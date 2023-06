En el Reino Unido están quitando la fecha de caducidad a la leche y otros alimentos. Y quizá no sea tan mala idea

La noticia parece casi jocosa: "Mark and Spencer quita la fecha de caducidad de la leche y pide a los clientes que en su lugar la huelan". Y sin embargo es cierto: en el Reino Unido hay un movimiento de las grandes superficies para quitar la fecha de caducidad de los alimentos. El motivo esgrimido es reducir el desperdicio de alimentos. Y quizá el verdadero motivo es los problemas que ha creado el Brexit para abastecerse de alimentos.

Independientemente del verdadero motivo hay un asunto a explorar: la fecha de caducidad de los alimentos muchas veces tiene muy poco de científico y mucho de político. Así que quizá quitar la fecha de caducidad no sea tan mala idea.

La leche en Montana caduca muy rápido

Toda esta noticia me recordó a el caso de la leche que caduca muy rápido en Montana. En EEUU cada estado tiene sus propias leyes sobre la caducidad de la leche y mientras que lo normal es que se considere que la leche ha caducado entre 21 y 24 días después de la pasteurización, en Montana son solo 12 días.

¿Cuál es el motivo? Simple: con una fecha tan ajustada es muy complicado para los supermercados importar leche de otros estados, ya que tendrían muy poco tiempo en los lineales y tendrían que tirar mucha leche. Por tanto casi toda la leche que se vende en Montana se produce en Montana: estamos ante una simple ley proteccionista para favorecer una industria local sin ningún motivo científico detrás.

Las fechas de caducidad

Lo cierto es que sí que existe ciencia detrás de las fechas de caducidad. Pero no todo es negro o blanco, hay una gama de grises muy amplia: desde el mismo momento en que un producto se envasa empieza una degradación gradual. ¿Cuándo hay que parar de consumirlo? ¿Cuando sabe mal? ¿Cuándo es ya un claro riesgo para salud? ¿O cuando se degrada la calidad del producto?

Realmente no hay una respuesta clara. Cuando sabe mal seguramente el alimento todavía no es peligroso, aunque puede tener suficientes hongos y bacterias que no sean beneficiosas sobre todo a largo plazo. Pero dónde poner el límite es complicado, es más una decisión política (poner la raya) que científica (que puede hablar de probabilidades de riesgo y efectos a largo plazo).

Pero tener fechas de caducidad bruscas hacen que los supermercados tiren comida, quizá más de la necesaria. Hay una campaña global que impulsa eliminar las fechas de caducidad y consumo recomendado. En el Reino Unido esto ha calado, posiblemente por los problemas de suministro creados por el Brexit. Y es lo que estamos viendo en estas jocosas noticias.

Lo que está claro es que los desperdicios de alimentos son altos. No tanto en las casas sino en los supermercados y restaurantes. Una forma de reducirlo es quitar las fechas de caducidad y dejar que el consumidor decida. Y esto es algo que veremos pronto en la UE, no nos olvidemos que hay una agenda climática y el desperdicio de comida está en ella.