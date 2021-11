El partido demócrata en EE.UU. empieza a plantear una de las peores ideas fiscales de la historia: impuesto a ganancias de capital no realizadas

El impuesto a ganancias de capital no realizadas puede ser efectivo en los próximos presupuestos de Estados Unidos, según lo que ha comentado el partido demócrata. Ya han realizado la estimación que van a afectar al menos a 1.000 estadounidenses multimillonarios.

Este impuesto puede ayudar mucho a Joe Biden para poder pagar la política social que quiere aplicar en Estados Unidos, a parte, de su legislación en tema climático.

El impuesto a ganancias de capital no realizadas supuestamente no es un impuesto al patrimonio

El impuesto a ganancias de capital no realizadas según el planteamiento de los demócratas no es un impuesto al patrimonio, pero va a tener un gran parecido, ya que el impuesto va a ser anual sobre las ganancias de capital no realizadas sobre activos líquidos en poder de multimillonarios.

Nuestro compañero Javier Navarro expuso su opinión en el siguiente tweet en el mes de junio de este año:

El planteamiento que quiere ofrecer sobre el impuesto sobre los demócratas es que no es un impuesto sobre el patrimonio, pero va a gravar la obtención de ganancias de capital, que son gran parte de los ingresos de lo millonarios y multimillonarios que ahora mismo no están pagando impuestos.

Ya existen voces en contra del impuesto

Ya existe instituciones de consumidores, como la Unión Nacional de Contribuyentes, que se han opuesto que se aplique este tipo de impuestos con dos razones de peso:

Va a agregar más burocracia al sistema.

al sistema. Imponer nuevas cargas a los inversores comerciales.

A parte, de que las empresas que han creado estos multimillonarios ya están pagando impuestos y están generando puestos de trabajo. Entonces, el argumento que dicen los demócratas que no pagan impuesto porque no venden no es tanto así.

Los republicados plantean que es impuesto inflacionista

El planteamiento del impuesto a ganancias de capital no realizadas es que va a afectar a contribuyentes con mil millones de dólares en activos con 100 millones de dólares en ingresos durante 3 años consecutivos.

Este último planteamiento, ha supuesto ya una disminución de la propuesta que hicieron los demócratas en un inicio y ya fracasado entre los propios demócratas, ya que están buscando nuevas formas de pagar los 2 billones de dólares en gastos.

El impuesto se enfrenta a grandes obstáculos, y eso que todavía que no se ha presentado el texto legislativo, pero se plantea que tenga disposiciones sobre la ejecución, las pérdidas no realizadas y la forma de valorar los activos líquidos, como las empresas cerradas o las obras de arte.

Por otra parte, el partido republicado dice que si se aplica el impuesto a ganancias de capital no realizadas se corre el riesgo de aumentar la inflación a través del aumento del gasto, ya que lo que plantean es que más impuesto es más deuda y, por tanto, más inflación.

El planteamiento de ingresos que tienen los demócratas de este impuesto sería de entre 200 y 250 mil millones de dólares durante una década.

El impuesto a ganancias de capital no realizadas pueden afectar a los multimillonarios inversores de criptomonedas

Los poseedores de criptomonedas pueden estar preparados para un nuevo mazazo en temas fiscales de Estados Unidos, ya que el impuesto es un impuesto a la riqueza, por tanto, grava los ingresos no realizados sobre las ganancias del capital, y en esta categoría también se engloban las criptomonedas.

El impuesto se aplica cuando un inversor vende un activo, en este caso una criptomoneda, a un precio más alto del que pago inicialmente. Actualmente, en el caso de las criptomonedas, el precio de las criptomonedas en el momento de la compra y el momento de la venta en moneda de uso legal pueden ser muy diferente.

El impuesto puede utilizar el ajuste de mercado como metodología de gravación, ya que mide el valor razonable de los activos que su valor va fluctuando, y es lo que les pasa a las criptomonedas.

Imagen | Gage Skidmore