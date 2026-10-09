María, dueña de 10 viviendas: “Lo único que he hecho en la vida ha sido trabajar. No he salido, no he ido a restaurantes, no he ido a Madrid nada más que una vez, no conozco nada”

El mercado del alquiler español vive instalado en el ojo del huracán, atrapado entre las acampadas de protesta en la Puerta del Sol y el miedo de algunos pequeños propietarios a perder el control de su patrimonio. En medio de esta disputa tenemos a María, una viuda con 10 propiedades que rechaza frontalmente la etiqueta de fondo buitre y asegura que su cartera es fruto de décadas de austeridad extrema.

“Tengo 10 propiedades, soy una desgraciada trabajadora, que lo único que he hecho en toda mi vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar”, ha explicado la mujer en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, en una intervención cargada de reproches hacia quienes exigen un alquiler asequible. Frente a las cámaras, María ha trazado una línea divisoria entre el ahorro familiar y lo que ella denomina “mandangas vulnerables”, defendiendo su ascetismo financiero con una declaración rotunda: “No he salido, no he ido a Madrid nada más que una vez, no conozco nada, no he ido a restaurantes, si voy al supermercado y hay descuentos los cojo...”.

La arquitectura de su cartera, aunque numerosa, dista de parecerse a la de un actor institucional, como los fondos build to rent. De la decena de inmuebles que acumula, tres están repartidos entre sus hijos y los siete restantes proceden de propiedades compartidas con otros familiares, algunas de ellas recibidas mediante herencias, un patrimonio por el que todavía debe afrontar el pago de cuatro préstamos bancarios. A la presión de las cuotas, apunta la propietaria, se suma el desgaste de tener a okupas instalados en la casa de uno de sus hijos, un proceso actualmente judicializado, y un fenómeno actualmente en descenso: de acuerdo con el balance de criminalidad del Ministerio del Interior publicado por Europa Press en abril de 2026, las okupaciones descendieron casi un 10% a lo largo de 2025, sumando algo menos de 15.000 denuncias anuales (frente a las 16.426 de 2024).

El cabreo de María responde al clima de inseguridad jurídica generado por los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026, aprobados por el Gobierno a finales de septiembre. Las normas contemplaban prórrogas automáticas de los contratos a cinco años, o siete si el arrendador era una empresa, y ampliaban determinadas medidas de protección frente a desahucios hasta 2030. Sin embargo, el Congreso de los Diputados tumbó ambos decretos el pasado 2 de octubre, dejando sin efecto esas medidas. La historia legislativa, no obstante, no terminó ahí: el Gobierno volvió a aprobar nuevos decretos de vivienda el 6 de octubre (aunque se espera que solo uno salga adelante).

Mientras el control directo de rentas continúa en el centro del debate político, el Estado ha decidido abrir la chequera por otra vía. Este 7 de octubre ha entrado en el nuevo marco legal la Línea Tu Casa, un mecanismo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con 10.000 millones de euros. La iniciativa contempla préstamos públicos al 0% para financiar hasta el 20% del valor de la primera vivienda, con un máximo de 50.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a la compra a quienes no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada.

Imagen | Jose Antonio Gallego Vázquez (vía Pexels)