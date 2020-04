El gran paquete de estímulo de Trump, más grande que la economía de España

,

El gran paquete de medidas de Donald Trump es el mayor paquete de estímulo económico de este siglo. Aproximadamente el 10% del PIB de los EEUU. Si alguien podía gastar sin medida en el mundo para superar el COVID19, este ha sido Donald Trump.

Pensemos en un paquete de estímulo económico más grande que el PIB de España en 2019. Un paquete económico de dos billones de dólares (con b, en inglés sería trillions). Este va a hacer disparar a la deuda pública de EEUU, aunque como afirmó nuestro compañero, no parece que vaya a tener graves problemas para financiar su deuda, al menos de momento.

Además este paquete contiene medidas que serían completamente extraordinarias e inesperadas en un país tan capitalista como es EEUU, el regalar dinero a la población. No obstante, esta no es la mayor partida que tiene la ley CARES (Coronavirus Act on Relief and Economic Safety, Acta del Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus). La pregunta es ¿en qué van a gastarse esta gran cantidad de dinero?

El Gran Paquete de Estímulos

Según el Wall Street Journal, la clasificación se hace así:

Préstamos empresariales: 454.000 millones

Préstamos a pequeños negocios: 349.000 millones

Pagos a hogares: 300.000 millones

Desempleo: 250.000 millones

Retraso en el pago de impuestos: 221.000 millones

Ayudas a los estados: 150.000 millones

Hospitales y ayudas a los veteranos: 117.000 millones

Préstamos a Aerolíneas y empresas de mercancías: 32.000 millones

Ayudas a Aerolíneas y empresas de mercancías: 29.000 millones

Transporte Público: 25.000 millones

Otros: 198.000 millones

Las ayudas van a prácticamente todos los sectores de la economía, desde el los contratistas de defensa (que recibirán pagos para que sus empleados sigan trabajando), como a los estudiantes universitarios ayudas y pago de intereses y capital de préstamos (sus universidades y colegios universitarios decidirán quién recibe ayuda), el sector sanitario, préstamos, se permite retrasar los pagos a la seguridad social hasta dos años, subsidios adicionales al desempleo, se refuerza MediCare y el uso de telemedicina, se incrementan las donaciones que pueden desgravarse por parte de las empresas, se reduce la responsabilidad de los fabricantes de respiradores, se flexibiliza la capacidad de la FDA de aprobar y cambiar las reglas sobre medicinas, etc. Y además incluye la medida más llamativa de todas, el paquete de dinero que se da a las familias. Una medida que hasta ahora habíamos visto en Hong-Kong, pero que por primera vez se impone en EEUU.

El dinero que se da a los hogares

En una medida similar a la tomada por el gobierno de Hong-Kong, todos los residentes de EEUU con número de la Seguridad Social que hayan ganado menos de 75.000 dólares en 2019, han recibido 1,200 dólares en su cuenta bancaria, salvo aquellos que no tengan que van a recibir un cheque por esa cantidad. Si además hacen la declaración conjuntamente, será para los que hayan ingresado menos de 150.000 dólares, que recibirán 2.400 dólares. Además de 500 dólares extras por cada menor de 16 años dependiente.

Estas cantidades se van reduciendo progresivamente para aquellos que ganaron más d 75.000 dólares en 2019 y llegan a cero para aquellos que alcanzan los 99.000 dólares anuales. Para aquellos que no han hecho sus impuestos todavía de 2019, usarán sus impuestos de 2018. Además los norteamericanos no han tenido que hacer nada para recibir este dinero.

Además con la expansión del seguro de desempleo, se ayuda a autónomos, trabajadores de la gig-economy, personas a las que se les ha reducido la jornada laboral, cuidadores que han cerrado, etc. Además se añaden 600 dólares semanales hasta el 31 de julio a los desempleados.

Lo que se echa de menos en España es una ayuda equivalente, como se conoció en EEUU es una ayuda a las familias en estos meses de estado de alarma. Un apoyo a aquellos que lo tienen más complicado. Veremos si el reciente anuncio de un Ingreso Mínimo Vital nos va a mostrar algo equivalente.

Pregunta a los lectores ¿será suficiente este paquete de estímulo en EEUU? Si EEUU no lo pasa tan mal ¿nos ayudará a salir de la crisis?

Más información | CARES, Department of Treasury

En El Blog Salmón | Eurobonos, ¿una idea no factible para esta crisis?

Imagen | brownpau

Imagen | rychlepozicky.com

Imagen | emilykneeter