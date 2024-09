El gran problema de Pedro Sánchez al malentender la economía. Se puede tener más transporte público y más Lamborghinis

Pedro Sánchez hizo la semana pasada unas declaraciones que rápidamentes saltaron a los titulares. Para justificar las futuras subidas de impuestos dijo que "España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, menos Lamborghinis".

El problema real de estas declaraciones es que parece que Sánchez entiende la economía como un juego que suma cero, es decir, una situación en la que para que alguien gane otro tiene que perder y viceversa. Sin embargo la economía no funciona así (y menos mal).

La economía moderna se basa en el crecimiento

Es un problema muy habitual en los ámbitos de izquierda, normalmente más allá del PSOE pero que últimamente ha invadido también a este partido. Para que la población viva mejor hay que quitar a los "ricos" (ahora explico el entrecomillado). No hay otra opción.

Sin embargo desde la revolución industrial en el siglo XIX el crecimiento económico ha sido brutal. Exponencial. Y la mejora en las condiciones de vida de la población general no ha venido por el reparto de la riqueza existente sino por la creación de nueva riqueza (y cierta redistribución, es cierto).

PIB mundial per capita desde el año 0

Es decir, puede haber redistribución, de hecho es necesaria. No habría tanta riqueza si no hubiera un cierto nivel de impuestos que creara infraestructuras, seguridad, defensa, un sistema legal ante conflictos de empresas, sanidad, educación, etc. Pero de ahí a decir que hacen falta menos Lamborghinis hay un gran salto.

Se puede tener más transporte público y más Lamborghinis

Si la queja de Sánchez es que no hay suficiente transporte público porque hay demasiados Lamborghinis está claro que anda muy errado (de hecho se venden menos de 50 al año, y eso no da ni para pagar el combustible de un día de los autobuses públicos de España).

Supongamos que es una metáfora y que lo que quiere decir Sánchez es que el problema de que una gran parte de la población no tenga servicios públicos es la existencia de los "ricos". Pues bien, ya hemos visto por aquí que el 20% de los trabajadores pagan el 75% del IRPF. No es por tanto cierto que no hay redistribución. Y es un riesgo que paguen tanto porque son los sueldos altos lo que pueden irse del país si la presión es excesiva.

Por otro lado se puede ver que si hay crecimiento económico y a ese 20% le va bien, la recaudación aumentaría. Por tanto si hay más Lamborguinis en España se recaudarán más impuestos. El Gobierno tiene que centrarse más en fomentar el crecimiento que en aumentar los impuestos que ya de por sí son altos.

¿Quienes son los "ricos"?

Es curioso que primero Sánchez hable de la gente con Lamborghinis, para que a todo el mundo le venga a la cabeza los "ricos". Pero luego cuando sus Ministros hablan, lo hacen de gente que usa la Sanidad o Educación privada.

Curiosamente Lamborghinis se venden menos de 50 al año en España, pero luego se pone sobre la mesa subir los impuestos a 12,4 millones de personas que tienen seguro médico privado en España y a un tercio de los alumnos totales de educación no universitaria que cursan en centros privados y concertados.

Quizá es que saben que los ricos de verdad (no entre comillas) no van a pagar más impuestos, porque ya están al límite y se irían de España. Y este Gobierno o bien lanza mensajes populistas o bien va a ir realmente a subir los impuestos a una clase media y media-alta.

Lo que debería hacer realmente el Gobierno es lograr que la gente más desfavorecida aumente sus ingresos, se vea compensada por el crecimiento económico y suban en el escalafón social. Pero esto es perfectamente compatible con que haya ricos (de verdad).