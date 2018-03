RSS estadísticas

Últimamente con la crisis se le está dando demasiadas vueltas a demasiadas estadísticas. Es cierto que las estadísticas nos dan datos muy buenos que nos permiten a todos (consumidores, trabajadores, empresas, estudiantes, políticos, etc) tomar decisiones. No obstante las estadísticas no son completamente fiables del todo.

Esto vienen a la noticia que recientemente he leído en Cotizalia que más de medio millón de jóvenes no estudian ni trabajan ni buscan activamente empleo, lo que hace que la EPA no los pueda calificar de parados. Que vagos son los jóvenes que no hacen nada y viven del cuento.

El tema es que en España tenemos dos factores que pueden estar influyendo mucho en este tema. Por un lado tenemos la alta economía sumergida que hay en España ¿Considera la EPA a los jóvenes que trabajan cobrando en negro?