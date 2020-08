La jornada laboral de cuatro días para combatir el paro post covid-19, ¿tiene sentido en España?

En Alemania se está planteado implantar la jornada de 4 días, a petición de los principales sindicatos, para conseguir frenar la escalada de paro producido por la pandemia del covid-19.

En el corto plazo, la medida podría conseguir frenar en España los cambios estructurales en sectores que han sufrido un mayor golpe, como es el caso de la automoción o el sector de la hostelería.

La jornada de 4 días frente a los EREs

Los trabajadores de ciertos sectores y ciertas industrias podrían mantener su puesto de trabajo con una jordana laboral de 4 días en lugar de realizar EREs (Expedientes de regulación de empleo) para iniciar un proceso de despidos masivos.

Empresas como Bosch o ZF han llegado a acuerdos para disminuir la jornada laboral en días o horas en sus trabajadores, pero existen empresas que ya llevan tiempo teniendo una jornada de 4 días laborales, como es caso de la empresa de asesoramiento financiero Perpetual Guardian de Nueva Zelanda.

En la experiencia de Perpetual Guardian han visto que los trabajadores con la jornada de 4 días tienen menores niveles de estrés, han desarrollado una mayor creatividad en sus puestos de trabajo y existe una mayor cohesión dentro de la empresa.

La jornada laboral de 4 días mejora la productividad de los trabajadores

Una jornada de 4 días hace que mejore la productividad de la empresa y, por tanto, no se resiente de la reducción de jornada laboral, pero el principal punto a favor es que se pueden evitar despidos y los costes que supone despedir a los trabajadores.

Por otra parte, dentro de la jornada de 4 días se puede conseguir reducir el absentismo de los trabajadores y, por tanto, es otro factor que aumenta la productividad dentro de la empresa.

En las jornadas laborales más extensas siempre van asociadas a efectos negativos en la salud del trabajador y, por tanto, por trabajar más horas no quiere decir que tengas más productividad.

Los trabajadores prefieren reducir su jornada antes que el despido

La jornada laboral de 4 días llevaría consigo una mejor combinación de la automatización de los procesos productivo con la compatibilidad de los empleos de los trabajadores de un determinado sector industrial.

La gran parte de trabajadores antes que se realice su despido prefieren reducir su jornada a 4 días, aunque esto suponga que con la reducción de jornada venga acompañada de una reducción de su sueldo.

A parte de Alemania, tanto en Nueva Zelanda como en Finlandia están dispuestos plantear el debate a su red empresarial para ayudar a la recuperación de la economía de sus países.

Debemos considerar que la renta per cápita de estos países es muy superior a la que tenemos en España y la clase medía suele no llegar muy bien a final de mes. Por tanto, en España la gran barrera de implantación de la jornada de 4 días es la cultura retributiva, ya que las familias españolas no se pueden permitir una reducción de sus sueldos.

Se puede implantar la jornada de 4 días considerando el estilo de vida de cada trabajador

No todos los sectores en España podrían implantar la jornada laboral de 4 días, ya que en la industria se suele pagar por horas y si se dejan de cobrar 8 horas a la semana, habrá familias que no lleguen al final de mes.

Por tanto, la decisión de realizar una jornada laboral de 4 días depende de la situación del trabajador si se lo puede permitir. O aquel trabajador que no quiera la jornada laboral de lunes a jueves, si no tomarse el festivo un día entre la semana que no sea ni lunes ni viernes.

Las empresas en España deben tener en cuenta las vidas personales de cada uno de los trabajadores a la hora de implantar la jornada de 4 días y deben intentar adaptar las jornadas laborales a cada una de las situaciones.

Cada trabajador tiene un estilo de vida diferente y, por tanto, puede necesitar diferentes días libres, por lo que se debe tener en cuenta estos condicionantes que permitan que el trabajador sea más productivo.

