La Kings League paga una misera a sus jugadores porque está muy lejos de ser rentable

La polémica está servida en la Kings League de Piqué e Ibai. Sus jugadores estrella apenas cobran 300 euros al mes. De hecho no les da ni para comprarse la equipación. Y algunos, que vienen de jugar en tercera división, ganaban más allí que ahora. Todo esto no parece encajar con el éxito mediático de esta nueva liga deportiva.

Sin embargo, la explicación es más fácil de lo que parece. No es que sus dueños sean unos ogros explotadores, como parecen indicar algunos de los críticos (o no más que otros dueños de emporios deportivos). Estamos ante un problema de rentabilidad, ni más ni menos.

La Kings League factura, pero no gana

El éxito de la Kings League es abrumador. Y tiene ingresos, claro que sí. El abundante número de patrocinadores lo deja claro. Y además estos patrocinadores llegan a pagar millones por aparecer en las retransmisiones. Pero ingresar y facturar no es suficiente, hay que ser rentable.

El problema es que esta liga no solo tiene ingresos, también tiene gastos. Hay que recordar que el gran negocio de los deportes no son los patrocinios sino las retransmisiones televisivas. Y de momento en la Kings League verlo es gratis. No hay pay per view ni que pagar una cantidad fija mensual por ver los partidos.

Y como decimos estamos ante un fenómeno incipiente. La segunda temporada quizá tengan rentabilidad, ya están hablando con televisiones para sus retransmisiones. Y con la llegada de la rentabilidad empezará a haber dinero para todos.

Si la Kings League despega, sus jugadores ganarán dinero

En todas las ligas del mundo los jugadores están bien pagados. Los ingresos acaban llegando a los verdaderos generadores del espectáculo. En la Kings League no es diferente y no hay más que ver la polémica que se está montando sobre el nivel mísero de ingresos de sus jugadores para ver por dónde va a ir el futuro.

Es cierto, también, que el espectáculo mediático de esta liga viene más de los promotores (Ibai, Piqué y compañía) que de los jugadores que la forman. Pero sin jugadores no hay espectáculo. Así que si la rentabilidad llega, también los harán los sueldos decentes.

Lo que está claro es que en el tema de los ingresos y el reparto la Kings League no va a inventar nada nuevo. Para que funcione tendrá que repartir el dinero entre todos los actores (promotores, clubes y jugadores) y de una forma que haya un mínimo para los clubes menos importantes. Algo a lo que han llegado de forma orgánica todas las ligas deportivas del mundo.