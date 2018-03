RSS Farmacéuticas

Jean-François Dehecq, Presidente de una de las farmacéuticas más grandes del mundo, Sanofi-Aventis,, los genéricos, localizadas en países menos desarrollados.

Mientras estas empresas producían medicamentos baratos para vender en sus países no había tanto problema. Como estos países no podían pagar los altos precios de los medicamentos, no eran clientes de verdad y, por lo tanto, las farmacéuticas no perdían nada.

El problema que ve el Sr. Dehecq es que estos medicamentos baratos, producidos en países como India, Indonesia y Tailandia, se están exportando a los países ricos y creando una competencia desleal, dice Sr. Dehecq. Además, están cometiendo la indignante travesura de cuestionar legalmente los patentes que las empresas tienen precisamente para proteger sus ventas frente a estas importaciones baratas.