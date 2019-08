Estas son las alternativas de Boris Johnson para afianzarse en el poder y evitar ser engullido por la vorágine del Brexit

Boris Johnson por fin ha conseguido su mayor propósito y es haber conseguido ser el primer ministro del Reino Unido tras ganar a los otros candidatos del Partido Conservador en Reino Unido con una mayoría bastante holgada.

Pero el triunfo del Boris Johnson puede ser efímero, ya que su principal premisa es el Reino Unido ser vaya de la Unión Europea en un plazo no muy largo. Si no consiste su principal objetivo no le quedarán muchos días en el cargo tan preciado de Primer Ministro.

Nos podemos preguntar: ¿Qué vías de escape tiene Boris Johson para conseguir que el Brexit salga adelante y que no le cueste el cargo?

Salida ordenada de la Unión Europea del Reino Unido

Boris Johnson ha hecho una campaña dirigida a que el Reino Unido va abandonar la Unión Europea el 31 de octubre y la forma menos perjudicial para su persona para hacerlo es tener éxito donde Theresa May no lo tuvo, que es a través de un acuerdo sobre el Brexit aprobado por el Parlamento del Reino Unido.

Se ha negado en hacer algunos retoques al anterior acuerdo que May negoció durante el año pasado. En lugar de eso, insiste abandonar la salvaguarda de Irlanda de Norte, y esto permite que el Reino Unido siga en la unión aduanera a través de un acuerdo comercial con la Unión Europea, y que a su vez no haya controles fronterizos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El gran problema de Johnson es que sus homólogos europeos se han negado de forma reiterada la reapertura del acuerdo que se había cerrado con May, y que se estuvo negociando durante mucho tiempo.

La opción más viable es mantener al Reino Unido más alienado con los intereses de la Unión Europea después del Brexit mientras se negocio la futura relación. Es decir, el Reino Unido y la Unión Europea podrán acordar un postBrexit hasta que se firme un acuerdo comercial definitivo, y por tanto, el mecanismo de salvaguarda no sería necesario, y además el Reino Unido seguiría siendo miembro de la Unión Europea a todos efectos menos en el nombre.

Pero no es la solución que le gusta más a los que están en contra de Europa que se encuentran entre los partidarios de Boris Johnson, y necesita la mayoría para lograr que cualquier acuerdo sea revisado y aprobado por el Parlamento en Londres.

Salida sin acuerdo de la Unión Europea del Reino Unido

Boris Johnson es el culpable de la precipitación, ya que durante toda su campaña ha dicho de realizar un Brexit sin acuerdo si fuera necesario, sin tener en cuenta el gran problema económica que comportaría para las dos partes.

En este caso también los votos del Parlamento de Londres están en contra de Boris Johnson, ya que los conservadores moderados quieren frustrar la salida sin acuerdo del Reino Unido. Los conservadores han comentado que apoyarían una moción de confianza contra el Gobierno actual si hiciera falta para evitar la salida sin acuerdo.

La gran resistencia de los conservadores se basa en el gran impacto económico y el gran coste para Reino Unido que se estima de la salida del mercado único y la salida de la unión aduanera de la Unión Europea.

Nuevas elecciones para conseguir la mayoría del Parlamento de Londres

Si el Parlamente sigue en sus trece de que ningún acuerdo y ninguna salida forzosa salga adelante, la única salida es que Boris Johnson busque un nuevo mandato a través de nuevas elecciones en el Reino Unido.

Pero en principio no le salen los números a Boris Johnson si decide ir por esta vía, ya que solo una cuarta parte de los votantes votarían a los conservadores. Los laboristas no tienen mejores resultados, ya que tendrían aproximadamente el mismo apoyo de los votantes ingleses.

Mientras el recién formado Partido del Brexit y los liberales demócratas proeuropeos podrían obtener la quinta parte de los votos ingleses.

Con este panorama Boris Johnson solo podría unir fuerzas con el Partido del Brexit, y añadir a partidos moderados con la promesa de realizar una salida sin acuerdo. Es decir, unas nuevas elecciones sería una salida desesperada de la situación actual.

Después del Brexit le queda al Reino Unido los efectos de no pertenecer a la Unión Europea

Si Boris Johnson decide coger uno de estos 3 caminos, su mandato podría terminar a los pocos meses de haber comenzado y de haber hecho la mudanza a Downing Street.

Abandonar la Unión Europea con acuerdo podría evitar las peores consecuencias económicas para el Reino Unido, pero en ningún caso resolvería la futura relación del Reino Unido con los miembros de la Unión Europea.

El Reino Unido se podría enfrentar a otros años difíciles, mientras no se llega a un acuerdo, los ingleses se verían abocados a las realidades y los efectos de no pertenecer a la Unión Europea.

La decisión de Boris Johnson de apoyar la campaña del Brexit desde sus inicios le ha ayudado a llegar al 10 de Downing Street, pero su caída puede ser más acelerada de lo que espera.

Imagen | Flickr