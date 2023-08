Si 200.000 euros por hijo es demasiado aquí hay unas cuantas políticas baratas para mejorar la natalidad

En el tema anterior donde tratamos la natalidad explicamos que las políticas de los Estados podían estimularlas. Hay evidencias para ello, pero de momento lo único que están logrando muchas de estas políticas es frenar el ritmo de caída de la natalidad y por eso hay muchos negacionistas que ven como las ayudas se multiplican pero la natalidad no remonta.

El principal problema de esto es que remontar la natalidad a base de que el Estado reparta dinero es excesivamente caro. Tanto como que lograr la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) en Europa se lograría dando a las familias unos 200.000 euros por hijo. Y esto es simplemente inasumible.

Está claro que tenemos un problema, en algunos lugares más que en otros. En Europa la tasa de natalidad es 1,5, pero por ejemplo en España está en 1,3. EEUU ronda el 1,8, y es uno de los países desarrollados con mayor tasa de la natalidad.

Todos estos países tienen ayudas a la natalidad pero no parecen ser suficientes. Algunos programas parecen mejor diseñados que otros pero la efectividad sigue dependiendo mucho de la cantidad aportada.

Por tanto, siendo 200.000 euros por hijo un gasto excesivo para el Estado, hay que aplicar otras medidas para fomentar la natalidad, que no sea únicamente cubrir de dinero a la gente con hijos.

El caso de Israel es interesante para explicar que hay otros factores que impulsan la natalidad. La natalidad es Israel es bastante alta, con una tasa de 2,54. Algunos indican que el motivo es la religiosidad de los ultra-ortodoxos, pero lo cierto es que este hecho no es suficiente para explicar sus buenos datos.

Si comparamos a los israelíes seculares con sus homólogos judíos de EEUU, los primeros tienen una tasa de natalidad muy superior a los segundos. Por tanto hay algo que tiene que explicar esta diferencia.

