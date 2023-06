Los políticos en España parece que no tienen un charco al que no quieran meterse, pero hay un asunto que no se atreven a tratar: la prostitución

LinkedIn Sergio Delgado @sergio_informa Hablar de prostitución en España es hacerlo de un asunto controvertido y que parece estar situado en el limbo. La prostitución en nuestro país es alegal, una actividad que continua en pleno funcionamiento y que no ha sido reglada ni prohibida. La prostitución es ejercida en el mundo por más de 42 millones de personas, de las cuales el 80% son mujeres o niñas y el 75% con edades comprendidas entre los 13 años y los 25 años. Pero, ¿qué situación hay en España? ¿Cuáles son las cifras que mueve? Aunque resulta complicado establecer una cifra de datos exactos y delimitados dado que al no ser una actividad legalizada no se recogen números oficiales, estos se realizan de manera estimada. En esta línea, se estima que en España hay entre 45.000 y 150.000 personas que realizan esta actividad. En El Blog Salmón Amsterdam aprovecha el reset del Coronavirus para intentar cambiar su modelo socioeconómico de raíz, y no son los únicos No tenemos registros de cuántas mujeres ejercen la actividad, ni cuantos prostíbulos o pisos hay dedicados a ello, cifras exactas de cuántos hombres la consumen ni mucho menos el dinero que mueve. Sin embargo, si miramos internet, la encontramos muy presente a través de anuncios en los que se detallan los servicios ofrecidos, las características de las mujeres y los comentarios de hombres. La actividad se concentra principalmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, pero también en el área del Mediterráneo donde según datos de la Comunidad Valenciana al menos entre 4% y el 6% de los hombres la consumen. Las víctimas de trata y explotación sexual Desde el Gobierno se estima que entre un 90% y un 95% de las mujeres que son prostituidas son víctimas de trata o de explotación sexual. Sin embargo, por la naturaleza alegal de la actividad se trata de una situación complicada de manejar a nivel legal. El Ministerio del Interior, en su balance estadístico de 2016-2020 estipuló que fueron detectadas 3.867 personas en situación de riesgo, de las que solo 575 fueron consideradas víctimas y 172 explotadores fueron detenidos. En el último informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), titulado Trata y Explotación de seres humanos en España 2018-2022, el organismo estipuló en el año 2022 un total de 6.655 personas en situación de riesgo, superando las cifras del año 2020 y año 2021. De estas, la Comunidad de Andalucía se sitúa a la cabeza con un total de 1.233 personas, seguidas de Castilla y León con 813 y Comunidad Valenciana con 713. El CITCO alude además a un total de 129 víctimas de trata sexual en el año 2022, de las cuales 120 eran mujeres y 4 niñas menores de edad. Por comunidades autónomas, Andalucía registró un total de 26, seguida de la Comunidad de Madrid con 22 y la Región de Murcia con 18. En el caso de las víctimas por explotación sexual, las cifras del año 2022 ascienden hasta las 435 personas, de las que 400 eran mujeres y 10 niñas menores, situando nuevamente a Andalucía a la cabeza con 148 casos. Las cifras económicas de la prostitución La trata de seres humanos es la segunda fuente de ingresos ilegales de la delincuencia, solo por detrás del tráfico de drogas, una actividad que aporta unos beneficios de 32.000 millones de euro en Europa al año. Lo cierto es, que atendiendo a diversas fuentes podemos comprobar cómo la prostitución mueve cantidades estratosféricas de dinero en nuestro país. Atendiendo a los datos aportados por la fiscalía española, en el año 2018 la explotación sexual y la trata supusieron más de cinco millones de euros al día. Por su parte el INE, indica que de todas las actividades ilegales en nuestro país, que suponen el 0,87% del PIB, la prostitución representa un 0,35% de este, o lo que es lo mismo, cerca de 3.700 millones de euros. Otras fuentes, como el CITCO, informó en su Informe de situación de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España que, los ingresos por esta actividad superarían los tres millones de euros. 