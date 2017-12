El precio de la vivienda vuelve a subir

Se ha consolidado el ciclo de subida de precios de la vivienda en España. Es cierto que muchos pueden opinar lo contrario (y estoy seguro de que lo harán en los comentarios), pero los números están ahí disponibles para cualquiera que quiera verlos. Desde la burbuja, no había subido tanto el precio de la vivienda.

La vivienda habitual suele ser el mayor activo que tienen las familias, muchas veces siendo su único patrimonio. Este es el motivo por el que me parece importante seguir en detalle su evolución.

El fenómeno de la subida de precios

Antes he sostenido que se ha consolidado el ciclo alcista, pero es que según los datos del Instituto Nacional de Estadística llevamos ya catorce trimestres consecutivos en los que el precio medio de la vivienda sigue subiendo. Es decir, más de tres años seguidos en los que la vivienda sigue subiendo.

Eso no quita que los precios de la vivienda no sean accesibles para los compradores, especialmente los más jóvenes, y eso a pesar de la caída del 45% del precio de la vivienda que ha llegado a haber desde el punto más alto. Pero los precios siguen subiendo. Además tenemos que, como es obvio, los precios no suben igual en todas las regiones. Es lógico debido a las distintas oportunidades laborales que ofrecen cada una.

Antes de entrar en el motivo, debemos entender que aunque nos interesen los precios a nivel local, estamos dentro de un fenómeno global. Según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (que por cierto dirige Jaime Caruana), el precio de la vivienda en los países ricos ya está al 99% de lo que estaba al comienzo de la crisis (2007). El punto más bajo se alcanzó a finales de 2011. Es decir, el precio de la vivienda ya se está recuperando. En los países emergentes, ese punto de equilibrio se alcanzó en 2009 y desde entonces no ha parado de crecer.

Eso no significa que en España los precios de los pisos sean más caros ahora que en el momento álgido. Este estudio reconoce que están a un precio inferior del 35% que en su punto máximo, pero aun así el estudio reconoce un crecimiento del precio de la vivienda del 5,1%, un valor similar al del INE que contabiliza un 6,7%.

Las subidas de precios de la vivienda en España

Aunque la vivienda ha subido de media un 6,7% en el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior (6,5% la vivienda nueva), lo que es cierto es que estos cambios en los precios están siendo muy distinto según la región de la que estemos hablando. Porque la recuperación económica no está siendo igual en todas partes.

En Extremadura, que es donde menos sube la vivienda subió un 0,4% en el segundo trimestre de 2017 y un 0% en el tercero. En cambio, en la Comunidad de Madrid, la vivienda subió un 10,9% en el segundo trimestre y un 12,3% en el tercero (datos interanuales). Las otras geografías donde más crecen los precios que la media nacional son Cataluña (un 10% en el tercer trimestre), Baleares (un 9,1%) y Ceuta (un 6,7%).

Por debajo de la media nacional están País Vasco (5,8%), Melilla (4,7%), Cantabria (4,6%), Canarias (4,5%), Andalucía (3,7%), Comunidad Valenciana y Aragón (2,9%), Navarra (2,1%), Murcia (1,8%), Galicia (1,7%), Castilla y León (1,1%), La Rioja (1%), Asturias (0,8%), Castilla-La Mancha (0,2%) y la mencionada Extremadura (0%).

Obviamente a esto hay excepciones, por ejemplo en Jaén bajó el precio de la vivienda usada según publica Diario de Jaén con los precios de Fotocasa. También tenemos como excepción la evolución de precios de la vivienda en Cataluña. Según la agencia de evaluación Tinsa, el crecimiento de los precios se está ralentizando en esta región, coincidiendo con la tensión territorial.

Según Tinsa hasta octubre el crecimiento acumulado hasta octubre era de un 6,5%, mientras que al evaluarlo tras los once primeros meses, este disminuye al 3,3%. Afirman que será necesario ver si ha sido algo puntual o es una tendencia consolidada. Eso sí, al igual que el INE, para toda España ven que aunque se mantienen los precios, esta crecida es moderada.

¿Es buena o mala noticia que suba el precio de la vivienda?

Depende de la perspectiva de cada uno, si acabamos de comprar una vivienda seguramente estemos encantados de que suba de precio, si estamos comprando vivienda seguramente no estemos tan contentos con ello. Si no podemos acceder a una vivienda, seguramente estaremos bastante descontentos con el crecimiento de precios.

En general que se recupere la actividad inmobiliaria y la construcción, especialmente en los lugares con menos oferta no es necesariamente malo. Significa que la economía se está recuperando y las familias vuelven a tener capacidad de adquirir una primera vivienda o de mejorar la actual. No obstante, las fuertes subidas de precios en Madrid y Cataluña hacen pensar que la demanda está siendo superior a la oferta.

Como comenta el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, es necesario que no suba el coste de construir viviendas para los promotores, o ese coste se trasladará a las viviendas usadas. Esto entiendo que es especialmente importante en las comunidades donde más crece el precio de la vivienda (como Madrid). Limitar la construcción más de lo razonable sólo va a conseguir subir el precio de la vivienda y que esta sea más inaccesible.

