Prorrogar los presupuestos para limitar el gasto

Cada año, el Gobierno busca aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Sin embargo, la convulsa situación política vivida el año pasado en Cataluña impidió que las fuerzas políticas alcanzaran un acuerdo sobre los Presupuestos, de tal manera que se produjo una prórroga automática.

Esta prórroga permanecerá en vigor hasta que finalmente veamos la aprobación de las cuentas públicas para el presente año que prometía medidas estrella como la bajada del IVA para el cine y una rebaja en el IRPF destinada a aquellos trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejen de pagar este impuesto.

Recordemos que el actual gobierno del PP se encuentra en minoría con 134 diputados y necesita apoyos para sacar adelante los presupuestos. Uno de estos apoyos clave es el PNV pero el año ya alertó que es el gobierno respondía "de manera exacerbada" al desafío independentista, habrían complicaciones para negociar los presupuestos.

¿Cúando quedan prorrogados los presupuestos?

En el Articulo 38 de La Ley General Presupuestaria y Normas Complementarias se recoge cuando quedan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado y determina qué partidas no quedan afectadas.

Artículo 38. Prórroga de Los Presupuestos Generales del Estado

1. Si la ley de presupuestos generales del Estado no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el boletín oficial del estado.

2. La prórroga no afecta la los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que termina en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.

3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adoptará, sin alteración de la cuantía total, A la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

Del mismo modo, la Constitución Española establece en el punto cuatro del artículo 134 la prórroga de los presupuestos.

Si la ley de presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

Como vemos en el punto dos de la Ley General Presupuestaria, con la prorrogación de los Presupuestos, se produce automáticamente una limitación del gasto. Esto se debe a que cualquier infraestructura ejecutada no puede volverse a ejecutar en el siguiente ejercicio, por lo que al no existir concepto, ese importe no tiene destino y se recorta.

Esta limitación del gasto público puede ser entendido como un hecho positivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa. De hecho, del año anterior al actual se produciría un recorte valorado en 256 millones de euros, vinculado a aquellas partidas que han quedado finalizadas.

La prórroga puede ayuda a alcanzar el objetivo déficit

Los Presupuestos Generales del Estado persiguen el objetivo prioritario de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico y de incremento de los recursos tributarios.

Aunque actualmente no tenemos las cifras oficiales, al cierre de noviembre del año pasado el Estado superó el más de 5.000 millones de euros. Su objetivo de déficit público situado en el 3,1% sobre el PIB. Para este año, el objetivo de estabilidad presupuestaria se sitúa en el 2,2% sobre el PIB, lo que le supondría abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo.

Menos déficit público, supone la estabilización de la deuda pública... Si nos ponemos en antecedentes, desde el comienzo de la crisis se ha incrementado la deuda pública en 63,48 puntos del PIB, partiendo desde el 35,5% del año 2007 hasta el 98,98% según la estimación del mes de noviembre de 2016. Desde 2014 se ha estabilizado el incremento de la deuda pública e incluso experimentado una leve reducción, debido al incremento del PIB por el auge de la economía española.

Si tenemos en cuenta, un ligero recorte por partidas finalizadas y que el gasto público no se incrementa con la prórroga de los presupuestos, consecuentemente veríamos una disminución del déficit público ya que previsiblemente en este año la economía española seguirá creciendo a una tasa del 3% y el déficit público es una medida relativa al PIB.

La importancia de los Presupuestos Generales del Estado

Probablemente los Presupuestos Generales del Estado es el acuerdo más importante que pueden fraguar las formaciones políticas durante una año debido a que con los recursos públicos se hace política pura y dura, decidiendo tanto el nivel de gasto público como las partidas que se ven favorecidas y perjudicadas.

Cuanto mayor es el peso de la Administración Pública sobre la economía -porcentaje del gasto público sobre el PIB- más trascendencia tiene esta decisión. En el caso de España, la Administración Central fijó en 2017 un presupuesto consolidado de 318.446 millones de euros, incluyendo los organismos autónomos (Seguridad Social).

Cuanto mayor es un Estado, es decir más peso pondera el gasto público sobre el PIB, más importancia tiene que se aprueben las decisiones de gasto e inversión pública, ya que sino supone una parálisis de los recursos en la economía.

Ya de por sí la burocracia no tiende a ser el mecanismo más eficiente para la gestión de recursos y si a ello, le añadimos una parálisis de corte político, se produce un manto de incertidumbre en aquellos agentes económicos que dependen directamente de los Presupuestos.