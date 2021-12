España ha perdido 3.800 millones de euros por una decisión de Solbes de 2007

En 2007 Pedro Solbes tomó una decisión financiera que fue criticada, catorce años después podemos tener muy claro que fue un grave error por su parte que nos ha costado mucho dinero a todos los españoles. Alrededor de 3.800 millones de euros.

Se decidió vender el 32% de las reservas de oro del Banco de España, justificando que el oro ya no era una inversión rentable y que el objetivo debía de ser maximizar la rentabilidad de las reservas. Esto supuso 4,3 millones de onzas troy, o 133,7 millones de toneladas. En aquel momento la onza de oro cotizaba a 669 euros, tras el estallido de la crisis crediticia, en 2011 el valor del oro se había triplicado.

Actualmente el precio de una onza es de alrededor de 1564,94€, lo que supone que estarían valoradas en 6.729 millones de euros, cuando por entonces se vendieron a 2.876 millones de euros, con un beneficio de 2.180 millones de euros. Es decir, si no se hubieran vendido, el valor sería de aproximadamente 3.853 millones de euros más de lo que se obtuvo por la venta en 2007.

Quizás habría que descontar el beneficio obtenido por la inversión en activos alternativos (renta fija) en 2007, pero con la crisis crediticia y las emisiones posteriores que han hecho que se lleguen a emitir bonos a interés negativo, dudo que estos hayan estado ni de cerca a la apreciación que hubiéramos obtenido por mantener las reservas en oro.

Además esto habría que añadirlo a que España era un país con unas reservas de oro no muy grandes, debido a que mucho se usó en la Guerra Civil, el efecto de falta de credibilidad en la economía española posiblemente fue mayor de lo que hubiera sido por otro país.

Las reservas en oro de los bancos centrales

El Evangelio de San Mateo cuenta como tras el nacimiento de Jesús de Nazaret vinieron tres magos de oriente a ofrecerle oro, incienso y mirra. Si el incienso está relacionado con muchos rituales religiosos y sería su lado divino, el oro era la ofrenda como rey de reyes, porque desde mucho antes del imperio romano era parte de la soberanía de los monarcas.

Los Bancos centrales de todo el mundo mantienen unas reservas de oro, en su momento estas eran las que garantizaban la divisa de los países, de hecho el dólar de EEUU era convertible en oro por parte de la Reserva Federal hasta 1971, cuando la administración de Nixon cesó dicha convertibilidad del dólar y abandono del patrón oro, algo que sucede con prácticamente todas las divisas. Hoy en día confiamos en el dinero fiat, se llame euros, dólares, reminbis o yens.

Los bancos centrales siguen manteniendo sus reservas de oro a pesar de que sus divisas no son intercambiables por oro. La Reserva Federal de EEUU es el banco que tiene mayores depósitos, pero también mantiene depósitos de otras naciones en Fort Knox. El oro de las reservas estatales suele dar argumento a la ficción sobre alguien que lo quiere robar, por ejemplo Goldfinger, Die Hard with a Vengeance (La Jungla de Cristal 3 o Duro de Matar 3), o la segunda temporada de La Casa de Papel. ** ¿Y por qué guardan oro los bancos centrales?** Pues digamos que es parte de sus reservas, algunos porque están obligados a hacerlo así (como el banco central de Suiza), otros comentan que les permite diversificar activos, no tiene riesgo de contrapartida (como lo tienen las divisas extranjeras y los bonos), podría servir en caso de emergencia, no se deteriora con la inflación ni con el tiempo. Es decir, parece que van a conservar oro en sus reservas durante mucho tiempo.

Otros países ¿hicieron lo mismo?

Lo que se podría suponer es que las reservas de oro son casi estáticas, pero lo cierto es que los bancos centrales varían sus reservas. No obstante, los medios de comunicación suelen hacer mostrar parte de la información y a veces de modo contradictorio, puesto que ciertas veces esas estos movimientos (especialmente las ventas), no gusta comunicarlas mucho.

Durante la pandemia pasada de 2020, Turquía vendió 22,3 toneladas de oro, Uzbekistán vendió 34,9 toneladas frente a las 141 toneladas que compró en 2019. El Banco de la India compró 6,8 toneladas de oro, los Emiratos Árabes Unidos compraron 7,4 toneladas y Qatar compró 6,2 toneladas.

Es decir, los bancos centrales aumentan o hacen decrecer sus reservas según consideren interesante y necesario en dicho momento. Durante 2021 los mayores compradores han sido Tailandia, Hungría, Brasil, Uzbekistán y La India, los mayores vendedores han sido Turquía, Filipinas, Rusia, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Entre 1999 y 2002 el Reino Unido vendió parte de sus reservas de oro, dado que estaba en mínimos históricos. Esta decisión de Gordon Brown, que era el “Chancellor of the Exchequer” o Ministro de Hacienda, se estima que pudo haber costado a los británicos siete mil millones de libras.

Entre 1993 y 2014 los países que más oro compraron fueron Rusia, China, Alemania, Turquía, Italia, India, Arabia Saudí, Filipinas y Tailandia, los que más vendieron Malasia, Suecia, Argentina, Francia, Portugal, Australia, Canadá, España, Reino Unido, Austria, Holanda, Bélgica y Suiza.

¿Es buena idea vender o comprar oro por los bancos centrales? Pues depende de cómo lo veamos. En mi opinión creo que depende del país, ¿tiene sentido que Alemania tenga las segunda mayor reserva mundial no siendo la segunda economía? Posiblemente no. Pero tampoco creo que fue una buena idea la venta de oro en 2007 por parte del ministro de Hacienda de Zapatero.

Pregunta a los lectores ¿deben mantener oro los bancos centrales?

Más Información | El Mundo

Imagen | ineffable_pulchritude

Imagen | Ivan Radic