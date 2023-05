La moneda del billón de dólares que EEUU acuñaría para evitar su quiebra

Estados Unidos está cerca de entrar en suspensión de pagos, si no acaba de acordar su Congreso un modo de poder seguir endeudándose. Como esto sucede periódicamente, periódicamente se vuelve a hablar de la posibilidad de la moneda de platino del billón de dólares. Y sí, hablamos de un billón en castellano, sería un “trillion” en inglés. Una moneda de un millón de millones de dólares.

Acuñar esta moneda es cierto que acabaría con los problemas, al menos temporalmente, pero también aumentar el techo de deuda. Pero aprovechar este vacío legal no es algo nuevo, es una idea que hace una década ya se defendía por parte de algunos y que se pone sobre la mesa cada vez que EEUU se endeuda hasta el límite fijado, conocido como techo de la deuda.

El techo de deuda

Ya hablamos del techo de deuda de EEUU. El 19 de enero el gobierno de EEUU se endeudó todo lo que se podía endeudar. Si en un breve plazo no alcanza su congreso un acuerdo para permitirle endeudarse más, los EEUU se podrían ver en la situación de que dejarían de pagar sus deudas.

Estados Unidos tiene reputación de ser buen pagador desde su fundación, cuando Alexander Hamilton decidió que se pagarían los bonos, aunque se hubieran negociado a céntimos de dólar. Su deuda pública se considera uno de los activos más seguros del mundo, sino el más seguro. Además dado el tamaño de su economía y la cantidad de deuda, los cierto es que no hay nada en el mundo que pueda compararse. ¿Tienes una gran cantidad de dinero que quieres que te dé un poco de rentabilidad segura? Los bonos de EEUU son la respuesta que necesitas.

La cuestión es que si esta dejase de ser segura, el efecto se vería en todas las finanzas mundiales. Se estima una caída del 45% de la bolsa de EEUU, quiebras de empresas y un aumento del 5% de su desempleo.

La argucia contable

Ante esto, existe un vacío legal que nos podría dejar una artimaña financiera que podría solucionar el problema. Este vacío legal es defendido por el famoso economista y ganador del premio Nobel de Economía Paul Krugman. Además, la defensa de esta opción ha sido no sólo ahora, sino cuando este mismo problema y solución sucedió bajo la administración Obama.

El departamento del Tesoro de EEUU tiene la potestad de emitir monedas conmemorativas para coleccionistas. Estas normalmente están hechas de oro o plata y son de curso legal. Se venden por la US Mint, algo así como la Casa de la Moneda de EEUU.

La argucia contable que se podría efectuar es acuñar una moneda de platino e inmediatamente después ingresarla en la reserva federal. Esto permitiría al gobierno seguir endeudándose sin problema. De hecho, ya puestos ¿por qué no cien billones de dólares? Esta opción fue defendida por Paul Krugman en 2013, y en 2020, como modo de lo que dice “saltar el chantaje del Partido Republicano”.

Consecuencias de la supermoneda

Como dice Mark Zandi, economista jefe de Moodys, aunque un impago parte del gobierno de EEUU sería un “Armageddon financiero”, los inversores globales saben que emitir una moneda no es un modo sostenible de pagar las facturas. Eso supone que no prevendría a la crisis económica y financiera y lo más beneficiado serían las criptodivisas.

Porque claro, lo que se estaría haciendo por parte del gobierno de EEUU es imprimir dinero, no mantener el valor de la divisa. Actualmente el valor del agregado monetario M3 del dólar norteamericano es de alrededor de 21 billones. Como vemos, aumentaría significativamente la cantidad de dinero en circulación de un día para otro. Esto no gustaría a los mercados y probablemente empeoraría la inflación que sufre la economía estadounidense.

Según Philip Wallach, presidente del think tank conservador American Enterprise Institute, supondría llamar la atención de los inversores globales sobre los problemas de gobierno de EEUU. Lo cual es cierto, pero no se puede negar que este problema ya está en el punto de mira de los inversores globales. Es cierto que se pueden tomar medidas extraordinarias por parte del gobierno para conseguir fondos, pero no es algo que se pueda hacer indefinidamente.

Personalmente creo que el techo de deuda se acabará aprobando, como de costumbre “in extremis”. Esto no acaba de ser un modo del juego entre los partidos para acabar de acordar las partidas presupuestarias a las que se les meterá la tijera y a las que no, amén de hasta cuánto se incrementa el techo de deuda y volveremos a estar en la situación. Es decir, se hace un paripé y se juega a la gallina, pero que en el fondo se llegará a un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. Mientras, tenemos el ciclo de nunca acabar.

Pregunta a los lectores, ¿creen que es mejor acuñar una moneda y acabar de los problemas de la deuda pública al menos temporalmente o que es mejor aumentar el techo de deuda?