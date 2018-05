IAG ¿acabará comprando Norwegian?

IAG (el grupo resultante de la fusión entre Iberia y British Airways) sigue mirando aerolíneas que comprar. Tras comprar la irlandesa Aer Lingus, ahora están mirando a una de las aerolíneas de bajo coste que más éxito está teniendo en Europa: Norwegian.

¿Por qué se ha fijado este gigante de la aviación en Norwegian y no en otra bajo coste? Además dentro de IAG ya hay tres aerolíoneas de bajo coste (Iberia Express, Vueling y la nueva LEVEL) ¿Por qué una más? Norwegian, no sólo viajes de bajo coste tradicionales

Norwegian no ofrece sólo vuelos de bajo coste en Europa, como ofrecen sus otros rivales, como EasyJet y Ryaniar o incluso dentro del grupo IAG vueling. La aerolínea noruega también ofrece un servicio que es relativamente nuevo en el mercado y nuevo y que parece que va a despegar mucho en los próximos años, volviéndose extremadamente interesante para las aerolíneas, los vuelos de largo alcance y bajo coste.

Dos aerolíneas han sido pioneras en este tipo de servicios: Norwegian y la australiana JetStar. Básicamente hasta ahora las aerolíneas de bajo coste se habían centrado en ofrecer servicios en vuelos domésticos o internacionales de corto alcance. Por eso Ryaniar como mucho ofrece vuelos al norte de África o los destinos de la estadounidense Southwest se limitan a EEUU, México y el Caribe. Los vuelos de larga distancia seguían reservados a las aerolíneas tradicionales, hasta hace poco.

En cambio estas empresas han decidido aplicar los conceptos de vuelos de bajo coste a vuelos mucho más largos que lo que habíamos visto hasta ahora. Además sucede que están teniendo éxito y demostrando que es un modelo viable. Las grandes aerolíneas, por supuesto, han decidido que no van a esperar a que suceda lo que sucedió con los vuelos de bajo coste, que han convertido los destinos de corto y medio alcance en ultra competitivos.

Por este motivo las grandes aerolíneas europeas están lanzando sus propias aerolíneas de bajo coste y largo alcance. IAG lanzó recientemente LEVEL, con vuelos desde Barcelona y pretende hacerlos también desde París a América. Air France-KLM tampoco se ha quedado quieta y ha lanzado Joon. Lufthansa está usando su filial de bajo coste Eurowings, yendo tanto a Tailandia como al Caribe. Los vuelos de bajo coste y larga distancia son tendencia. Todavía no queda claro si será un modelo de negocio sostenible a largo plazo, pero aquí están. Los consumidores de vuelos que miramos los precios nos vamos a beneficiar seguramente con este tipo de vuelos.

Norwegian e IAG ¿un encaje perfecto?

Uno de los motivos por los que se decía que Iberia y British Airways era un gran encaje para formar IAG es que British Airways era la aerolínea que más conectaba Europa con Estados Unidos (la posición geográfica de Londres junto con los lazos culturales ayudaban) y que Iberia por los mismos motivos conectaba Europa con Sudamérica. Esta conexión hacía un gran encaje para estas aerolíneas.

No obstante, aunque vueling ha sido una apuesta muy exitosa en el mercado de bajo coste por parte de IAG, si está claro que la presencia de vuelos de largo alcance y bajo coste podía suponer una gran amenaza para estas aerolíneas que verían como se les incrementaba la competencia en su negocio estrella. Este es el motivo por el que lanzaron hace poco LEVEL, no obstante, no es lo mismo montar de cero un operador que comprarlo ya consolidado. Muy pocos han oído hablar de LEVEL o de Joon, pero seguramente si de Norwegian.

Así que si no puedes con tu enemigo, únete a él. IAG adquirió un 4,6% de Norwegian (suficiente para tener peso en la empresa, pero no para necesitar aprobación de reguladores) y según Norwegian la IAG ha hecho dos ofertas por la misma que han rechazado porque creen que la empresa tiene un mayor potencial. No obstante, en cuanto se supo de la posibilidad de que Norwegian fuera adquirida, esta se revalorizó más de un 47% en bolsa. Además su CEO Bjorn Kjos(que controla alrededor de ¼ del capital de Norwegian) ha afirmado que está dispuesto a vender si el precio es bueno y que hay otras empresas interersadas en la compañía.

Por otro lado, Willie Walsh, el consejero delegado de IAG ha negado que hayan presentado dos ofertas por Norwegian. Las acciones de Norwegian cayeron un 9,98% (de 32 a 28 euros aproximadamente) ante el miedo de que IAG decida no comprar. Parece que IAG está dispuesta a comprar Norwegian, pero no a cualquier precio. Tengamos en cuenta que Norwegian ha perdido aproximadamente 231 millones de euros, mientras que IAG está ganando dinero.

¿Y que supondría para los consumidores y aeropuertos españoles?

Según informa Expansión, muchas rutas de Norwegian se solapan con las de de IAG, a través de las distintas filiales (British Airways, Iberia, Iberia Express, LEVEL, Air Nostrum y Vueling). Esto podría suponer cierre de rutas de alguna de las aerolíneas con el objetivo de ahorrar costes y reducir la competencia, también posiblemente reduciendo al personal ocupado en los distintos aeropuertos.

Luego, para los consumidores y trabajadores, esto no serían buenas noticias. No obstante hay que ver si se acabarían cerrando rutas, ya que si no es posible que los pasajeros en vez de ir a otra aerolínea del grupo IAG, puede que acabaran yendo a cualquier otra aerolínea europea de la competencia, ya fuera de bajo coste o no.

Pregunta a los lectores ¿es una buena idea para IAG comprar Norwegian o es mejor que desarrollen la alternativa de bajo coste por su cuenta?

