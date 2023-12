Estas son las previsiones económicas de 2024. Eso sí, el 85% de los economistas falló con 2023 anticipando una recesión que no ha pasado

En un contexto de tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás, resulta evidente que la economía se verá mermada durante el próximo año. La guerra derivó en una crisis energética que supuso un repunte de la inflación, llevando al BCE a un ciclo muy agresivo de subidas de tipos de interés. La otra cara de la moneda la pusieron el turismo, la moderación de precios energéticos y la recuperación del consumo. Resulta complejo saber cómo avanzará la economía mundial, y en concreto la española en 2024, pero se afrontará con cierto optimismo.

La inflación impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y del petróleo, sucedida desde julio de 2023, así como el impacto de los mayores tipos de interés y la desaceleración del crecimiento en la Eurozona, han provocado un 2023 convulso y de incertidumbre en términos económicos. Pese a todo, el PIB creció un promedio del 0,5% intertrimestral en la primera mitad del año, previéndose un crecimiento conjunto del 2,4% al cierre del año.

Las estimaciones del FMI son contundentes para 2024. La institución mantuvo sus previsiones de crecimiento mundial para 2023 en el 3%, aunque ahora recorta una décima para 2024 y la apunta al 2,9%. En cuanto a EEUU, realiza una revisión al alza y lo sitúa en el 1,5%, un 0,5% de los pronósticos iniciales. En cuanto a la Eurozona, el FMI realiza estimaciones a la baja y pronostica un descenso del 0,3% hasta el 1,2%.

Los aspectos más positivos, en cuanto a las expectativas de crecimiento económico mundial, son la revisión al alza del crecimiento en EEUU, motivado sobre todo por la fortaleza del mercado laboral y el consumo. Por su parte, la revisión a la baja de las estimaciones para la UE alertan de una mayor fragilidad económica, aunque con cierto optimismo. No obstante, no vaticina una buena maniobrabilidad por parte del BCE para tomar decisiones en materia de política monetaria.

Con respecto a España, mantiene las previsiones de 2023 aunque las rebajan en tres décimas. El crecimiento estimado por el FMI es de un 1,7% más en 2024.

Fueron muchos los analistas económicos que vaticinaron un 2023 bastante negro y marcado por la recesión económica mundial. Los inversionistas esperaban que los bancos centrales aumentasen las tasas de política monetaria mundiales hasta casi un 4%, una cifra que suponía un aumento de más de dos puntos porcentuales sobre el promedio de 2021.

Last year 85% of economists polled thought we’d be in a recession by now pic.twitter.com/1F35AYACrw