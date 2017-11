Cómo son los fondos de inversión más vendidos en España

El mercado de fondos de inversión está de enhorabuena debido a que está gozando de un fantástico 2017 con grandes entradas en sus fondos de inversión. Las suscripciones netas así lo reflejan, pues en lo que va de año (datos hasta el mes de septiembre) las suscripciones netas han sido de 15.518 millones de euros.

Las cinco gestoras que más suscripciones netas han recibido durante este periodo han sido: BBVA AM (2.962 millones), Sabadell AM (1.950 millones), Ibercaja Gestión (1.439 millones), Santander AM (1.394 millones) y Bankia Fondos (1.344 millones).

Quality Inversión Conservadora: El fondo más vendido y no destaca por su gestión

El fondo que más suscripciones ha recibido en España es Quality Inversión Conservadora de la gestora del BBVA con unas suscripciones totales de 3.578 millones de euros en lo que va de año -datos hasta septiembre- y suma más de 6.885 millones de euros en patrimonio gestionado, siendo el primer fondo en patrimonio en España.

Este es un fondo de fondos global que se incluye en la categoría de mixtos defensivos. Actualmente, sus principales posiciones en fondos son: BlackRock Euro Short Duration Bond (3,50%), Deutsche Floating Rate Notes (3,47%), Vanguard S&P 500 ETF (3,12%) y AXA Euro Credit Short Duration (2,86%).

En términos de comisiones, lo podríamos valorar como un fondo caro. En primer lugar, porque asume un total de gastos corrientes (comisiones y gastos que soporta el fondo) sobre el patrimonio del 1,82%. La comisión de gestión del fondo es del 1%, sin embargo indirectamente puede soportar hasta un 0,6% debido a que es un fondo que integra otros fondos.

Las altas comisiones de un fondo de inversión no son relevantes si la rentabilidad que ofrece se encuentra por encima de su índice de referencia o de su categoría. Si nos centramos en la rentabilidad anual del fondo de inversión frente a su categoría, se aprecia claramente como el fondo versión más vendido en España, no es un fondo que destaque dentro de su categoría por generar valor a sus partícipes.

Según los datos de VDOS, desde su nacimiento, en noviembre de 2007, Quality Inversión Conservadora se ha revalorizado un 9,78%, mientras que la categoría de mixto conservador global ha avanzado un 32,02%, es decir, 22,24 puntos porcentuales de diferencia entre el fondo y su categoría, lo que nos lleva a pensar que este producto no ha destacado precisamente por una gestión eficiente.

Si nos situamos un año atrás, este fondo obtuvo una rentabilidad del 2,63% lo que le llevó a posicionarse dentro del ranking de su categoría en el puesto 169 de un total de un 230 fondos. Y si echamos la vista atrás tres años, la rentabilidad anual del fondo ha sido de -0,03%, posicionándolo en el puesto 140 del ranking de su categoría de un total de 163 fondos.

Bankia y Caixabank completan la lista de los cinco fondos más vendidos

El segundo fondo que más suscripciones integra es “Bankia soy así cauto” que en lo que va de año ha captado 1.455 millones de euros, llevando al patrimonio del producto financiero a 2.984 millones de euros. Es un fondo de inversión que ha mostrado unas rentabilidades históricas cercanas a la media de la categoría de renta fija mixta.

Si nos dirigimos a la información que facilita el fondo, observamos que es incompleta debido a que no se establece una comparativa frente a un índice de referencia. De hecho, tanto en la web de Bankia como en la documentación que se remite al regulador bursátil, la CNMV, aparece una tabla en la que se obvia deliberadamente un índice de referencia.

La extensión de las redes comerciales es vital para sumar más ventas, y por ello, entre los cinco fondos de inversión más vendidos en España, tres de ellos pertenecen a Caixabank. La razón de este buen posicionamiento es que Caixabank es la entidad con mayor presencia minorista en España, integrando uno de cada cuatro clientes.

Caixabank ha conseguido posicionar perfectamente algunos de sus productos y sus fondos completan el top 5 de los fondos con más suscripciones. El tercer fondo que más suscripciones ha conseguido es Caixabank Iter (1.418 millones), el cuarto, Caixabank Ahorro (1.272 millones) y finalmente en quinto lugar, Albus (1.014 millones).

La gestora de Caixabank ha vivido en este año vaivenes en la evolución de las suscripciones. Por un lado pudo beneficiarse parcialmente de la caída del Banco Popular y la estampida de miles de millones de euros procedente de su gestora.

Cataluña ha pasado factura a la gestora de Caixabank... En el mes de agosto llegó a percibir un total de suscripciones netas cuantificadas en 776 millones de euros. No obstante, en el mes de septiembre se produjo fuertes reembolsos, por lo que el acumulado de suscripciones netas bajó hasta la cifra de 462 millones.

La banca domina el mercado de gestoras

A pesar de que las gestoras independientes han ganado presencia en los últimos años fruto de las mayores exigencias de los partícipes, quién domina el tablero del patrimonio de las gestoras son las gestoras bancarias. De hecho, los tres grandes bancos controlan un tercio del mercado.

En septiembre de este año el patrimonio total de las gestoras era de 555.590 millones de euros. De esta cifra, Caixabank lidera el mercado con la gestión de 74.142 millones de euros (13,34%), BBVA 61.421 millones (11,05%) y Santander 51.727 millones (9,31%).

Es normal que entre los fondos de inversión más vendidos estén posicionadas las entidades financieras en la parte más alta del ranking, ya que se nutren de sus grandes redes de comercialización con la capacidad de colocar/vender los diferentes fondos de inversión o planes de pensiones.

De hecho, la primera gestora independiente (no bancaria) de España sería Renta 4, con un patrimonio gestionado de 7.657 millones de euros, una cifra que sobre el total solo representa un 1,37%.