No, no hay 200.000 niños pobres en Madrid: la pobreza extrema y el riesgo de pobreza en España

Tras meses de incertidumbre por los posibles pactos, ayer se celebró el debate de investidura de la Comunidad de Madrid, tras el que Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la nueva presidenta regional. En el discurso del líder de la oposición, Ángel Gabilondo, no pasó desapercibida su mención a la pobreza. Señalaba Gabilondo que "197.000 niños están en situación de pobreza extrema" en la comunidad.

Sorprendentemente, tal afirmación pasó desapercibida. Sin embargo, resulta difícil imaginar que en una de las regiones más ricas de un país de Europa occidental pueda haber tal cantidad de niños (equivalente a la población total de la provincia de Cuenca) que se encuentren realmente en una situación de pobreza extrema, es decir, con dificultades severas de acceso a vivienda, alimento o agua potable.

🔴 Ángel Gabilondo (PSOE): "El 19% de la población está en situación de pobreza o exclusión social, pese a ser la comunidad más rica de España. 197.000 niños y niñas están en situación de pobreza extrema, un punto y medio por encima de la media nacional" #InvestiduraAyuso pic.twitter.com/8CSTQ1Kvgq — 24h (@24h_tve) August 14, 2019

En realidad, según las definiciones internacionales de 'pobreza extrema', la cifra de 197.000 niños extremadamente pobres en Madrid es disparatada, como indica el sentido común. Pero sí conviene aclarar algunos conceptos: ¿qué es exactamente la pobreza extrema? ¿en qué se diferencia del 'riesgo de pobreza'? ¿cuáles son los indicadores de pobreza en Madrid (y España)?

Pobreza extrema: viviendo con 'menos de un dólar al día'

Según las Naciones Unidas, la pobreza extrema es la "carencia severa de necesidades humanas básicas como la comida, agua potable, facilidades sanitarias, salud, techo, educación e información". Esta definición no deja de ser subjetiva, sin embargo existe un estándar del Banco Mundial universalmente aceptado denominado 'línea internacional de pobreza'. Originalmente dicho nivel se situó en un dólar al día, dando lugar a la famosa expresión "vivir con menos de un dólar al día" para referirse a situaciones de pobreza. Actualmente (desde 2015) se considera que la línea se sitúa en 1,90 dólares al día, ajustados por la paridad de poder adquisitivo (PPA) de cada país.

Extrema pobreza y población mundial / fuente: ourworldindata.org

A nivel global, el porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza extrema se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, y con los últiumos datos disponibles (2015) estaba por debajo del 10%, frente a un 30% a finales del siglo XX. Es decir, la inmensa mayoría de la humanidad vive hoy fuera de la pobreza extrema. Resultaría sorprendente, por tanto, que en uno de los países más desarrollados del mundo hubiese una cifra tan elevada de niños extremadamente pobres.

En realidad, en España el porcentaje de población bajo el umbral de pobreza extrema (que con nuestro PPA se sitúa en 1,23 euros al día, es decir, 37 euros mensuales) es ínfimo, por debajo del 1%. Teniendo en cuenta que en Madrid hay poco más de un millón de niños entre 0 y 14 años, la cifra de ellos en una situación de pobreza extrema está en torno a 10.000, una cantidad dramática pero 20 veces menor a la dada por Gabilondo. ¿De dónde viene, pues, la cifra de 200.000 niños pobres?

El 'riesgo de pobreza': una medida de desigualdad que genera confusiones

La cifra de Gabilondo sí puede concordar con la del número de niños madrileños en riesgo de pobreza. Según los últimos datos del INE, el 19% de los madrileños están en riesgo de pobreza o exclusión. Extrapolando estas cantidades, sí es cierto que unos 200.000 niños madrileños se encuentran en esta situación. Merece la pena notar que, pese a que Gabilondo indica en el vídeo que la cifra de Madrid es superior a la media española (sin mencionar ninguna fuente) la realidad es muy distinta. A nivel nacional, el porcentaje de población en riesgo de pobreza es muy superior: el 26%.

Es importante empezar destacando que estar en riesgo de pobreza no implica estar en situación de pobreza, y mucho menos de pobreza extrema. El indicador de riesgo de pobreza (conocido por el acrónimo AROPE – 'at risk of poverty or exclusion') indica el número de personas que cumplen al menos una de entre tres condiciones de riesgo de pobreza. La primera condición es vivir en un hogar donde la renta disponible sea inferior al 60% de la renta mediana del país. Esta es una medición relativa que informa sobre la desigualdad del país pero no es demasiado indicativa sobre pobreza en términos reales (la renta mediana española es muy superior a la marroquí, por ejemplo, y por tanto muchas personas por debajo del umbral del 60% en España son en realidad bastante menos pobres que otras situadas por encima del 60% en Marruecos).

La segunda condición es no poder acceder a al menos 4 de entre 9 criterios de carencia material severa (algunos de estos criterios son ir de vacaciones una vez al año, poseer una lavadora o haberse retrasado en el pago de la hipoteca). El tercer criterio mide la intensidad laboral, es decir, el número de meses trabajados en el pasado año por todos los miembros del hogar dividido por el máximo teórico que podrían haber trabajado. En España, por el elevado desempleo, la intensidad laboral es baja, incrementando el número de personas en riesgo de pobreza frente a otros países con rentas similares.

Tasa de personas en riesgo de pobreza en España y otros países de la UE

La complejidad y carácter relativo de este indicador se traduce en resultados paradójicos. Según este dato, la República Checa tiene el porcentaje más bajo de personas en riesgo de pobreza de toda la Unión Europea, por debajo de países con rentas familiares y salarios muchísimo más elevados como Suecia o Luxemburgo. La renta media y mediana de los hogares españoles es un 50% superior a la checa, y sin embargo el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza es, según esta medición, más del doble que de checos.

¿Cuáles son los niveles de pobreza de Madrid y el resto de España?

Tal como comentamos al principio, el nivel de pobreza extrema en España es ínfimo (0,8% según los últimos datos disponibles, de 2014). Para hacernos una idea, una familia de cuatro miembros debería ingresar menos de 150 euros al mes (37 por cabeza) para que sus miembros fuesen considerados 'extremadamente pobres' según las definiciones internacionales.

En cuanto a riesgo de pobreza, teniendo en cuenta las ya mencionadas limitaciones de este indicador, hay un 26% de españoles dentro de esta categoría, número que en Madrid se reduce al 19%. Mientras que España en conjunto se encuentra por encima de la eurozona en este indicador, Madrid se encuentra por debajo. Es interesante ver que la crisis tuvo un efecto muy limitado en este indicador, lo que da idea de su debilidad. Evidentemente el número de personas con un riesgo real de pobreza se incrementó enormemente durante la crisis debido al aumento de paro y la inestabilidad laboral generalizada, sin embargo el AROPE falla a la hora de capturar estos efectos en su justa media, ya que apenas repuntó frente a sus valores anteriores a la crisis.

% en riesgo de pobreza o exclusión en España, Madrid y la Eurozona

Resulta interesante analizar también si el riesgo de pobreza afecta más a la infancia que a otros segmentos de población. La respuesta es sí. Según datos del INE, el riesgo de pobreza o exclusión entre menores de 16 años es del 29%, frente al 26% global. Esta es una tendencia generalizada que se observa desde que existen datos. Aunque el INE no ofrece datos desagregados por edad y comunidad autónoma, es de suponer que en Madrid también afecta ligeramente más a los niños que a otros grupos de edad (casi el 25% según el mapa de la pobreza infantil elaborado por la consultora AIS). Aún así, nada que ver con los 200.000 niños extremadamente pobres que afirmaba Gabilondo.

En El Blog Salmón | La igualdad no debe ser un fin: lo que elimina la pobreza es el crecimiento económico