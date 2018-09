Amazon Afiliados: el negocio detrás del SEO

Una de las capacidades del ser humano que seguro que el resto de especies envidian es la de montar un negocio casi en cualquier situación y oportunidad. Cuando algo parece brillar en la oscuridad, rápidamente surgen business de todos los colores a su abrigo.

Y uno de esos objetos brillantes que crece de forma imparable es Amazon, la mayor compañía de comercio electrónico del mundo. A su lado, un montón de especialistas en SEO tratan de pillar parte del pastel a través de afiliación. Esto es y así funciona Amazon Afiliados.

Qué es la afiliación con Amazon y cómo funciona

Para hablar de afiliación primero tenemos que hablar de otro concepto, monetización, que rima, pero es más amplio. Hay dos formas principales de obtener ingresos si tienes una web: la primera es conocida por todos y no es más que poner banners de publicidad, con Adsense por ejemplo. La segunda es la afiliación.

Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que al mismo tiempo te sale un juanete y te quieres comprar unas zapatillas de deporte, así, de repente. Vas a Google y pones en el buscador “comprar zapatillas de deporte para juanetes”. No he hecho la prueba pero seguro que aparece algún artículo titulado “▷Deportivas para juanetes: todo lo que necesitas saber”, con un montón de productos que cuando haces clic sobre ellos te redirige a Amazon.

¿Por qué hacia Amazon? Lo avispados que somos offline para calar a alguien cuando nos intenta vender algo lo tenemos a veces de ingenuos en Internet. "Qué majos, me mandan a Amazon directamente", piensa mucha gente. Lo que no saben es que esa web es una página con afiliación de Amazon. Si terminas comprando ese producto, gracias a una cookie insertada en tu navegador, el dueño de la web se llevará una comisión que va entre el 3 y el 10% del neto del producto, sin coste extra para ti. Digamos que Amazon paga por la recomendación.

En eso consiste la afiliación, pero no es exclusiva de Amazon, hay miles de tiendas que ofrecen comisiones por “vender” sus productos. Es el negocio offline de toda la vida mejorado por la tecnología.

Ojo, que eso no es malo, al contrario. Si esa página responde a tu búsqueda y te recomienda un producto idóneo para tu problema, chapeau, win-win. Es un modelo alternativo de negocio tan válido como el dropshipping o un e-commerce normal. El problema viene cuando la prioridad de la web no es recomendar el mejor producto ni solucionar el problema, sino mandar al usuario a Amazon casi a cualquier precio.

Hemos puesto un ejemplo de calzado, pero lo mismo sucede con páginas con reseñas de electrodomésticos, ropa, juguetes… Casi para cada producto de Amazon, al menos para los más demandados, hay páginas que los promocionan. Date una vuelta por la red y enseguida verás unas cuantas.

Luces y sombras de Amazon Afiliados

Desde el punto de vista del emprendedor que crea la web, a primera vista todo parece muy bonito: no tienes stock, ni haces envíos, ni atiendes al cliente… Y encima, una vez posicionada, la web sigue vendiendo aunque estés en la playa. Ya te estás imaginando las ganancias, ¿verdad?

Siento decirte que no es tan fácil. Aunque muchos “gurús” anuncien la fórmula definitiva para posicionar página nicho (también llamadas así), si partes de cero tienes un trabajo enorme por delante. Y lo peor de todo es que no tienes ni una solo garantía de resultados.

En primer lugar tienes que detectar la oportunidad, es decir, un nicho rentable con poca competencia. Luego has de crear la página y posicionarla arriba en Google, lo cual no es nada fácil. Además, necesitas un buen texto que ofrezca toda la información del artículo al lector y que consiga redirigirlo a Amazon. De la finalización del proceso de compra se encarga el propio Amazon. Te puedo asegurar que no es nada fácil.

Además de todo esto, debes cumplir con las políticas de Amazon. Pueden gustarte o no pero ellos deciden sobre qué comisiones te pagarán y lo que debe tener tu web. Si no cumples, baneo y al carrer.

Es verdad que a muchos SEOs les va bien, pero a base de crear decenas y decenas de páginas de afiliación. Instalaciones de WordPress enganchadas a la API de Amazon que replican para diferentes productos con la esperanza de que un buen porcentaje de ellas termine siendo rentables. También puedes tener suerte y petarla con tu primera tienda de afiliación. Puedes verlo incluso como una forma más de inversión en la que el riesgo es perder tiempo.

Oye, ¿y esto lo sabe Hacienda?

Debería. Si Amazon, Ebay, Rakuten o cualquier persona te paga dinero por tus servicios, la obligación es rendir cuentas a Hacienda. En el caso de Amazon, y como su sede está en Luxemburgo, se emite una factura sin IVA, pero no te preocupes que ya llega a final de trimestre Paco con las rebajas del 20%.

Respecto a hacerse autónomo o no, como cualquier otro negocio, lo de siempre: la obligación es darse de alta en la Seguridad Social… Hay jurisprudencia para ingresos menores al SMI…, nada nuevo por aquí.

Amazon afiliados por el mundo

El programa de afiliación de Amazon no solo está en España. En cada país donde el señor Jeff Bezos ha puesto su semillita, una corte de afiliados le ha ayudado a coger impulso promocionando los productos de su marketplace, como si lo necesitara. Un punto muy a favor de estos negocios es que da igual donde estés ya que gracias a la geolocalización puedes enviar al comprador a la página de Amazon de su país para no perder la comisión.

Como ves, no quedan ni las migajas del pastel.

En algunos mercados es más difícil, como México o Brasil, donde es necesario tener una cuenta de banco local para darse de alta en sus respectivos programas de Amazon affiliate. No obstante, eso no supone trabas para esos SEOs expertos en afiliación, que se las apañan para contactar con locales y tener acceso a mercados más vírgenes que el anglosajón.

El crecimiento de Amazon es imparable, su programa de afiliados es sencillo y son bestias de la conversión. Hasta qué momento les seguirá interesando mantener la afiliación o si en el futuro Google empezará a penalizar los sitios con muchos enlaces de afiliado, no lo sabe nadie. Suerte si lo intentas.