Bitcoin. Y es que, aunque para solucionar definitivamente el pecado original de su mal diseño inicial Bitcoin debería rediseñarse mucho más profundamente, con la Lightning Network se reduce y mucho la carga sobre la red, y por tanto su huella medioambiental.

La idea de la Lightning Network es sencilla y resulta obvia, pero no por ello deja de ser necesaria y ciertamente innovadora. El hecho es que, si la capa primaria de un Blockchain como Bitcoin o Ethereum está congestionada, la solución más directa pasa por construir una capa de ejecución de operaciones alternativa para determinados casos de uso. Y eso es precisamente lo que va a traer como gran novedad la Lightning Network, que segrega los pagos de menos de 100 euros a esa capa secundaria. Así se consigue aumentar la velocidad de procesamiento de las transacciones que se registran en los bloques de la red de contabilidad distribuida. Estas transacciones a la velocidad del rayo (nunca mejor dicho: “Lightning”) tienen lugar durante el paréntesis temporal durante el que el canal de pago permanece abierto

Una vez que éste es cerrado, esas transacciones ejecutadas serán registradas ya en la cadena de bloques principal. Así vemos cómo realmente para estos pagos se capa Lightning tenemos que la Lightning Network es un protocolo transaccional que requiere de 0 confirmaciones. Con ello se consigue un doble objetivo, el de la ejecución de operaciones ultra-rápidas, y por otro que en este escenario los mineros y sus comisiones sólo entran en acción en la apertura y el cierre de los canales de pago Lightning. Con este nuevo esquema arquitectónico la mayor parte de los micropagos en la Lightning Network pasan a ejecutarse por canales privados, y serán registrados en el blockchain sólo una vez ejecutados. Para ello, previamente se necesita abrir lo que se denomina un canal de micropagos, al que le será asignada una cantidad concreta y reducida de dinero denominado en Bitcoins. Una vez abierto el canal, su información como canal agregado se transmitirá al Blockchain principal como en el caso de cualquier otra operación, y es sólo entonces cuando serán aplicadas sus comisiones y su consiguiente registro en los bloques de la red de contabilidad distribuida. El canal de pago se puede tener abierto el tiempo que sea necesario y que estipulen ambas partes (emisor y receptor), y durante ese plazo los pagos que se ejecuten dentro de él serán gratuitos.

En caso de que a la hora de cerrar el canal y proceder al registro definitivo de sus operaciones en el Blockchain haya posibilidad de haber habido un fraude, la parte afectada puede impugnar la transacción fraudulenta en el Blockchain. Es en ese momento cuando otros usuarios tendrán que verificar (o no) la información sospechosa, y así los mineros pueden actualizar el registro distribuido y condenar al actor fraudulento a perder sus fondos. También existe la posibilidad técnica de mantener canales abiertos de forma permanente. Y huelga decir que, estos pagos de canal, si bien hay algún momento en que pasan a ser públicos, lo cierto es que simplemente ocurre es que finalmente son sólo registrados de forma pública en la red Blockchain principal, porque lo cierto es que su ejecución es como pagos en un entorno privado como es el canal descrito. Además, también existe la posibilidad de reutilizar canales ya abiertos para llegar mediante un “hombre de en medio” a un tercero con el que no tenemos un canal abierto, pero al que igualmente podríamos hacerle transferencias mediante una concatenación de canales y a coste cero: en la Lightning Network no es necesario disponer de un canal único ni directo. Ello expande considerablemente su alcance y capacidad de acción.

Los beneficios de todo ello son obvios, aunque incluso con la Lightning Network se siguen dejando al margen a las transferencias de grandes cantidades de cripto-activos, que en redes alternativas como las citadas anteriormente disfrutan igualmente de altas velocidades de ejecución y de comisiones ultra-bajas.

Capa 2 de Ethereum: mismo problema solución similar

Volviendo la vista sobre esa red Ethereum que presenta los mismos problemas operativos derivados de su saturación, lo primero es pedirles disculpas por abordar de nuevo hoy el tema de la capa 2 de Ethereum que ya analizamos desde otra perspectiva recientemente cuando les escribimos sobre las cripto más de moda dentro de las disruptivas Finanzas Descentralizadas. No obstante, y dado que la Capa 2 forma parte ineludible del tema central del post de hoy, nos vemos obligados a tener que abordar de nuevo este tema (aunque de forma algo diferente) para que el presente análisis sea debidamente auto-contenido.

Al igual que ocurría con la Lightning Network, en Ethereum la opción más lógica era optar por soluciones que tratasen de descargar transacciones de esa red principal, para tratar de procesarlas en una red secundaria. Es lo que se conoce respectivamente como Capa 1 (Ethereum) y Capa 2, siendo la Capa o Layer 2 cualquier solución de red diseñada para aumentar la escalabilidad de Ethereum ejecutando transacciones fuera de la cadena de la saturada Capa 1. Y obviamente, como en casi todo reto técnico, ni hay una única solución, ni todo son ventajas, y de hecho, hay varias soluciones de Capa 2 posibles, presentando cada una sus ventajas y desventajas.

La primera de las opciones de Capa 2 son las denominadas “Cadenas laterales o Sidechains”. Se trata de cadenas de bloques independientes que son ejecutadas de forma paralela a la red Ethereum, que cuentan con sus mineros propios, un algoritmo de consenso también propio, e igualmente con su propio puente para derivar cripto-activos tanto hacia y como desde la cadena principal de Ethereum. Y en su principal ventaja está a la vez su principal debilidad: el mayor inconveniente que presentan es precisamente que no permiten aprovecharse del alto grado de descentralización logrado por la red Ethereum, por lo tanto son inevitablemente mucho menos seguras que otras opciones de Capa 2, si bien esta penalización es mitigada por las denominadas Plasma Chains.

Otra opción es aprovecharse de las cualidades de la red Ethereum, pero tratar de hacerlo reduciendo la dependencia de ella, y por lo tanto minimizando sus retardos y rebajando sus costes. Así la opción lógica y posible es que la red de Capa 2 utilice la red Ethereum y toda su descentralización y seguridad, pero sólo de forma limitada, limitando así también sus inconvenientes. La solución pues pasa por que la Capa 2 compile un alto número de transacciones en un lote de transacciones muy grande, y sea ese lote como conjunto lo que envía a verificar a la red de Capa 1 de Ethereum. Es lo que en el sector se conoce como Rollups. Hay otras opciones adicionales para Capa 2, pero son menos ilustrativas y, en todo caso, resultan excesivamente técnicas para el objetivo del presente análisis. Y respecto a los proyectos de capa dos más interesantes, según ya analizamos pormenorizadamente en este análisis anterior, debemos citar Matic (también conocido como Polygon), xDai, o Ronin, que en estos casos son todo cadenas laterales o sidechains.

Todo muy bonito con globos y elefantes de color de rosa, pero el problema real con el que topan estas “recetas mágicas” es que…

La mala noticia es que la Lightning Network todavía está en fase de pruebas. Algo similar puede decirse de un Ethereum 2.0 que hoy por hoy ni siquiera ha anunciado fecha de lanzamiento oficial. Ambos retardos son ciertamente imperdonables, sobre todo en una situación en la cual los pujantes aspirantes ya están suponiendo una seria amenaza tanto para el reinado de Bitcoin como para el virreinado de Ethereum. Y especialmente imperdonable resulta que una parte significativa del incomprensible retraso de años en solucionar estos graves problemas operativos haya venido dado por distensiones y posiciones enfrentadas, acaecidos en unas comunidades que no se lograban poner de acuerdo, en muchos casos por sus intereses enfrentados: el cripto-mercado ya mueve mucho dinero, y sí, ya hay en él intereses creados. La descentralización puede tener sus problemas, y también en la capacidad de decisión descentralizada en caso de que ésta no se estructure debidamente.

Pero este punto es algo para lo que por cierto también hay una sencilla solución dentro del propio cripto-sistema, y se podría haber articulado con contratos inteligentes o sistemas de decisión descentralizada con votación de los diferentes partícipes: algo al más puro estilo de TheDao podría haber evitado las agrias trifulcas vistas en el seno de Bitcoin. Como ven, el concepto de cripto-economía es tan amplio, flexible y con tanto alcance como tiene por definición cualquier otro software, que se limita a implementar unos requisitos de partida. Y el problema ya no es lo que se puede programar o no como parte de cada cripto-moneda. Una vez más la humanidad topa consigo misma y con sus propias limitaciones como especie, y es su propia naturaleza (especialmente la de algunos) y sus intereses creados lo que no le permiten avanzar como debiera.

Sea en la cripto-economía, en la economía tradicional, o en cuantos futuros conceptos nuevos de nuestro sistema financiero podamos acuñar, el principal problema de los humanos son y seguirán siendo… los propios humanos. Así que bienvenidos sean el software y la Inteligencia Artificial, al menos en su versión lo más agnóstica posible de los intereses de turno. Si los humanos nos fallan constantemente a la hora de (de)formar nuestro sistema financiero, con recurrentes cisnes negros y catástrofes financieras sobrevenidas por el mal hacer de unos pocos que ahora vemos que también hacen acto de presencia en el cripto-mercado, pues bienvenidas sean las DeFi y el software para subsanar y parchear nuestras propias vulnerabilidades biológicas. Pero hay que hacerlo bien de verdad, al estilo del open-source más transparente y abierto, no vaya a ser que la solución sea todavía peor que el problema. Y es que un algoritmo también puede ser programado para proteger soterradamente los intereses creados…

Imágenes | Pixabay mikegi | Pixabay darkmoon_art | Pixabay tumisu | Pixabay bluemount_score | Pixabay elifxlite | Pixabay la_petite_femme | Pixabay geralt