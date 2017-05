Así afecta el nuevo cupo vasco pactado entre PP y PNV al resto de Comunidades

El acuerdo PNV con el gobierno del PP para apoyar los 'Presupuestos Generales del Estado' del 2007 no solo ha incluido una rebaja del cupo y la devolución de 1.400 millones de euros sino una inversión de 3.380 millones de euros hasta el año 2023 para infraestructuras ferroviarias que conectaran las 3 capitales vascas.

Entra dentro del pacto una reducción de la tarifa eléctrica que se aplicará en las empresas de País Vasco y en las comunidades con el mismo tipo de líneas. Esta concesión se empezará aplicar a partir del 1 de enero del 2008 y proporcionará una ahorro para las empresas sobre los 50 millones de euros cada año.

Nos podemos preguntar: ¿Qué es el Cupo? ¿Qué parte quiere el PNV recuperar? ¿Qué incluye el acuerdo PP y PNV para aprobar los presupuestos del estado? ¿Cómo va a recuperar el País Vasco los 1.400 millones de euros? ¿Va afectar el acuerdo al resto de CC.AA.?

¿Qué es el Cupo? y ¿Qué parte quiere el PNV recuperar?

La Agencia Tributaria del País Vasco recauda todos los impuestos, incluidos los estatales, tiene una amplia capacidad normativa sobre ellos y anualmente dan al Estado una parte de la recaudación, el llamado cupo, por los servicios que éste presta en sus territorios, que se valoran de común acuerdo entre cada una de estas comunidades y el Gobierno central.

Es decir, el Cupo es el dinero que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas.

El gobierno del PP compensará al País Vasco con 1.400 millones de euros de los 1.600 millones que reclamaban por diferencias desde el año 2007 por concepto de Cupo. Para los siguientes año el Cupo se ha fijado en 956 millones de euros, es decir, 569 millones de euros que en 2016.

Los 1.400 millones de euros se compensarán al gobierno del País Vasco durante el próximo lustro, con lo que el gobierno del PP ni siquiera tendría que pagar los 956 millones de euros pactados sino que se podrían quedar alrededor de los 800 millones de euros.

¿Qué incluye el acuerdo PP y PNV para aprobar los presupuestos del estado?

El acuerdo incluye medidas para reducir la tarifa eléctrica de las empresas para mejorar la competitividad industrial de las empresas del País Vasco. Se van a realizar inversiones de infraestructuras como la plataforma de logística de Lezo-Gaintxurizketa y la plataforma logística Jundiz, la terminal intermodal de Jundiz, y su conexión con los puertos de Bilbao y Pasaia.

También impulsar el vehículo eléctrico y de la I+D+i a través de distintas partidas del presupuesto y un compromiso para incluir las obras de conexión ferroviarias de las 3 capitales del País Vasco para que este operativo en 2023 y conectada con Francia en 2025.

Se ha centrado el acuerdo también en medidas de coordinación de seguridad para incrementar la plantilla de la Ertzaintza y para que la policía del País Vasco ingrese en los foros europeos de decisión y mejorar así la inspección de la Seguridad, entre otras medidas.

No se incluye dentro del acuerdo nada sobre política penitenciaria o transferencia de prisiones al País Vasco de los prisioneros etarras... También este acuerdo no significa futuros apoyos para los presupuestos del estado para los siguientes años.

Los 36 puntos del acuerdo serían:

Liquidaciones pendientes y Cupo 2017.

Concreción de las obras de la 'Y vasca'.

Reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kw.

Terminal en Jundiz.

Plataforma Lezo-Pasaia.

Gestión de los terrenos de la centeral nuclear de Lemoiz.

Apoyo al centro de investigación BIMEP.

Gestor de cargas para el vehículo eléctrico.

Nuevos programas de apoyo al vehículo alternativo.

Previsión de supresión de pasos a nivel en la CAV.

Playas de vías en Basauri.

Lezo Renteria; firme de acuerdo y declaración de intenciones.

Convenio de la Variante Sur Ferroviaria.

Variante Ferroviaria Oridizia-Beasain.

Mejoras en la encomienda de gestión de dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias.

Saneamiento0 y depuración del Alto Nervión.

Regeneración de la playa de Santiago de Zumai.

Ertzaintza-Junta de Seguridad.

Mutuas.

Intercambio en materia sociolabroal.

Deuda de Hobetuz, fundación de políticas activas de empleo en la CAV.

Presa de Ibiur.

Prisión de Martutene.

Universidad de Mondragón: Laboratorio de innovación en Educación Digital Avanzada.

Fundación Matia (viviendas para personas mayores).

Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Euzkaltzaindia.

Eusko Ikaskuntza.

Jakiunde.

Quincena Musical de Donostia.

Artium.

Valle Salado de Añana

Festival Internacional de Cince de Donostia (Zinemaldia).

Museo Marítimo de Bilbao.

ABAO, Ópera de Bilbao.

Comisión de seguimiento trimestral.

¿Cómo va a recuperar el País Vasco los 1.400 millones de euros?

El País Vasco va a recuperar esos 1.400 millones dentro del Cupo de este año:

De los 956 millones de euros se descantarán 140 millones de euros, el 10 por ciento.El Gobierno del País Vasco transferirá 816 millones de euros, todavía 34 millones menos de los 850 millones que se ha marcado como objetivo el gobierno del PP al gobierno del País Vasco.

Seguirán las compensaciones durante el 2018 con una reducción de otro 15 por ciento de los 1.400 millones y así se harán sucesivamente durante los siguientes años con el 20 por ciento, el 25 por ciento y el 30 por ciento hasta realizar la devolución completa.

El método para calcular el Cupo se establece en las leyes autonómicas que desde el año 1982 se fijó en el 6,24 por ciento de los gastos, es decir, el peso de la economía del País Vasco en la economía de España. Por tanto, la reducción de esta aportación afectará negativamente al resto de Comunidades Autonómicas ya que se tendrá que compensar reduciendo partidas.

Desde entonces el índice del 6,24 por ciento no se ha modificado y se ha aplicado a las partidas de los gastos que realiza el gobierno del País Vasco por los servicios que no están transferencias. La última cifra que se pacto fue en 2007 con el acuerdo de pago de 1.565 millones de euros. Desde entonces ambas partes no ha renovado la cifra por diferencias en el método del cálculo.

El gobierno del País Vasco piensa que las diferencias se centran en la liquidación de los Cupos correspondientes entre los años 2007 y 2011, y entre 2012 y 2016. El gobierno del País considera que desde 2011 se han pagado de más 1.600 millones de euros al gobierno de España y el Cupo tendría que ser de 850 millones de euros anuales, aunque los presupuestos indica que esta cifra es de 1.202 millones de euros.

Según Pedro Luis Iriarte no de afectar el acuerdo al resto de CC.AA. pero la realidad es otra

Según declaraciones de Pedro Luis Iriarte en el 'Diario Vasco': “Lo que haga el Estado con el País Vasco no le afecta a otras comunidades autónomas. Si ahora el Estado decide perdonar a los catalanes una deuda de 66.000 millones de euros, el País Vasco no tiene nada que decir. No hay vasos comunicantes, no hay agravio ninguno.”.

Y añade “Si ahora se oyen voces en Cataluña y en otros territorios diciendo que esto es un agravio comparativo, ¿qué significa entre líneas?, que los vascos y vascas hemos recibido un dinero que no han recibido los catalanes ni otros que han criticado el acuerdo.”.

Por tanto la clave es lo que ha comentado Pedro Luis Iriarte que lo que no ponen los vascos lo tendrán que poner el resto de las comunidades autónomas para compensar el agujero de los presupuestos o, por el contrario, se van a recibir menos de los fondos autonómicos durante estos próximos 5 años, es decir, los 1.400 millones de euros más todas las rebajas del Cupo del País Vasco.

