RSS Blockchain

El término Spam hace referencia habitualmente a esos tediosos correos que recibimos asiduamente ofreciéndonos todo tipo de productos y servicios, pero que son casi siempre un fraude a la caza de incautos. La escala masiva y global de internet hace que haya toda una industria detrás del Spam, y que un ínfimo porcentaje de incautos que caen en la trampa, multiplicado por millones de destinatarios, hace que la operación salga más que rentable.

Pero Spam no es un término referido únicamente al correo electrónico. En general, Spam se refiere a cualquier tipo de paquete de bits electrónico no solicitado que nos llega. Y bajo esta acepción, hemos de decir que, tristemente, el Spam también ha llegado a las redes Blockchain. Y no, no crean que paliar sus consecuencias se limita a la simple operación de borrar un mail: la cosa puede ser mucho más seria y puede llegar a poner en jaque a la operatividad de las redes Blockchain, y con ellas a la que ya se asume como la economía del futuro.