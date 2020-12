Tesla se va de Silicon Valley, y no es la única empresa en abandonarlo por Texas

Elon Musk ha anunciado recientemente su mudanza de California al estado de Texas y su intención de mover las oficinas principales de Tesla Motors a Nevada (donde tiene una fábrica de baterías) o a Texas (dónde ya opera SpaceX). Esta decisión ha llamado fuertemente la atención, especialmente por la fuerte exposición mediática que tienen Tesla, SpaceX y el CEO de ambas, pero no es la única empresa que se está yendo de California a Texas.

¿Cómo es posible? ¿No teníamos entendido que California era un modelo prácticamente imbatible en el que ningún otro lugar es capaz de competir? Eso no es tan cierto. Si hemos mencionado alguna vez a Shenzhen como un Silicon Valley Chino (y probablemente más importante en lo que a Hardware se refiere con boyantes empresas como Tencent, Huawei, DJI, ZTE, BYD o OnePlus), uno de los mayores competidores de la bahía de San Francisco no es Los Ángeles o Nueva York, sino Silicon Hills, las afueras de Austin.

La vibrante economía texana, más allá del petróleo y Chuck Norris

Ya en 2013 hablamos sobre el fuerte crecimiento de Houston, donde se estaban encontrando un fuerte crecimiento de la ciudad, con muchos Jobs del tipo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y su exitoso modelo de exportación de servicios médicos gracias al cluster del Texas Medical Center.

Texas es la segunda mayor economía de EEUU, después de California. Si fuera un país independiente estaría entre los quince mayores del mundo. De hecho, aún con una población de unos 29 millones de habitantes su economía es mayor que la de España o Brasil. Aunque los salarios no son los más altos de EEUU, ajustando el poder adquisitivo y los menores impuestos, los trabajadores texanos tienen mayor poder adquisitivo que en ningún otro lugar. Las viviendas en Texas son más baratas y grandes que en muchos otros estados. Texas cuenta con buenas universidades, como Rice en Houston y la University of Texas at Austin.

Además Texas tiene una tradición de empresas de tecnología. En 1941 se fundó Texas Instrument en Dallas, sólo dos años después de la fundación de Hewlet-Packard a las afueras de San Francisco, momento que se considera el germen del Silicon Valley. Tanto que el garaje donde empezó HP (367 Addison Avenue, Palo Alto) está protegido como monumento histórico. En 1962 Ros Perot, un vendedor de IBM, fundó la empresa de servicios IT Electronic Data System y durante un tiempo fue el hombre más rico de EEUU. Esta empresa acabó siendo adquirida por Hewlett Packard. La NASA tiene un importante centro en Houston que es la joya de la corona de la industria aeronáutica texana. El fabricante de PCs Compaq que fue absorbido por HP, fue fundado en Houston en 1982. También Dell (que durante muchos años dominó el mercado de los ordenadores personales) fue fundada en 1984 en Austin, la capital de Texas y ahora tiene sus oficinas cerca, en Round Rock.

Si es cierto que la economía texana ha tenido una fuerte golpe por el coronavirus y el impacto en la extracción de crudo, es cierto que al estar siendo cada vez más diversificada este va a ser cada vez menor.

Las empresas del Silicon Valley que se mudan a Texas

Antes hemos mencionado que Hewlett-Packard fue fundada en Palo Alto poniendo uno de los gérmenes de la industria electrónica. Bien, hace poco una de las empresas sucesoras, Hewlett-Packard Enterprise ha anunciado que moverá sus oficinas principales a Houston. Esto hace creer a los habitantes de Houston que aunque sean sólo unos pocos miles, o incluso unos pocos cientos de trabajos, pueden volver a tener una industria tecnológica de nuevo. Pero no deja de ser simbólico que la sucesora de una empresa dque empezó Silicon Valley pase a mandar sus recursos a Texas.

Otro gigante de la tecnología que ha anunciado su mudanza a Texas es Oracle, el gigante de las bases de datos sobre las que funcionan miles de sistemas en todo el mundo. Aunque en principio no tiene la intención de enviar a sus trabajadores a Texas, ya que piensa mantener sus instalaciones en California, Florida, Colorado, Washington y otros lugares, si puede suponer que el centro de gravedad de la empresa empiece a desplazarse hacia su campus de Austin. También el CEO de Dropbox, Drew Houston ha afirmado que va a mudarse a Austin. Austin también ha aparecido mejor que San Francisco como ciudad para tecnología en algún ranking, y es que tiene un buen ecosistema del que se puede aprender.

Tesla por su parte va a construir una nueva fábrica en Austin donde fabricarán la pick up Cybertruck, los modelos 3 e Y, y el futuro camión Semi. Afirma Elon Musk que la fábrica de Freemont (California) permanecerá abierta según el trato que reciba por parte de las autoridades. en Texas están encantados, por supuesto. Curioso que sea uno de los estados donde ha tenido problemas para vender los coches directamente al consumidor Tesla sin pasar por concesionarios.

La decisión de estos gingantes de la tecnología ha hecho a algunos mencionar que puede estar habiendo un éxodo californiano, en el que las empresas alta tecnología empiezan a estar saturadas del alto coste de vida de Silicon Valley, así como de otras circunstancias que acaben llevándose a sus trabajadores. Hace tiempo que la firma de Bog Data Palantir se mudó de San Francisco a Denver, aunque mantenga presencia en su ciudad de fundación. Sí es cierto que se ven voces contrarias a que la importancia de California va a disminuir, pero puede que le esté saliendo competencia.

Pregunta a los lectores, ¿superará Texas a California algún día? ¿Cuál prefieren para vivir? ¿Podríamos aprender algo de esto en nuestro país para atraer a empresas tecnológicas?

Imagen | araza123

Imagen | rcbodden

Imagen | kevin dooley