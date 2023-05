El éxito del despecho: esto ha ganado Shakira con sus cuatro canciones sobre la ruptura con Piqué

No podemos negar que Shakira no lo advirtiera, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” cantaba la cantante colombiana en la que sería el primer éxito musical tras su ruptura sentimental. El fin del matrimonio entre la cantante y el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha sido anunciado y publicado a los cuatro vientos, y no solo mediante la prensa rosa sino también a través de la música.

Después de un desengaño amoroso, la cantante nacida en Barranquilla, decidió reponerse de la mejor forma posible, haciendo rentable el que para ella había sido un duro varapalo. La música, como otras artes, ha sido empleada toda la vida para expresarse, para hablar de temas tan dispares como el amor, los desengaños, la familia o las reivindicaciones.

El pasado 4 de junio de 2022, justo cuando ahora se cumplirá un año de la noticia, el mundo entero se despertaba con la ruptura de una de las parejas más consolidadas y queridas por los fans, la que conformaban Shakira y Piqué. Sus 12 años juntos finalizaban con un engaño, un divorcio, intervenciones en Twitch y una canción que reportaría millones a la cuenta bancaria de la cantante, y solo sería el comienzo.

El valor económico de Shakira

La colombiana atesora una fortuna de más de 300 millones de dólares, nada que envidiar a la de su ya exmarido. En Estados Unidos, es muy común calcular cuánto vale un famoso, el llamado ‘net worth’, a partir de un cómputo de todo su patrimonio personal, basado en sus ventas musicales, sus negocios fuera de la canción y sus bienes.

El futbolista catalán decidió dar su versión de los hechos a través de la plataforma de streaming Twitch, y la artista por su parte lo ha anunciado haciendo lo que mejor se le da, cantar. De esta manera, la industria de la música está viviendo un momento de esplendor con artistas como Shakira, quienes convierten en oro todo lo que tocan.

La cantante ha revolucionado las listas de éxitos del mundo entero desde hace un año con un total de cuatro canciones que además de convertirse en la banda sonora para mucha gente, le ha reportado una suma importante de ingresos. Pero, ¿cuánto ha ganado la colombiana de su desastre amoroso?

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Shakira como venimos anunciando, lo tenía claro desde el principio. Sus cuatro éxitos mundiales ahora le hacen ser una mujer que ha ganado de su despecho. El inicio de todo llegó con ‘Te felicito’, cuando aún nadie sabía lo que pasaría entre la pareja pero que luego cobró sentido, el single que realizó la cantante junto con Rauw Alejandro sería un triunfo en ventas.

El siguiente paso lo dio con ‘Monotonía’ y la colaboración con Ozuna, lo coronó con el éxito entre los éxitos, ‘Session #53’ con Bizarrap, y lo confirmaría con TQG, el más reciente tema de la colombiana en colaboración junto con Karol G.

Con la primera de ellas, ‘Te felicito’ obtuvo en menos de 20 días más de 100 millones de reproducciones en YouTube, lo que suponen unos 5 millones de reproducciones diarias, y con ‘Session #53’ más de 2 millones de reproducciones a la hora, por lo que las cuentas ascienden a más de 405 millones de reproducciones en su canción con Bizarrap. Por su parte, el single con Ozuna registró un total de 24 millones de reproducciones en YouTube y 3 millones de reproducciones en Spotify en solo 24 horas.

¿Cuánto pagan las plataformas digitales?

Tidal paga cada reproducción a 0.01284 dólares, Apple Music a 0,01 dólares, Amazon las paga a 0,00402 dólares la reproducción, Spotify entre 0,003 y 0,005 dólares, y YouTube a 0,00069 dólares. De esta manera, con solo 54 millones de reproducciones en Spotify de su éxito con Bizarrap, la cantante habría ingresado una suma que asciende a los 270.000 dólares. Con YouTube las cuentas también salen, y es que la artista podría haber ganado más de 93.000 dólares en tan solo cinco días.

Los números salen solos, y según datos ofrecidos por la agencia Data & Intelligence de Findasense, al cierre del primer trimestre de 2023, la artista colombiana estaría generando sobre 45 millones de dólares sólo en plataformas digitales.

Sus ingresos extras

Pero no solo de sus canciones vive la cantante, y es que además del éxito que atesoran sus canciones, el haber sabido reinventarse, convertirse en un emblema para las mujeres y rodearse de cantantes de éxito, le llevan también a otros triunfos monetarios. Así pues, su caché se ha visto aumentando y ahora sus conciertos son mucho más cotizados.

Por otro lado, otra vía de ingresos se la da su tienda online, y es que solo una sudadera con la frase ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ se venden a 56 euros la unidad. El triunfo de su desengaño amoroso es clarividente, y desde luego las penas con pan son menos penas.