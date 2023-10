Los descuentos en el transporte público son una medida política y económica, no de movilidad

La movilidad en las grandes ciudades es ciertamente un gran problema. Los atascos se suceden día tras día y esto tiene un impacto significativo en la vida de las personas. Por ello el transporte público es un eje importante en la movilidad.

En los últimos tiempos hemos visto descuentos en el transporte público para hacerlo más atractivo. Sin embargo estos descuentos no tienen un gran impacto en la movilidad. Hay estudios de experiencias en otros países que así lo indican, pero también tenemos estudios recientes sobre lo que ha pasado en España.

La gratuidad no hace que haya sustitución del transporte privado

Uno de los casos de estudio más interesantes es cuando Tallín, capital de Estonia, estableció la gratuidad de su transporte público. ¿Disminuyó el tráfico y el uso del transporte privado? Los estudios dicen que apenas tuvo impacto.

Lo que sí pasó es que muchos trayectos que se hacían andando pasaron a hacerse en autobús. Y un efecto similar se ha visto cuando se han establecido bicicletas y patinetes de alquiler por minutos, que realmente sustituyen los trayectos andando pero no los de vehículo privado.

Por tanto este estudio ya indicó que el motivo por el que la gente no usa el transporte público no es el precio. Y además tiene todo el sentido del mundo: el transporte privado es más caro que el público. La gente no deja de usar el transporte público porque sea caro sino porque no se adapta a sus necesidades.

Las rebajas de España no han reducido el tráfico

Sin embargo esto no ha impedido que en septiembre de 2022 el Gobierno de España estableciera la gratuidad de los trenes de Cercanías y grandes descuentos a los sistemas de transporte público de las ciudades (iban del 50 al 60%). La medida ha podido ser examinada en Madrid y las conclusiones son similares a las de Estonia.

Desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023 no se observa una disminución del tráfico en carretera en Madrid respecto a periodos anteriores. La medida fue muy espectacular pero no ayudó a la movilidad. La gente que se desplazaba en vehículo privado siguió haciéndolo.

El motivo de los descuentos es tanto político como económico

Por tanto, y vistas estas conclusiones que los técnicos de movilidad conocen perfectamente, ¿por qué se siguen tomando estas medidas que además aumentan el déficit del transporte público y que por tanto ponen en peligro su sostenibilidad económica?

Hay dos motivos. El primero es político: queda muy bien anunciar descuentos. El anuncio de septiembre de 2022 acaparó portadas. Y es algo común de Gobiernos de todo signo. ¿Por qué si no en Madrid hay descuentos tan abultados de transporte público para mayores de 65 años (¡en estos momentos del 100%!) si son el grupo con menor riesgo de pobreza y no son los que generan más tráfico a horas punta? Porque el anuncio genera mucho impacto, especialmente en electorado que suele ir a votar.

El segundo motivo es económico, en este caso el del anuncio de septiembre de 2022. En dichos momentos la inflación estaba desbocada y había que hacer algo para atajarla. El Gobierno decidió tocar varias cosas que impactan en el IPC pero estaban relacionadas con decisiones políticas: precios de transporte público, IVA de la alimentación, descuentos de bonos sociales eléctricos, etc. La idea era aliviar a los necesitados, sí, pero también que los datos del IPC publicados fueran suavizados.

Por tanto cuando se habla de descuentos del transporte público hay que tener en cuenta que no se está hablando de mejorar la movilidad. Para hacer esto las medidas tienen que ser de mayor calado, como aumentar flotas, crear líneas express, crear carriles bus, mejorar frecuencia, etc. Todas estas medidas son complicadas, lleva tiempo implementarlas y son difíciles de vender con un titular impactante. Es mucho más fácil hablar de descuentos.