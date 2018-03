RSS multimillonarios

¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios del mundo en los paraísos fiscales? Un estudio dado a conocer por la organización británica Tax Justice Network, sugiere que la cifra que los multimillonarios ocultan en los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, es decir una suma equivalente a un tercio del PIB mundial o al PIB combinado de Estados Unidos y China. Si esta enorme suma de dinero pagara algún tipo de impuesto no solo se reduciría el hambre en el mundo sino que se podría resolver, en solo un año, la crisis del euro.

Los datos son aportados a través de una serie de informes que publica este sitio británico sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y son recogidos por The Guardian en una nota publicada el fin de semana. Con estos datos, RT ha elaborado el clip que encabeza este post y que da un detalle de la enorme cantidad de dinero que los multimillonarios del mundo esconden y que no paga ningún tipo de impuestos al ocultarlo en Suiza o en las Islas Caimán, reconocidos paraísos fiscales. La cifra no deja de ser escandalosa dado que hablamos de un tercio del PIB mundial.