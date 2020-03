La ansiada recuperación en V va a ser muy complicada en España

El golpe económico que nos va a provocar el coronavirus es tremendo. Las previsiones de los bancos de inversión prevén caídas catastróficas. El objetivo ahora de todos los Gobiernos es que el parón sea temporal para tener una recuperación en V (caída y recuperación rápida), no en U (caída, estancamiento y recuperación) y aún menos que esto sea una L (caída y estancamiento).

Sin embargo debemos prepararnos para lo peor, al menos en España. A pesar de los esfuerzos porque los despidos sean únicamente temporales (de ahí que se hable mucho de los ERTE), veo muy complicado que tengamos una recuperación en V. ¿Cuál es el motivo?

El martillo y la danza

Hay un artículo muy bueno sobre lo que está pasando con el coronavirus. En las próximas semanas estamos confinados, intentando reducir a su mínima expresión el número de casos de Covid-19. Esta es la fase llamada "el martillo", es decir, usar todos nuestros recursos públicos y privados para parar la epidemia, incluso llegando a detener la economía.

Esto es lo que todos intuimos y sabemos. A partir de aquí los políticos querrán reactivar la economía lo más rápido posible para evitar males mayores. Pero la enfermedad podría resurgir, y esto es algo que hay que evitar a toda costa, con las medidas que hagan falta, para evitar de nuevo un parón completo.

Por tanto se entra en la fase de "la danza", donde se toman medidas permanentes como evitar las grandes reuniones, diagnósticos rápidos y confinamientos selectivos, lograr distanciamiento social, etc.

En China ya están en esta fase de "la danza" y alguna de las medidas que tienen implementadas es advertir de no viajar a los países afectados y poner en cuarentena de 14 días a cualquiera que venga del extranjero.

El turismo y los negocios

Por tanto, cuando España entre en la zona de "la danza" no podrá volver a la normalidad. Hay un sector que va a estar muy afectado y es del turismo. Por un lado no podremos dejar entrar tal cual a los millones de turistas extranjeros que nos visitan cada año (83 millones el año pasado, que gastaron 92.278 millones de euros).

Si cada turista tiene que estar 14 días de cuarentena, directamente no van a venir. Pero es que además muchos Gobiernos recomendarán no viajar a España durante mucho tiempo.

Estamos hablando de un parón casi completo del sector turístico, y que no podrá ser compensado por los viajes de negocios pues la mayoría de congresos y reuniones se cancelarán por el mismo motivo.

El turismo interior no puede compensar las cifras de extranjeros y además también caerán por dos motivos: no se permitirán masificaciones (pensemos en conciertos, playas abarrotadas, etc.) y al vivir tanta gente dependiendo del turismo, perderán su empleo y no podrán permitirse viajar.

El turismo representa el 12% del PIB de España y casi el 13% del empleo. Y este sector se va a ver gravemente dañado después de que se levante el Estado de Alarma.

Sinceramente, la única posibilidad que veo de que tengamos una recuperación en V es que se logren tratamientos efectivos y vacunas contra el coronavirus. Pero no parece tan fácil y que vaya a ser rápido. Esperemos que, al menos, la recuperación sea en U y no tengamos una crisis en forma de L.