Venezuela está colapsando y los venezolanos huyen

Venezuela está mostrando como un país puede colapsar económicamente en directo ante nuestros ojos. Si no fuera un gran desastre humanitario, sería un experimento económico n directo bastante interesante. Porque Venezuela está creando una crisis humanitaria en el resto de países fronterizos. De hecho cada vez más hay países que están limitando la entrada de venezolanos en su país.

Además mientras que siga la situación actual, no parece que se vaya a dejar de cavar el hoyo en el que están metidos. Es cierto que Venezuela todavía tiene activos importantes que puede ir vendiendo poco a poco hasta convertirse en títeres de China, pero no creo que ese sea el destino que deseen los venezolanos.

¿Por qué está colapsando Venezuela?

Los tiempos bajo Hugo Chavez y el régimen bolivariano no fueron del todo malos. Los venezolanos más pudientes se iban de compras a Miami, el resto conseguía divisas fácilmente gracias al Cadivi. El presidente tenía un programa colorista en televisión en el que respondía de forma animada a sus ciudadanos en directo.

Pero es que Venezuela tenía un recurso que entonces no paraba de subir de precio, el petróleo. De hecho recordemos que se firmó un acuerdo entre España y Venezuela de 10.000 barriles de petróleo diarios a 100 dólares el barril durante 100 años. En aquel momento hasta me pareció un buen acuerdo. Las críticas que se podían hacer a Venezuela eran consideradas como ataques de derechas.

Pero sucedió algo con lo que no se contaba en Caracas, el precio del petróleo sube y baja, no se iba a quedar subiendo siempre. Lo lógico es que por parte de Venezuela se hubiera intentado desarrollar una industria alternativa al petróleo.

Por ejemplo crear infraestructuras (aeropuertos) que permitieran atraer a turistas norteamericanos a sus playas caribeñas y sus parques naturales, fomentar la agricultura y la industria agroalimentaria, crear zonas francas, llegar a acuerdos comerciales con los principales países del entorno (Colombia, Brasil, México, EEUU, Perú…) para vender productos fuera de sus fronteras. Explorar el desarrollo de productos y servicios relacionados con la experiencia del país en petróleo (consultoría, geotecnia, herramientas de extracción…). Es decir, se podría haber avanzado (y mucho) en su economía mientras que los precios del petróleo estaban altos.

Además tenemos que añadir que la mala gestión de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA, conocida como “pedevesa”) y en general del resto de la administración pública. Si se tiene un único recurso como es el petróleo, la gestión del mismo tiene que ser espectacularmente buena y eficiente. En cambio se optó porque PDVSA se convirtiera en una fuente en la que enchufar a todos los adeptos al régimen, al igual que con la administración paralela con la que se estuvo colocando a los adeptos al régimen bolivariano.

A esto tenemos que añadir que la industria del petróleo requiere mucha inversión, algo que se ignoró desde el régimen chavista, dejando quedarse obsoletas y envejecidas la infraestructura técnica de PDVSA a costa de sacar más dinero de la misma, el coctel perfecto para que el país ante una bajada de precios del petróleo fuera a ser golpeado fuertemente.

Además el gobierno lleva décadas profundizando más en las políticas que le están llevando a la crisis, por ejemplo recientemente se ha intervenido Banesco, la segunda entidad financiera del país, y uno de los bancos más grandes del Caribe (no obstante, avisemos que el dinero de los depositantes en bancos con la marca Banesco y ABANCA fuera de Venezuela no corre peligro de caer en manos de Maduro, hace años que la propiedad depende de una empresa domiciliada en Madrid).

El gobierno lleva años hablando de una “guerra económica” que les provoca el desabastecimiento de sus tiendas, como forma de ocultar su inutilidad e incompetencia para gestionar. Venezuela tiene menos libertad económica incluso que Cuba.

En esa guerra que ya no tienen aliados, porque hasta Cuba que era un aliado del régimen chavista, ha procedido a embargar propiedades de Venezuela en Cuba, como es el caso de una refinería. También están teniendo problemas todas las empresas extranjeras que contratan con el gobierno de Maduro. Por ejemplo la aerolínea española Charter Wamos recientemente les dejó de alquilar un Boeing 747 a la aerolínea estatal (Conviasa) que unía Caracas con Madrid y Buenos Aires por falta de pago, después estos problemas los ha tenido la recientemente creada aerolínea española Plus Ultra. Hoy en día contratar con el gobierno de Maduro o sus empresas parece una garantía de que se va a perder dinero.

Más que datos macro

Un problema que tenemos con Venezuela es que los datos macroeconómicos son escasos y no muy fiables. En este caso nos encontramos que se estima que durante 2017 la inflación en Venezuela creció entre un 652,7% y un 2400%, el PIB cayó un 12%, después de haber caído en un 16,5% en 2016 y un 6,2% en 2015. El PIB Per cápita también se ha resentido, en 2017 se estimaba en 12.400 dólares, en 2016 se estimaba en 14.300 dólares y en 2015 en 17.300 dólares. Es decir, cada año está mucho peor, ara 2018 se espera que la inflación supere el 13000%.No es raro que los Venezolanos huyan.

Aunque un PIB per cápita de ese nivel les supone que Venezuela esté en la sección de países de renta media, sucede que otras estadísticas más preocupantes que no se suelen tener en cuenta estén surgiendo. Por ejemplo el 90% de los venezolanos ha afirmado que no puede comprar suficiente comida y el 61% que se ha ido a dormir con hambre. De hecho se habla de la “dieta Maduro”, más del 60% de los venezolanos ha perdido 11 kilos en 2017, siendo esto datos oficiales del gobierno venezolano.

Adicionalmente a la escasez de comida, hay problemas con los medicamentos, muchos de ellos no son fáciles de encontrar o su precio es extraordinariamente alto. Pero es que producir en Venezuela se está convirtiendo en una odisea. Por ejemplo Ford en enero dejó de fabricar vehículos en Venezuela por falta de piezas. El año pasado sólo consiguió fabricar el 1% de la capacidad de producción de la fábrica. El año pasado la fábrica de General Motors fue expropiada por el gobierno venezolano. Si es que el exprópiese de Hugo Chavez iba a crear escuela.

El gobierno ha afirmado que la solución a la crisis es su criptomoneda, “Petro”, que según Maduro está respaldada por las reservas de petróleo (no extraídas) del país. Como dice un analista, no se trata de una criptomoneda, sino de una venta a futuro de petróleo en el mejor de los casos. No obstante, para adquirir Petros hacen falta dólares, aunque todavía no he visto a nadie que acepte ser pagado en “Petros” (y personalmente recomiendo huir de dicha criptodivisa, al fin y al cabo es emitida por un Banco Central que no hace sino provocar hiperinflación).

Los venezolanos huyen

Al principio he comentado que Venezuela está consiguiendo que sus ciudadanos huyan del país. Decenas de miles de venezolanos abandonen el país cada día, ya sea para no volver o con la intención de no hacerlo hasta que mejore la situación. Actualmente 1,6 millones de venezolanos viven en el extranjero, es decir, uno de cada veinte. Un millón se fueron a partir de 2015. La alta y creciente criminalidad tampoco ayuda, en Venezuela hubo 26.616 asesinatos en 2017, en España con un 50% más de población y decenas de millones de turistas, llevamos años en alrededor de 300 anuales.

El país que más lo está notando es Colombia, a lo largo de sus 2.200 kilómetros en la frontera con Venezuela ha tenido que desplegar a 3.000 agentes adicionales. Es cierto que buena parte de las personas que cruzan la frontera lo hacen con la intención de comprar alimentos, pero cada vez más con la intención de quedarse. En Febrero habían llegado más de 550.000 venezolanos a Colombia con la intención de quedarse, se estima que para julio de este año habrán sido un millón. Alrededor de 25.000 venezolanos cruzan a pie la frontera entre los dos países cada día. También hay que tener en cuenta que muchos venezolanos simplemente van a Colombia a hacer la compra. La situación en Brasil no es tan desesperada, pero algunos estiman que puede ser peor en los próximos meses. También hay decenas de miles en Perú, Chile o Panamá. La emigración venezolana empieza a ser una fuente de preocupación en los países de la zona.

Al principio emigraban los más ricos hacia Miami, Panamá o Madrid, después el nivel económico ha ido bajando y algunos toman trayectos de ocho días por tierra para llegar a Chile. En España ya hay más de 210.000 venezolanos (el tercer país al que más, después de Colombia y EEUU).

Por supuesto, la alta necesidad de pasaportes está provocando corrupción en la concesión de los mismos, ya que se han convertido en un producto de deseo por parte de los venezolanos. Claro que, obviamente, los pasaportes son necesarios para cualquier trámite migratorio que se haga. Incluso para los que tienen doble nacionalidad, la ley les obliga a usar el pasaporte venezolano para entrar y salir del país.

De hecho algo que me resulta increíble es que existen canales en Youtube y blogs de Venezolanos que explican cómo emigrar a los distintos países y ciudades. Ya sea a España o a Chile.

En resumen, si alguna vez queríamos un ejemplo de lo que es un país colapsando, Venezuela nos lo da. Escasez de bienes básicos (incluida la comida), la inflación creciendo a tal nivel que hay escasez de billetes, el crimen creciendo, el PIB cayendo y cientos de miles de personas yéndose de sus fronteras. Es difícil saber hasta cuándo seguirá esta espiral, pero es fácil ver como poco a poco el país se va apagando. También nos da como ejemplo que el petróleo y en general los recursos naturales son poco relevantes para la riqueza de un país, pero esto es otro tema para ser abordado en otro momento.

Pregunta a los lectores ¿qué medidas deberían tomarse en Venezuela para revertir la situación?

En El Blog Salmón | Venezuela no tiene dinero ni para… ¡imprimir dinero!

Más información | Bloomberg, CNN

Imagen | Saúl Briceño B.

Imagen | Iñaki Lopez Goicoechea

Imagen | NeoGaboX