Un mapa que nos explica cómo son los ingresos personales de los países de Europa. Y España no sale mal parada

Los ingresos personales de cada europeo son tan diversos como lo es el propio continente. Un crisol de culturas, costumbres e historia que se refleja también en la cantidad de dinero que gana cada europeo cada año. Pero, ¿dónde se sitúa España? También aquí, tenemos nuestras luces y nuestras sombras.

España, con un salario de 18,2 euros por hora, se encuentra por debajo de la media europea aunque eso sí, muy cerca del ingreso medio del continente. ¿Lo positivo? Que el poder adquisitivo en España, supera al de países con ingresos nominales más altos, gracias a una vida con costes más contenidos.

Eso sí, la distancia económica en el propio país, entre comunidades, es cuanto menos llamativa con extremos tales como el País Vasco (31.200 euros per cápita) y Extremadura (15.800 euros) por ejemplo. Un fiel reflejo de las propias desigualdades europeas entre países.

El siguiente mapa, que refleja el ingreso medio ajustado por el coste de vida y tras impuestos y subsidios en Europa, también refleja el dinero real que una persona tiene a mano para la totalidad de sus gastos. Incluyendo, también, a toda la población y no solo a los trabajadores a tiempo completo, es decir, jubilados, estudiantes y desempleados.

Here's a map of the the median individual income after taxes and transfers for some European countries, adjusted for cost of living, in euros.



Remember this is everyone, including the elderly. Not just full-time workers. Also, the UK is starting to fall noticeably behind France pic.twitter.com/snV0xoZfpW