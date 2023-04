Toshiba desaparece después de 150 años de historia: así ha dejado de ser un gigante tecnológico

Toshiba durante muchos años fue una marca de prestigio y habitual en los hogares. Era un ejemplo del buen hacer de las empresas japonesas. En los años 80, en los 90 e incluso a comienzos de este siglo era una de esas empresas japonesas que se estaba comiendo el mundo. En cambio ahora está siendo una sombra de lo que fue, una empresa que tiene empresas para salir de los mercados organizados y que ha vendido algunas de sus unidades más interesantes y avanzadas.

Voy a contar algo personal. Toshiba es una marca con la que tenía cierta relación emocional. El ordenador portátil con el que escribí mi primera contribución a esta publicación estaba hecho con un portátil de esta marca. El ecógrafo con el que ví a mi hijo por primera vez era de la marca Toshiba. Recientemente compré un aparato de TV de marca Toshiba, pero cuando investigué ví que de Toshiba tenía poco más que la marca, ya que había sido fabricado por una empresa Turca. Así que me puse a investigar lo que había pasado con esa marca que me resultaba tan familiar.

Historia de Toshiba

Toshiba viene de la fusión de dos empresas en 1939, tras la unión de las compañías Tokio Denki y Shibaura Seisaku-sho. Inicialmente fue nombrada Tokio Shibaura Denki y en 1978 paso a llamarse formalmente Toshiba.

A base de nuevos negocios, la empresa acabó teniendo una presencia en múltiples negocios, tanto de consumo como de productos para empresas. Eso hizo que Toshiba estuviera involucrada en negocios tan diversos como la música (con Toshiba EMI) y la energía nuclear, pasando por productos como ascensores y escaleras mecánicas, electrodomésticos, equipamiento médico, ferroviario y militar, baterías, etc. Llegó a tener alrededor de 200.000 empleados en todo el mundo.

Además fueron capaces de desarrollar los primeros productos de Japón como la primera televisión a color, el primer horno microondas, el primer procesador de texto, el primer ordenador portátil o el primer reproductor de DVD.

También desarrollaron tecnologías propias, como el primer ordenador portátil producido en masa (el T1100), inventaron la primera memoria flash que no se borraba al quedarse sin corriente eléctrica y fueron de las empresas que desarrollaron el HD-DVD, el formato competidor del blu-ray que acabó perdiendo la batalla.

Podría haber sido una historia del típico conglomerado japonés que fabrica de todo con una misma marca. Por ejemplo bajo la marca Mitsubishi podemos encontrar coches, aviones, aparatos de aire acondicionado, etc. Este modelo no es raro en Asia, donde tenemos ejemplos como Samsung en Corea del Sur o Vingroup en Vietnam. Pero el destino de Toshiba estaba marcado para ser diferente.

Escándalos contables y desmembramiento de la empresa

En 2015 se descubrió un escándalo contable. El peor en Japón desde que se descubrió que la empresa Olympus Corp escondió pérdidas de 1.700 millones de dólares a finales de 20111. Varias instancias de control detectaron a principios de año problemas en el balance de la compañía1. Toshiba venía inflando sus resultados desde 2008.

Según una comisión investigadora independiente presidida por un exjuez de Tokio, Las ganancias fueron exageradas en más de 1.200 millones de dólares. Se identificó por un lado la cultura empresarial en la que no era posible replicar a un superior y también se culpó al entonces CEO Hisao Tanaka, y al vicepresidente Norio Sasaki. Otros directivos dimitieron por la magnitud del escándalo, el mayor en 140 años de historia. Este además tuvo bastantes episodios , algo perjudicial, ya que en el mundo empresarial siempre es mejor que salga todo lo malo a reducir de una vez.

Toshiba por tanto tuvo que deshacerse de varias de sus divisiones, permitiendo el uso de su marca por los nuevos compradores que vieron un modo de poder vender bajo una marca que durante bastante tiempo fabricaba productos de prestigio.

Toshiba Visual Solutions acabó en las manos de la china HiSense, con capacidad de usar la marca durante 40 años. Toshiba Lifestile (fabricante de electrodomésticos) también en manos de la china Midea (de la que ya hemos hablado). La división de la memorias NAND es una joint venture con Bain Capital y ha cambiado su nombre a Kioxia. Los ordenadores portátiles son de Dynabook Inc (la marca que utilizaba Toshiba para sus portátiles) y acabaron en manaos de Sharp. Los aparatos de aire acondicionado son de Toshiba Carrier (y Toshiba tiene una participación testimonial en los mismos), Toshiba Medical Systems fue adquirida por Canon, Westinghouse Electric Company que se dedicaba a la energía nuclear en EEUU acabó solicitando la quiebra y en manos de un fondo de capital privado.

El futuro de Toshiba

¿Cuál es el futuro de Toshiba? De momento ha tenido que vender buena parte de sus negocios y muchos de los que le quedan (baterías, impresoras, material ferroviario, consultoría, etc) no son porductos que el mercado pueda considerar tecnológicos, aunque Toshiba afirma haber hecho avances en computación cuántica, componentes de automoción y otras tecnologías que serán próximamente comercializadas. También a partir de la crisis encontramos a no japoneses en su consejo de administración.

El Consejo propuso un pan para dividir la empresa en tres compañías, que fue rechazado por los accionistas. En 2022 presentó otra opción para dividir la empresa en dos, ya que el primer plan había sido de agrado de los accionistas.

También se baraja la posibilidad de que deje de cotizar en bolsa, y pase a quedar en manos de capital privado. En todo caso, los productos de Toshiba que adquirimos como compradores, ya han dejado a ser productos de la empresa japonesa y se trata de empresas que usan su antigua marca.

¿Sobrevivirá Toshiba? El tiempo lo dirá. Seguramente su marca siga en los estantes de los minoristas unos cuantos años mientras que siga teniendo prestigio entre los consumidores que conocieron tiempos mejores. Hace tiempo que su logo no brilla en Times Square y es poco probable que lo vuelva a hacer.