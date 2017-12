La startup berlinesa de Blockchain que puede ser la semilla de los neomercados del futuro

En el sector de las startups no todo está en Silicon Valley, ni mucho menos. En el Viejo Continente también Londres y Berlín brillan especialmente por su empuje emprendedor e innovador, y en estas dos capitales hay un hervidero de startups en plena ebullición.

Y es precisamente en la cosmopolita y diversa capital alemana donde actualmente el ecosistema de startups ha dado a luz a un nuevo miembro, que promete con cambiar radicalmente los mercados y la forma en que invertimos hoy por hoy. Como no podía ser de otra forma, este nuevo cambio disruptivo viene de la mano del omnipresente y polivalente Blockchain, y lejos de ser un caso más de "me apunto a la moda de Blockchain que es lo que es está en boga", la realidad es que la nueva iniciativa promete y mucho. La analizamos hoy para nuestros lectores.

El mercado lo ha visto claro

Empezaremos diciéndoles que, realmente, un servidor no es el primero en augurar un prometedor futuro para esta startup. De hecho, antes de que yo posara mi vista sobre ella, la startup alemana "Neufund" ya había levantado pasiones en los círculos más innovadores del planeta. Había levantado pasiones... y algo más, porque esta iniciativa ha conseguido recaudar de los inversores la nada desdeñable cifra de 10 millones de Euros, en una ronda de financiación que se cerró hace tan sólo unas semanas según pueden leer en esta noticia de Reuters.

Y eso son palabras mayores en un contexto del mercado de startups que se ha enfriado bastante en los últimos meses, según analizamos en el artículo "Estos indicadores apuntan a una nueva burbuja '.com'". En este análisis les enlazábamos una interesante entrevista al conocido inversor de startups Luis Martín Cabiedes, y que pueden leer en este enlace

El señor Cabiedes es ampliamente reconocido en el sector de los emprendedores, y por sus manos han pasado algunos de los proyectos más importantes de startups en España. Su explicación de lo sucedido con este enfriamiento de la fiebre precedente de startups es que los fondos de capital riesgo tradicionales efectivamente sí que dejaron de invertir radicalmente en Estados Unidos, empezando a pinchar la burbuja de startups que Cabiedes y algunos otros predecíamos.

Pero entonces aparecieron lo que él denomina "superfondos corporativos salvajes" para "tomar el relevo y darle al mercado un empujón más". Lejos de entrar de nuevo en un análisis que ya hemos hecho en el enlace anterior, hoy analizaremos por qué es especialmente meritorio que, en este contexto mucho más calmado, una startup como Neufund haya sido capaz de levantar una cifra tan importante en el mercado.

Pero... ¿Qué expectativas ofrece pues la startup Neufund para estar tan de moda?

Pues, como les decía antes, de Blockchain va el asunto. Como habrán leído en el enlace anterior, Neufund ofrece un token específico para mercados de acciones, y cuya naturaleza en el criptomercado será la de hacer las veces de títulos accionariales, puesto que los tokens estarán respaldados por esas acciones. Esto de por sí tampoco significa mucho, puesto que es un tipo de idea que muchos otros han tenido ya antes, y que algunos como CapchainX también han puesto en marcha. Para los que no tengan en mente nuestros análisis anteriores, les recordamos el concepto de token, que no es exactamente lo mismo que una cripto-divisa (aunque tiene mucha relación).

Con blockchain puede usted mercadear con el fruto de su trabajo sin necesidad de ninguna moneda fiat, aunque lo realmente disruptor es que ya tampoco necesitará usted ni siquiera ninguna crypto-divisa como Bitcoin: tan sólo con un token puede ser suficiente, es la comúnmente denominada como "tokenomics". Literalmente con un simple token vas a poder intercambiar directamente el fruto del sudor de tu frente para conseguir el fruto del sudor de la frente de otros. Así, sin más coste que aportar lo tuyo, se trate de lo que se trate, y sin monedas de por medio. Pueden leer más sobre el concepto de token en este enlace del BBVA.

Yendo un paso más allá en el concepto de los tokens y los mercados, la plataforma de Neufund permitirá a los inversores financiar directamente proyectos, startups, y empresas, a cambio de una participación accionarial en forma de tokens. Vamos, un mercado de valores en el sentido más tradicional de la palabra, pero con todas las ventajas que trae Blockchain y que ya hemos analizado en artículos como "La revolución de Blockchain es muy superior a la de Bitcoin, te contamos por qué".

Como habrán leído, la intención de Neufund es emitir estos tokens con el nombre de NEU, y que sean negociables en las plataformas de negociación de activos digitales. Los responsables de Neufund afirman con convencimiento que el NEU no será un activo más al uso, sino que se va a tratar de un nuevo tipo de activo con disruptoras y nuevas características. La más reseñable es que el NEU será un token que representará a una acción, pero al mismo tiempo tendrá la liquidez y la capacidad de negociación de cualquier cripto-moneda.

Efectivamente, lo que dicen es cierto, y llevan toda la razón cuando dicen en el artículo de Reuters que, hasta el momento, los inversores pueden invertir su dinero en stratups del cripto-sistema mediante las famosas ICOs (o Initial Coin Offering), el equivalente a una OPV, cuando una nueva criptomoneda sale a cotización en el mercado. Pero en una ICO realmente el inversor no adquiere un título de posesión de una parte de la compañía, lo cual sería el cripto-equivalente en el mercado a una acción tradicional, sino que las ICOs dan acceso a un servicio o un producto en condiciones especiales.

El NEU pretende cubrir ese hueco, y emitir tokens que son acciones, pero que además gozarán de todas las ventajas de Blockchain y del cripto-mercado. Porque el otro caso de inversión relacionado con startups, el del capital riesgo, aunque sí que da entrada en el accionariado de las startups a los inversores, sin embargo se caracteriza por ser un mercado altamente ilíquido. De nuevo el NEU y su capacidad de negociación global adquiere un interesante valor añadido sobre lo existente en la actualidad.

Y todas esas otras ventajas que el NEU tendría, por estar sustentado sobre Blockchain, no por ya conocidas deben ser pasadas por alto, puesto que revolucionarán los mercados de acciones. A los bajos costos por transacción de una red Blockchain, se une la ausencia de intermediarios porque Blockchain hace que las partes sean confiables aunque no se conozcan. Tampoco se puede dejar de citar la posibilidad de añadir a la ecuación la potencial existencia de contratos inteligentes, que simplificarían enormemente la operativa del día a día del mercado, y permitiría a los inversores ganar mucho en flexibilidad, previsión de operaciones futuras, seguridad en la ejecución de órdenes si se dan ciertas condiciones de entrada, fiabilidad, rapidez, y así hasta un largo (larguísimo) etcétera escrito con líneas de código.

Está por ver cómo pretende Neufund implementar otro tipo de operativas habituales en los mercados de valores tradicionales como el reparto de dividendos, pero realmente la forma de hacerlo resulta bastante obvia, y podría hacerse emitiendo nuevos NEUs, al igual que una ampliación de capital. La forma de hacerlo depende de cómo sean las especificaciones técnicas del NEU, que por ahora no se ha confirmado si será "minable" o no, es decir, si se acuñarán nuevos NEUs resolviendo ecuaciones matemáticas como con Bitcoin o Ethereum. Lo más directo y eficiente sería que no fuese así, puesto que no hay realmente necesidad de hacerlo para la operativa de un cripto-mercado de valores.

Por el contrario, lo que sí es seguro es que Neufund deberá ser capaz de emitir nuevos tokens en la medida que corresponda, según sea cada reparto de dividendos, cada amplicación de capital, o cuantas futuras nuevas operativas de mercado puedan inventarse con una cripto-economía que está cambiando nuestro mundo y nuestros mercados.

Dado que cripto-monedas como Ethereum incorporan la capacidad de añadir código ejecutable a su Blockchain, de las cuales los contratos inteligentes en realidad son una implementación particular, realmente en este caso las posibilidades de mercado y negociación que se abre son virtual y literalmente tan infinitas como se pueda programar. Esta capacidad de añadir código ejecutable a la plataforma de Neufund parece esencial, y traería potentes características asociadas a los NEUs (y potenciales riesgos, pues todo código es susceptible de ser hackeado). Además, la capacidad de incluir código haría que los NEUs tuviesen flexibilidad para adaptarse a un futuro siempre impredecible (e inimaginable).

Abróchense el cinturón y agárrense fuerte para el despegue de los neomercados. El vértigo habrá que dejarlo a un lado en esta ocasión, porque no tenemos opción de sentirlo o nos quedaremos fuera del futuro que viene. El futuro más disruptor será el que ni siquiera seamos capaces de imaginar a día de hoy. Abrácenlo en cuanto aparezca a la vuelta de la esquina, porque sino les pasará por encima. No hay otra.

